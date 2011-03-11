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محليات الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. [ المزيد ... ] رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. محليات الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها اخبارية عفيف : كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه .. [ المزيد ... ] كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه ..

محليات كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى اخبارية عفيف : أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. [ المزيد ... ] أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. حوادث إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة" اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من .. [ المزيد ... ] قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من ..

محليات الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح اخبارية عفيف : كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. [ المزيد ... ] كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. محليات "حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم اخبارية عفيف : خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك .. [ المزيد ... ] خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك ..

محليات تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها منحت مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، فرصة 3 أشهر جديدة لتحديث بياناتهم لتجنب إسقاطهم. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف .. [ المزيد ... ] أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها منحت مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، فرصة 3 أشهر جديدة لتحديث بياناتهم لتجنب إسقاطهم. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف .. محليات "الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية الإرهاب.. والتحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بينهم اخبارية عفيف : أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تزايد أعداد العناصر الباكستانية الموقوفة على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بالمملكة. وقال التركي، وفقا لصحيفة "الرياض"، إن التحقيقات ستكشف .. [ المزيد ... ] أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تزايد أعداد العناصر الباكستانية الموقوفة على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بالمملكة. وقال التركي، وفقا لصحيفة "الرياض"، إن التحقيقات ستكشف ..

محليات "الخدمة المدنية" تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف اخبارية عفيف : أصدرت وزارة الخدمة المدنية مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة تصنيف الوظائف، والمتمثلة في إعادة تقييم مختلف البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية. وتتضمن القرارات، أ .. [ المزيد ... ] أصدرت وزارة الخدمة المدنية مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة تصنيف الوظائف، والمتمثلة في إعادة تقييم مختلف البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية. وتتضمن القرارات، أ .. حوادث تعرض مدير مرور مكة للدهس من قبل حدث هرب من إحدى نقاط التفتيش اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن مدير مرور مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري، تعرض للدهس اليوم "الاربعاء" من قبل حدث يقود سيارة. ووقع حادث الدهس بحسب المصادر أثناء محاولة المعتدي الهروب عند إيقافه بإحدى نقاط الف .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن مدير مرور مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري، تعرض للدهس اليوم "الاربعاء" من قبل حدث يقود سيارة. ووقع حادث الدهس بحسب المصادر أثناء محاولة المعتدي الهروب عند إيقافه بإحدى نقاط الف ..

محليات "العمل": 800 ألف أسرة سجلوا حتى الآن في "حساب المواطن" اخبارية عفيف : أكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماجد العصيمي، أن عدد المسجلين في برنامج التحول الوطني حتى الآن بلغ 800 ألف أسرة. وأضاف العصيم .. [ المزيد ... ] أكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماجد العصيمي، أن عدد المسجلين في برنامج التحول الوطني حتى الآن بلغ 800 ألف أسرة. وأضاف العصيم .. محليات "الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصاً بحق مواطن قتل آخر بالرياض اخبارية عفيف : نفذت وزارة الداخلية بمدينة الرياض اليوم "الأربعاء" حكماً بالقتل قصاصاً بحق جانٍ سعودي، بعد أن أدين بقتل آخر بإطلاق النار عليه. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المواطن عبدالرحمن بن محمد بن شلاش .. [ المزيد ... ] نفذت وزارة الداخلية بمدينة الرياض اليوم "الأربعاء" حكماً بالقتل قصاصاً بحق جانٍ سعودي، بعد أن أدين بقتل آخر بإطلاق النار عليه. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المواطن عبدالرحمن بن محمد بن شلاش ..

محليات الملحقية السعودية بواشنطن تبعث برسائل تحذير للمبتعثين اخبارية عفيف : طالبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين، بسرعة حذف أي مقاطع أو مواد تدعو إلى الإرهاب أو لها علاقة به من أجهزتهم الإلكترونية. ولفت الملحق الثقافي بأمريكا الدكت .. [ المزيد ... ] طالبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين، بسرعة حذف أي مقاطع أو مواد تدعو إلى الإرهاب أو لها علاقة به من أجهزتهم الإلكترونية. ولفت الملحق الثقافي بأمريكا الدكت .. محليات "نزاع قضائي" بين زوجين على اسم المولود اخبارية عفيف : تطور خلاف بين زوجين بمنطقة عسير حول تسمية مولودهما الجديد إلى اعتداء الزوج على أهل زوجته، ما دفعهم إلى تحرير محضر بحقه، لتُحيل الجهات الأمنية القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبحسب السلطات ا .. [ المزيد ... ] تطور خلاف بين زوجين بمنطقة عسير حول تسمية مولودهما الجديد إلى اعتداء الزوج على أهل زوجته، ما دفعهم إلى تحرير محضر بحقه، لتُحيل الجهات الأمنية القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبحسب السلطات ا ..

محليات مصدر يحدد أماكن توزيع أجهزة "ساهر" متعددة الرصد اخبارية عفيف : كشف مصدر مسؤول بالشركة المشغلة لنظام الرصد الآلي "ساهر"، عن اتجاه الشركة لتركيب 4000 جهاز جديد لـ"ساهر"، مزدوج الرصد، بجميع المناطق خلال العامين المقبلين بمواصفات جديدة. وقال المصدر إن تركيب الأجهز .. [ المزيد ... ] كشف مصدر مسؤول بالشركة المشغلة لنظام الرصد الآلي "ساهر"، عن اتجاه الشركة لتركيب 4000 جهاز جديد لـ"ساهر"، مزدوج الرصد، بجميع المناطق خلال العامين المقبلين بمواصفات جديدة. وقال المصدر إن تركيب الأجهز .. محليات صفقة عقارية تورط قاضيًا في 2.6 مليون ريال اخبارية عفيف : سقط أحد القضاة السعوديين ضحيةً لعملية سمسرة عقارية، إثر تدخله كوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة لذلك العقار خلال فترة عمله بمكة المكرمة. وبعد فشل المبايعة، .. [ المزيد ... ] سقط أحد القضاة السعوديين ضحيةً لعملية سمسرة عقارية، إثر تدخله كوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة لذلك العقار خلال فترة عمله بمكة المكرمة. وبعد فشل المبايعة، ..

محليات ولي ولي العهد السعودي يبحث مجالات توطين الصناعات العسكرية مع شركة لوكهيد مارتن اخبارية عفيف - واس : بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مارلين هيوسن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، مجالات توطين الصناعات .. [ المزيد ... ] بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مارلين هيوسن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، مجالات توطين الصناعات .. محليات "الأرصاد": كتلة هوائية باردة تجتاح 9 مناطق بالمملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الأربعاء (1 فبراير 2017)، تأثير كتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الأربعاء (1 فبراير 2017)، تأثير كتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ..

محليات بالصور.. "إخبارية عفيف " ترصد تدني مستوى النظافة في مسلخ عفيف الوحيد إخبارية عفيف - فهد الغبيوي : رصدت عدسة "اخبار ية عفيف " تدني مستوى النظافة في مسلخ الأنعام الوحيد في محافظة عفيف، وسط تذمر عدد من مرتاديه واتجاه آخرين للمسالخ العشوائية في بعض المواقع وحظائر الأغنام القريبة. وتبين خلال ال .. [ المزيد ... ] رصدت عدسة "اخبار ية عفيف " تدني مستوى النظافة في مسلخ الأنعام الوحيد في محافظة عفيف، وسط تذمر عدد من مرتاديه واتجاه آخرين للمسالخ العشوائية في بعض المواقع وحظائر الأغنام القريبة. وتبين خلال ال .. محليات الأرصاد تحذر: موجة باردة وعاصفة ترابية تضربان المملكة.. والحرارة -8 في الشمالية و-3 في القصيم والرياض اخبارية عفيف : حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من موجة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من غدٍ الأربعاء حتى الأحد القادم. وأوضحت الأرصاد أن الأجواء الباردة ستكون على .. [ المزيد ... ] حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من موجة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من غدٍ الأربعاء حتى الأحد القادم. وأوضحت الأرصاد أن الأجواء الباردة ستكون على ..

حوادث شاب يضرب شقيقه بلوح خشبي على الرأس فيرديه قتيلًا في جازان صحيفة العقيق : لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه قتلا على يد شقيقه اليوم (الثلاثاء)، فيما كثفت الجهات الأمنية في منطقة جازان جهودها حتى تم القبض على الجاني. وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان أن م .. [ المزيد ... ] لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه قتلا على يد شقيقه اليوم (الثلاثاء)، فيما كثفت الجهات الأمنية في منطقة جازان جهودها حتى تم القبض على الجاني. وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان أن م .. محليات "العمل": بدء التسجيل إلكترونياً في برنامج حساب المواطن غداً اخبارية عفيف : يبدأ غداً الأربعاء التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج. وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، في بيا .. [ المزيد ... ] يبدأ غداً الأربعاء التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج. وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، في بيا ..

محليات الإطاحة بسعوديَّين وصيني تورطوا بـ 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتا .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتا .. محليات برامج للمنشآت ورواد الأعمال وطالبي العمل لدعم توطين قطاع الاتصالات اخبارية عفيف : أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعمه لتوطين قطاع الاتصالات، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، ورواد الأعمال، وطالبي العمل الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط الحيوي. ويقدم "ه .. [ المزيد ... ] أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعمه لتوطين قطاع الاتصالات، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، ورواد الأعمال، وطالبي العمل الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط الحيوي. ويقدم "ه ..

محليات تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بعسير اخبارية عفيف : نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة محايل بمنطقة عسير. وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، إن المدعو علي بن محمد بن عيسى عسيري، أقدم على قتل محمد بن محم .. [ المزيد ... ] نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة محايل بمنطقة عسير. وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، إن المدعو علي بن محمد بن عيسى عسيري، أقدم على قتل محمد بن محم .. محليات مصادر: فيروس "شمعون" يضرب حواسيب جوازات مكة المكرمة ويوقف المعاملات منذ أسبوع اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة إن فيروس "شمعون"، الذي هاجم العديد من الجهات الحكومية في المملكة مؤخراً، تسبب في تعطل المعاملات بجوازات منطقة مكة المكرمة. وأوضحت المصادر، أن الهجوم الفيروسي تسبب في توقف النظام با .. [ المزيد ... ] قالت مصادر مطلعة إن فيروس "شمعون"، الذي هاجم العديد من الجهات الحكومية في المملكة مؤخراً، تسبب في تعطل المعاملات بجوازات منطقة مكة المكرمة. وأوضحت المصادر، أن الهجوم الفيروسي تسبب في توقف النظام با ..

محليات "التجارة" تستدعي سيارات "Polaris Slingshot" لخلل في المصابيح الأمامية اخبارية عفيف : أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن استدعاء 42 مركبة من نوع "Polaris Slingshot"، موديلات (2015 – 2016)؛ وذلك لخلل في الدائرة الكهربائية للمصابيح الأمامية قد يؤدي إلى تعطلها عن العمل. و .. [ المزيد ... ] أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن استدعاء 42 مركبة من نوع "Polaris Slingshot"، موديلات (2015 – 2016)؛ وذلك لخلل في الدائرة الكهربائية للمصابيح الأمامية قد يؤدي إلى تعطلها عن العمل. و .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هبوب رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والقصيم، تمتد إلى الأ .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هبوب رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والقصيم، تمتد إلى الأ ..