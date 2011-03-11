الأخبار

محليات "جزائية مكة" تقضي بصرف النظر عن قضية المتهمين في "رافعة الحرم" اخبارية عفيف : قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الخميس بصرف النظر عن قضية المتهمين في "حادثة سقوط رافعة الحرم" لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعياً. وصدر الحكم بحضور المتهمين والمدعي العام بعد عدة مداولات في .. [ المزيد ... ] قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الخميس بصرف النظر عن قضية المتهمين في "حادثة سقوط رافعة الحرم" لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعياً. وصدر الحكم بحضور المتهمين والمدعي العام بعد عدة مداولات في .. محليات الصلاة على زوجة العودة وابنه عصر اليوم بشقراء.. وشقيقها يكشف ملابسات الحادث اخبارية عفيف : تحدد عصر اليوم الخميس موعداً للصلاة على جثامين زوجة الدكتور سلمان العودة "هيا السياري" وابنه "هشام" وابنة أخت زوجته "أسماء الشعلان"، بجامع المهنا بشقراء. وحسبما ذكر عبدالرحمن السياري شقيق زوجة العو .. [ المزيد ... ] تحدد عصر اليوم الخميس موعداً للصلاة على جثامين زوجة الدكتور سلمان العودة "هيا السياري" وابنه "هشام" وابنة أخت زوجته "أسماء الشعلان"، بجامع المهنا بشقراء. وحسبما ذكر عبدالرحمن السياري شقيق زوجة العو ..

محليات شرطة الرياض تعثر على الفتاة المفقودة "شادن" وتسلمها لذويها اخبارية عفيف : عثرت الأجهزة الأمنية بالرياض أمس الأربعاء على الفتاة شادن، التي فُقدت منذ الجمعة الماضي من أمام منزل جدتها في حي طويق. وسلمت الشرطة الطفلة البالغة من العمر 14 عاماً لذويها، بعد بحثٍ استمر عدة أيام، .. [ المزيد ... ] عثرت الأجهزة الأمنية بالرياض أمس الأربعاء على الفتاة شادن، التي فُقدت منذ الجمعة الماضي من أمام منزل جدتها في حي طويق. وسلمت الشرطة الطفلة البالغة من العمر 14 عاماً لذويها، بعد بحثٍ استمر عدة أيام، .. محليات "قياس" يعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اخبارية عفيف : أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الخميس، نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات على الموقع الإلكتروني للمركز. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.qiyas.org/QiyasRes .. [ المزيد ... ] أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الخميس، نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات على الموقع الإلكتروني للمركز. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.qiyas.org/QiyasRes ..

محليات "العدل" تقر تعديلات بنظام التنفيذ مراعاةً للمرأة في قضايا النفقة والحضانة اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العدل أقرت 17 تعديلاً على لائحة نظام التنفيذ مراعاة للمرأة في قضايا النفقة والحضانة. وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "المدنية"، أنه تم تحديث لائحة التنفيذ بعدد من التعديلات أب .. [ المزيد ... ] قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العدل أقرت 17 تعديلاً على لائحة نظام التنفيذ مراعاة للمرأة في قضايا النفقة والحضانة. وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "المدنية"، أنه تم تحديث لائحة التنفيذ بعدد من التعديلات أب .. محليات "التأمينات": لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص اخبارية عفيف : نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عب .. [ المزيد ... ] نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عب ..

محليات إلغاء الأوبريت الغنائي لـ"الجنادرية 31" تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي اخبارية عفيف : كشف نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري، أن مهرجان "الجنادرية 31" الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الأربعاء المقبل سيكون بدون أوبريت غنائي، فيما سيتخلله .. [ المزيد ... ] كشف نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري، أن مهرجان "الجنادرية 31" الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الأربعاء المقبل سيكون بدون أوبريت غنائي، فيما سيتخلله .. محليات مصادر: استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أيام.. وقصره على الشركات فقط اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت مكاتب وشركات الاستقدام بأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة، وأن الاستقدام سيقتصر على الشركات ومكا .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت مكاتب وشركات الاستقدام بأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة، وأن الاستقدام سيقتصر على الشركات ومكا ..

محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة. كما توقعت بحسب تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة إلى .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة. كما توقعت بحسب تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة إلى .. محليات إشارات خارجة ومطاردة تنتهي بانقلاب سيارة شابين ودورية أمن بعفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : أدى هروب شابين عن الدوريات الأمنية بعفيف؛ لانقلاب مركبتهم وتعرضهم لإصابات خطيرة، وانقلاب الدورية الأمنية التي كانت تتابعهم، بعد خروجهم من المحافظة على طريق مهد الذهب إلى المدينة المنورة، وتعمّدهما الس .. [ المزيد ... ] أدى هروب شابين عن الدوريات الأمنية بعفيف؛ لانقلاب مركبتهم وتعرضهم لإصابات خطيرة، وانقلاب الدورية الأمنية التي كانت تتابعهم، بعد خروجهم من المحافظة على طريق مهد الذهب إلى المدينة المنورة، وتعمّدهما الس ..

أخبار القطاع الصحي إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إ .. [ المزيد ... ] أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إ .. محليات وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري اخبارية عفيف : قدم عدد كبير من الإعلاميين والدعاة التعازي للشيخ سلمان العودة مساء اليوم (الأربعاء)، لوفاة زوجته وابنه في حادث مروري. وكانت زوجة الشيخ العودة وابنه توفيا في حادث مروري وقع مساء اليوم على طريق الفيض .. [ المزيد ... ] قدم عدد كبير من الإعلاميين والدعاة التعازي للشيخ سلمان العودة مساء اليوم (الأربعاء)، لوفاة زوجته وابنه في حادث مروري. وكانت زوجة الشيخ العودة وابنه توفيا في حادث مروري وقع مساء اليوم على طريق الفيض ..

محليات حفل غنائي مجاني لأربعة فنانين سعوديين وفرقة جاز في الرياض غداً.. ومكان خاص للنساء اخبارية عفيف : قالت مصادر إن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سينظم يوم غد (الخميس) فعاليات غنائية، حيث سيغني على مسرح المركز أربعة فنانين سعوديين بالإضافة إلى فرقة متخصصة في موسيقى الجاز. وأوضحت، بحسب "عكاظ"، أن ا .. [ المزيد ... ] قالت مصادر إن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سينظم يوم غد (الخميس) فعاليات غنائية، حيث سيغني على مسرح المركز أربعة فنانين سعوديين بالإضافة إلى فرقة متخصصة في موسيقى الجاز. وأوضحت، بحسب "عكاظ"، أن ا .. محليات "الداخلية": ضبط 8 وافدين يروجون مواد وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي اخبارية عفيف : قالت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة مكافحة المخدرات بالرياض ألقت القبض على عصابة مكونة من 8 وافدين امتهنوا تهريب مواد وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وترويجها. وأوضحت أن العصابة تتكون .. [ المزيد ... ] قالت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة مكافحة المخدرات بالرياض ألقت القبض على عصابة مكونة من 8 وافدين امتهنوا تهريب مواد وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وترويجها. وأوضحت أن العصابة تتكون ..

محليات مواطنة تفسخ نكاحها من زوجها لتصرفاته غير الطبيعية.. ووالد الزوج يؤيدها ويقر بصحة اتهاماتها اخبارية عفيف : قررت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة فسخ نكاح امرأة من زوجها، وذلك بعد دعوى رفعتها الزوجة تشتكي فيها من تصرفاته غير الطبيعية، وثبت ذلك بعدما أقر والد زوجها بما جاء في شكواها ضده. وفي حيثيات الق .. [ المزيد ... ] قررت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة فسخ نكاح امرأة من زوجها، وذلك بعد دعوى رفعتها الزوجة تشتكي فيها من تصرفاته غير الطبيعية، وثبت ذلك بعدما أقر والد زوجها بما جاء في شكواها ضده. وفي حيثيات الق .. محليات خادم الحرمين يدشن المقاتلة "F-15 SA" المنضمة حديثاً للقوات الجوية اخبارية عفيف : دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم "الأربعاء"، الطائرة المقاتلة "F-15 SA"، وذلك بعد رعايته حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلب .. [ المزيد ... ] دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم "الأربعاء"، الطائرة المقاتلة "F-15 SA"، وذلك بعد رعايته حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلب ..

محليات القوات المسلحة تضبط مخزنا لأسلحة إيرانية الصنع تابعة لميلشيات الحوثي قبالة محافظة الحرث اخبارية عفيف : قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة السعودية تمكنت من ضبط مخزن أسلحة إيرانية الصنع تابعة للميشيليات الحوثية وقوات المخلوع صالح، كما قتلت 9 منهم وأسرت 4 آخرين بينهم قيادي. جاء ذلك خلال عملية نوعية .. [ المزيد ... ] قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة السعودية تمكنت من ضبط مخزن أسلحة إيرانية الصنع تابعة للميشيليات الحوثية وقوات المخلوع صالح، كما قتلت 9 منهم وأسرت 4 آخرين بينهم قيادي. جاء ذلك خلال عملية نوعية .. محليات وزير العدل يلغي صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة مليوني متر مربع بالقطيف اخبارية عفيف : ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإلغاء صك طبق على أرض حكومية بالقطيف مساحتها نحو مليوني متر مربع بطريقة مخالفة، وأصدر قراراً بإعادة الأرض إلى أملاك الدولة. وبينت ا .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإلغاء صك طبق على أرض حكومية بالقطيف مساحتها نحو مليوني متر مربع بطريقة مخالفة، وأصدر قراراً بإعادة الأرض إلى أملاك الدولة. وبينت ا ..

محليات خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم "الأربعاء" حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة .. [ المزيد ... ] رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم "الأربعاء" حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة .. محليات صرف رواتب "برج الدلو" لموظفي الدولة.. اليوم اخبارية عفيف : من المتوقع أن تبدأ الوزارات والجهات الحكومية، اليوم الأربعاء (25 يناير 2017)، صرف رواتب "برج الدلو" التي ستُودع في حسابات موظفي الدولة. وأقرت الآلية الجديدة لصرف الرواتب الشهرية، صرفها في اليوم الخ .. [ المزيد ... ] من المتوقع أن تبدأ الوزارات والجهات الحكومية، اليوم الأربعاء (25 يناير 2017)، صرف رواتب "برج الدلو" التي ستُودع في حسابات موظفي الدولة. وأقرت الآلية الجديدة لصرف الرواتب الشهرية، صرفها في اليوم الخ ..

محليات والد الانتحاري نادي العنزي يروي تفاصيل جديدة عن ابنه.. وكيف أبلغ عنه مرتين اخبارية عفيف : أوضح المواطن مرزوق خلف المضياني العنزي والد الانتحاري نادي العنزي، أن ابنه البالغ من العمر 30 عاماً سبق له الذهاب إلى مناطق الصراع في العراق، وأنه أبلغ عن تغيبه حينها. وأضاف العنزي، وفقا لـ"الرياض" .. [ المزيد ... ] أوضح المواطن مرزوق خلف المضياني العنزي والد الانتحاري نادي العنزي، أن ابنه البالغ من العمر 30 عاماً سبق له الذهاب إلى مناطق الصراع في العراق، وأنه أبلغ عن تغيبه حينها. وأضاف العنزي، وفقا لـ"الرياض" .. محليات "الشورى" يطالب بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن "العمل" وربطها مباشرة بالملك اخبارية عفيف : طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة .. [ المزيد ... ] طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة ..

محليات منح المنشآت مهلة شهر لإنهاء احتفاظها بجوازات العمالة الوافدة اخبارية عفيف : قالت مصادر إن الجهات المختصة أمهلت المنشآت التجارية شهراً واحداً، لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة والتي تعد مخالفة حسب أنظمة العمل، مهددة بمضاعفة عقوبة المخالفة إلى ألفي ريال إذا .. [ المزيد ... ] قالت مصادر إن الجهات المختصة أمهلت المنشآت التجارية شهراً واحداً، لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة والتي تعد مخالفة حسب أنظمة العمل، مهددة بمضاعفة عقوبة المخالفة إلى ألفي ريال إذا .. محليات المفتي يقترح على "المرور" إعفاء السائقين المثاليين من رسوم الرخصة وإسقاط المخالفات عنهم‬‬ اخبارية عفيف : اقترح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الإدارة العامة للمرور وضع حوافز لتشجيع السائقين على القيادة بشكل مثالي بعيداً عن التهور؛ وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتجاوزات التي .. [ المزيد ... ] اقترح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الإدارة العامة للمرور وضع حوافز لتشجيع السائقين على القيادة بشكل مثالي بعيداً عن التهور؛ وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتجاوزات التي ..

الطقس حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأربعاء" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة وحائل .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأربعاء" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة وحائل .. محليات "الداخلية" تكشف هوية انتحاريي حرازات جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المُعلن بتاريخ 23 / 4 / 1438هـ عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة الأول منهما عبارة عن استراحة تقع بحي الحرازات، والثاني كان في شقة سكنية .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المُعلن بتاريخ 23 / 4 / 1438هـ عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة الأول منهما عبارة عن استراحة تقع بحي الحرازات، والثاني كان في شقة سكنية ..

محليات تخصيص 124 موقعاً لعربات الأطعمة المتنقلة بالرياض اخبارية عفيف : خصصت أمانة الرياض أول موقع لعربات الأطعمة المتنقلة في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بحي العليا، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، بدعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من نشاطهم ال .. [ المزيد ... ] خصصت أمانة الرياض أول موقع لعربات الأطعمة المتنقلة في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بحي العليا، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، بدعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من نشاطهم ال .. محليات 884 ألف بلاغ تجاري في 2016 اخبارية عفيف : تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884678 مكالمة خلال العام 2016، وباشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات ا .. [ المزيد ... ] تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884678 مكالمة خلال العام 2016، وباشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات ا ..