اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الأحد 1 جمادى الأول 1438 / 29 يناير 2017

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المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف . ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الشؤون البل.. [المزيد ...] 

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
محافظ عفيف يتلقى التعازي في وفاة اخيه عبدالله بمدينة الرياض
محافظ عفيف يتلقى التعازي في وفاة اخيه عبدالله بمدينة الرياض اخبارية عفيف - بدر السليس : انتقل الى رحمة الله الاستاذ : عبدالله بن سليمان الجبرين يوم السبت وسوف تقام عليه صلاة الميت عصر هذا اليوم الأحد والعزاء في قصر اخوه عبدالرحمن بمدينة الرياض . إخبارية عفيف تقدم احر التعازي والموا .. [المزيد ...] 
 
محليات
رئيس بلدية عفيف المهندس : عيد القرني يباشر مهام عمله
رئيس بلدية عفيف المهندس : عيد القرني يباشر مهام عمله اخبارية عفيف - بدر السليس : باشر رئيس بلدية محافظة عفيف المهندس الدكتور : عيد محمد القرني مهام عمله اليوم الاحد الموافق 1 / 5 / 1438هـ ، بعد صدور قرار تكليفه رئيساً لبلدية عفيف خلفاً للاستاذ ليل العدواني الذي كلف احيل للتقاعد . .. [المزيد ...] 
 
محليات
وفاة والد الفنان ناصر القصبي
وفاة والد الفنان ناصر القصبي اخبارية عفيف : نعى فنانون ومثقفون قاسم القصبي والد الفنان ناصر القصبي الذي وافاه الأجل، وسيُصلى على جثمانه عقب صلاة عصر اليوم "الأحد" بجامع الراجحي بحي النسيم شرقي الرياض. وقال الكاتب خلف الحربي في تغريدة على حسا .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: 36 مقطعاً صوتياً تكشف جوانب غامضة في قضية تزوير توقيع وزير العمل
مصادر: 36 مقطعاً صوتياً تكشف جوانب غامضة في قضية تزوير توقيع وزير العمل اخبارية عفيف : تنظر المحكمة الجزائية بمحافظة جدة مطلع الأسبوع المقبل، القضية التي يُتهم فيها 4 أشخاص بتزوير توقيع وزير العمل الأسبق عادل فقيه وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية لصالح عددٍ من الشركات المحلية. وبحس .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخطوط السعودية" توضح حقيقة تعيين لبنانية مديرة للعلاقات العامة بالشركة
"الخطوط السعودية" توضح حقيقة تعيين لبنانية مديرة للعلاقات العامة بالشركة اخبارية عفيف : أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر أن اللبنانية "كريستي سركيس" تعمل كمستشارة للشركة وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
مكة: حكم قضائي يمنح أمّاً حق حضانة طفلتها رغم زواجها
مكة: حكم قضائي يمنح أمّاً حق حضانة طفلتها رغم زواجها اخبارية عفيف : قضت دائرة الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة، بأحقية أم بحضانة طفلتها البالغة من العمر 5 أعوام رغم زواجها. تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم أحد الآباء بدعوى للمطالبة بمنحه الحق في حضانة طفلته بعد زواج .. [المزيد ...] 
 
محليات
"تنظيم الكهرباء": ربط الفاتورة بالمستأجر قبل نهاية العام.. وخطة لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي
"تنظيم الكهرباء": ربط الفاتورة بالمستأجر قبل نهاية العام.. وخطة لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي اخبارية عفيف : أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد إنجاز مشروع ربط فاتورة الكهرباء باسم مستأجر العقار قبل نهاية العام الجاري، كاشفاً عن استراتيجية ل .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: نحو نصف مليون مقاول وهمي بالمملكة.. والمصنفون لا يتجاوزون 3 آلاف مقاول
مصادر: نحو نصف مليون مقاول وهمي بالمملكة.. والمصنفون لا يتجاوزون 3 آلاف مقاول اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة، إن أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار يتجاوز 600 ألف مقاول، فيما يبلغ العدد الفعلي للمقاولين الموجودين بالسوق نحو 140 ألفاً، ما يعني وجود 460 ألف مقاول وهمي. .. [المزيد ...] 
 
محليات
النيابة الإماراتية تحقق مع "وسيم يوسف" لنشره رقم صحفي سعودي عبر "تويتر"
النيابة الإماراتية تحقق مع "وسيم يوسف" لنشره رقم صحفي سعودي عبر "تويتر" اخبارية عفيف : خضع خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الداعية وسيم يوسف للتحقيق أمام النيابة العامة الإماراتية مؤخراً، حيث أدلى بأقواله بشأن بلاغ أقامه ضده صحفي سعودي لنشر الداعية رقمه على حسابه الرسمي في موقع التو .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد"، أن تكون هناك موجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية كذلك على الأجزاء الشمالية .. [المزيد ...] 
 
محليات
إنقاذ شخص ضل طريقه بين الجبال وعلقت مركبته منذ الجمعة جنوب عفيف
إنقاذ شخص ضل طريقه بين الجبال وعلقت مركبته منذ الجمعة جنوب عفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : عثرت فرق من الجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة عفيف، على شخص ضل طريقه للرياض بين جبال رغبا واستغاث بهاتف العمليات، بأنه تائه على قدميه، بعد أن علقت مركبته في الرمال التي تتخلل المنطقة. وتعود الت .. [المزيد ...] 
 
محليات
توقعات بتراجع أسعار العقارات بنسبة 50% خلال عامين
توقعات بتراجع أسعار العقارات بنسبة 50% خلال عامين اخبارية عفيف : توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة جدة، عبدالله الأحمري تراجع الأسعار بسوق العقار في العامين المقبلين بنسبة 50%. وبين الأحمري أن ذلك سيسهم في تخفيض قيمة إيجارات الشقق السكنية، إضافة إلى .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية": 9 صعوبات تعيق عملنا.. وهذه هي الحلول
"الخدمة المدنية": 9 صعوبات تعيق عملنا.. وهذه هي الحلول اخبارية عفيف : حددت وزارة الخدمة المدنية تسع صعوبات، قالت إنها تعد بمنزلة تحديات تواجهها في أداء عملها، ومن أبرز هذه التحديات تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول مو .. [المزيد ...] 
 
محليات
كاتب مطالباً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة: زوجتي لديها 3 رخص وتقود أفضل مني
كاتب مطالباً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة: زوجتي لديها 3 رخص وتقود أفضل مني اخبارية عفيف : جدد كاتب صحفي المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، واستعرض مبرراته ودوافعه لهذا الطلب، كاشفاً أن زوجته تتقن قيادة السيارة ولديها ثلاث رخص حصلت عليهم أثناء عيشهم خارج المملكة، مشيراً إلى أنها أكثر ب .. [المزيد ...] 
 
محليات
عضو شورى: عدد مسجلي "حساب المواطن" سيتجاوز أعداد مستفيدي الضمان الاجتماعي
عضو شورى: عدد مسجلي "حساب المواطن" سيتجاوز أعداد مستفيدي الضمان الاجتماعي اخبارية عفيف : كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن أعداد المسجلين في برنامج "حساب المواطن" ستفوق أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي. وأوضح الراشد، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الجهات ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
تعرف على المخالفات التي تستوجب حجز مركبتك فوراً.. والمخالفات التي لا تستدعي ذلك
تعرف على المخالفات التي تستوجب حجز مركبتك فوراً.. والمخالفات التي لا تستدعي ذلك اخبارية عفيف : حددت شعبة السير بالإدارة العامة للمرور المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل فوري، ووجهت جهاتها المعنية بعدم حجز أي مركبة فورياً ما لم تكن ضمن المخالفات المستوجبة لذلك، والاكتفاء بتحرير مخالفة مرورية .. [المزيد ...] 
 
محليات
السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته
السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته اخبارية عفيف : أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ. أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لم .. [المزيد ...] 
 
محليات
أرامكو تحوي نحو 15% من احتياطات النفط العالمية بواقع 265 مليار برميل
أرامكو تحوي نحو 15% من احتياطات النفط العالمية بواقع 265 مليار برميل اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة إن إحدى الجهات المستقلة أصدرت مؤخراً مراجعة كشفت خلالها عن وصول احتياطات النفط لدى شركة أرامكو السعودية إلى 265 مليار برميل. وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ"، أن أرقام .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم (السبت)، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، .. [المزيد ...] 
 
مجتمع عفيف
ترقية العقيد صالح الموسى الى رتبة عميد بحرس الحدود
ترقية العقيد صالح الموسى الى رتبة عميد بحرس الحدود اخبارية عفيف - بدر السليس : صدرت الموافقة الملكية الكريمة بترقية قائد قطاع حرس الحدود بالطوال العقيد / صالح بن عبيد الموسى العمري الى رتبة عميد بالاضافة لوسام الملك فيصل الدرجه الثالثة . وعبر العميد صالح الموسى عن تقديره واع .. [المزيد ...] 
 
محليات
الدفاع الجوي يعترض صاروخاً أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه نجران.. ويدمر موقع إطلاقه
الدفاع الجوي يعترض صاروخاً أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه نجران.. ويدمر موقع إطلاقه اخبارية عفيف : أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح اليوم الجمعة صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران. وأوضحت قيادة التحالف .. [المزيد ...] 
 
حوادث
حادث مروي يودي بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق "الجنادرية" بالرياض
حادث مروي يودي بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق "الجنادرية" بالرياض اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض إن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الجمعة) على طريق الجنادرية بمدينة الرياض، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة شخص واحد. وأوضح أن المت .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير العمل: تحديث مبالغ الدعم ببرنامج "حساب المواطن" كل 3 أشهر تبعاً لأسعار النفط والسلع
وزير العمل: تحديث مبالغ الدعم ببرنامج "حساب المواطن" كل 3 أشهر تبعاً لأسعار النفط والسلع اخبارية عفيف : قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص إنه سيتم تحديث مبالغ الدعم المستحقة في برنامج حساب المواطن كل ثلاثة أشهر، تبعاً لتغير أسعار النفط (صعوداً أو هبوطاً) وكذلك أسعار السلع والخدمات ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
شرطة الرياض تطيح بثلاثة انتحلوا شخصية رجال أمن واقتحموا على وافد مقر عمله لسرقته وضربه
شرطة الرياض تطيح بثلاثة انتحلوا شخصية رجال أمن واقتحموا على وافد مقر عمله لسرقته وضربه اخبارية عفيف : أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة جناة، دخلوا على وافد في مقر عمله وادعوا أنهم رجال أمن، وقاموا بضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية ب .. [المزيد ...] 
 
محليات
القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين.. وتقتل العشرات منهم أثناء محاولتهم التسلل
القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين.. وتقتل العشرات منهم أثناء محاولتهم التسلل اخبارية عفيف : أفادت مصادر أن سلاح المدفعية والراجمات السعودية تمكنت من تحديد وتدمير عدد من منصات إطلاق القذائف والصواريخ التابعة للمليشيات قبالة الحدود. وأبانت المصادر،أن العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع وقعوا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل" تتدخل وتنهي معاناة 7780 عاملاً بشركة كبرى بالرياض توقفت رواتبهم منذ عام
"العمل" تتدخل وتنهي معاناة 7780 عاملاً بشركة كبرى بالرياض توقفت رواتبهم منذ عام اخبارية عفيف : كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المنهدس طارق الزهراني، أن فريق الأزمات بالوزارة تمكّن من إنهاء معاناة 7780 عاملاً بإحدى الشركات الخاصة كانت رواتبهم متوقفة منذ عام. وأوضح .. [المزيد ...] 
 
محليات
100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة
100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة اخبارية عفيف : أعلن المدير التنفيذي لشركة "سيسكو" في السعودية المهندس عبدالله السواحة عن جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، لمن يقدم تقريراً مميزاً أو تحليلاً مفصلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن": الدخل وليس الراتب شرط للحصول على الإعانة
"حساب المواطن": الدخل وليس الراتب شرط للحصول على الإعانة اخبارية عفيف : أوضح المشرف العام على برنامج "حساب المواطن" المهندس ماجد العصيمي أن احتساب قيمة الإعانة للمواطنين المستفيدين من البرنامج، ستتم بناءً على إجمالي الدخل وليس الراتب. وأكد العصيمي خلال لقاء تعريفي عن ب .. [المزيد ...] 
 
محليات
هيئة الاتصالات لـ"الشركات المشغلة": نافسوا تطبيقات المكالمات المجانية بدلاً من محاربتها
هيئة الاتصالات لـ"الشركات المشغلة": نافسوا تطبيقات المكالمات المجانية بدلاً من محاربتها اخبارية عفيف : دعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة، لمنافسة تطبيقات المكالمات المجانية بدلاً من محاربتها. وأوضح الرويس خلال كلمته في ملت .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة اخبارية عفيف : توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة على مناطق مكة المكرمة وتبوك وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، وتمتد تأثيراتها حت .. [المزيد ...] 
 

إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
وفاة شابين بحادث مركبتين وجها لوجه شرق عفيف
شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين وسوداني اقتحموا عدداً من المنازل وارتكبوا جرائم سطو
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
كلية التربية بعفيف تقيم حفل توديع للدكتور محمد درويش
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
"جزائية مكة" تقضي بصرف النظر عن قضية المتهمين في "رافعة الحرم"
الصلاة على زوجة العودة وابنه عصر اليوم بشقراء.. وشقيقها يكشف ملابسات الحادث
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
مصدر: جهات عليا وافقت على انتداب معلمات سعوديات للعمل بمدارس وأكاديميات الخارج
أكد مصدر مطلع، أن جهات عليا وافقت على طلب التعليم ندب معلمات سعوديات للعمل بالمدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، خاصة زوجات العاملين بالممثليات السعودية، أو ممثلي المملكة في المنظمات الدولية، أو ا..
العيسى يوجه بمتابعة قضية "نوف".. ويؤكد: لن نسمح بالتقليل من أدوار المعلمين والمعلمات
اعتماد ضوابط ترشيح المعلمين للإيفاد إلى الخارج

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
الأهلي يفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف
فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، في منافسات الجولة الـ 16 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد ا..
شخصيات كبرى تتدخل لحل أزمة الشباب والأهلي بسبب "العويس"
الشباب يطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الأهلي والعويس

اخبار الوظائف
وظائف جديدة في جامعة الأمير سطام بالخرج
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
الإعلان عن وظائف رجالية بغرفة الخرج.. الخميس المقبل
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية

اخبار متنوعه
مواطن مُسن يتصدى للصوص حاولوا سرقة صراف آلي ويطلق النار عليهم
تمكن مواطن مُسن من أهالي محافظة خباش التابعة لنجران من منع 3 لصوص من سرقة صراف آلي يقع بالقرب من منزله، بعد أن تصدى لهم بسلاحه الخاص وأجبرهم على الفرار، ثم أبلغ الشرطة التي باشرت ملاحقتهم. وقال الموا..
منع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة.. تحت الدراسة
تقارب العرض والطلب يصعد بأسعار النفط

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
فريق تحقيق دولي يكشف تورط المخلوع صالح ونجليه في عمليات "غسيل أموال"
كشف تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ونجليه أحمد وخالد متورطون في جرائم "غسيل أموال". وبيّن التقرير بحسب "العربية نت"، أ..
الشرطة الألمانية تدرب عسكريات سعوديات على القبض والتفتيش والحماية الشخصية
إعدام الكويتية نصرة العنزي التي أحرقت 59 امرأة وطفلا بينهم 9 سعوديات
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سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

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