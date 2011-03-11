اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الإثنين 11 ربيع الثاني 1438 / 9 يناير 2017

جديد الأخبار
جديد المقالات

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

قالوا: لم يعد إنتاجها يغطي تكاليفها.. ومؤسسة الحبوب تؤكد ثباته على السعر الحالي

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

تذمر كثير من مربي المواشي، خاصة الأغنام، من الفجوة الكبيرة التي حدثت بين تكاليف شراء علف الشعير، وأسعار المواشي التي هوت لأرقام لم يعد ممكنًا معها تغطية تكاليف تربيتها والصرف عليها. وقال لـ"سبق" .. [المزيد ...] 

النفيعي يعتمد يعتمد جداول اختبارات الفصل الدرسي الأول بنين لمدارس تعليم عفيف

النفيعي يعتمد يعتمد جداول اختبارات الفصل الدرسي الأول بنين لمدارس تعليم عفيف

اعتمد مدير تعليم عفيف الاستاذ : سعيد النفيعي جداول اختبارات مدارس عفيف ( للبنين ) للفصل الدراسي الأول 1438/1437هـ لمرحلة المتوسطة والثانوية . وافاد رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم عفيف الاستاذ ع.. [المزيد ...] 

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

انهت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الخميس، ترسية مشروع إحلال مبنى مستشفى عفيف العام على إحدى الشركات الوطنية وبإنتطار توقيع العقود واستلام الموقع للبدء في أعمال الترميم خلال الأيام القليلة القادمة.. [المزيد ...] 

مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ

مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ

على مر السنوات الماضية ومنذ تأسيس كلية التربية بمحافظة عفيف على يد الدكتور سعود القوس الذي بذل كافة الجهود وواجه الصعاب من أجل وضع بذرة التعليم الجامعي بالمحافظة بالإضافة الى التعليم الموازي الذي راهن.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
"كفاءة": الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية
"كفاءة": الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية اخبارية عفيف : أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة ةالاستثمار والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر أبريل من عام 2014, عن اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتم .. [المزيد ...] 
 
محليات
حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا
حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا اخبارية عفيف : حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتًا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أ .. [المزيد ...] 
 
محليات
مختصون في "كفاءة": التطبيقات الذكية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة
مختصون في "كفاءة": التطبيقات الذكية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة اخبارية عفيف : كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن تطبيق "تأكد" يساعد المستهلك سواء مواطن أو مقيم في التأكد من مصداقية مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهر .. [المزيد ...] 
 
محليات
دول الخليج تتفق على مضاعفة ضريبة المشروبات الغازية بنسبة 100% والتبغ إلى 200%
دول الخليج تتفق على مضاعفة ضريبة المشروبات الغازية بنسبة 100% والتبغ إلى 200% اخبارية عفيف : قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مضاعفة الضريبة الانتقائية على سلعة التبع بنسبة 200%، بدلاً عن 100% التي كانت مقررة من قبل، وفقاً لصحيفىة الاتحاد .. [المزيد ...] 
 
محليات
الأرصاد والبيئة تغرم 49 منشأة مخالفة لنظام البيئة
الأرصاد والبيئة تغرم 49 منشأة مخالفة لنظام البيئة اخبارية عفيف : غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 49 منشأة, وأغلقت ثلاثة مصانع مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حتى يتم تصحيح وضعها البيئي, .. [المزيد ...] 
 
محليات
موثق الصورة الأشهر بـ"عملية الياسمين" يكشف كيف رصد تسلّق الإرهابيين للمنازل ومحاولتهم الهرب بـ"الكلاشينكوف"
موثق الصورة الأشهر بـ"عملية الياسمين" يكشف كيف رصد تسلّق الإرهابيين للمنازل ومحاولتهم الهرب بـ"الكلاشينكوف" اخبارية عفيف : كشف المواطن الذي وثَّق العملية الأمنية في حي الياسمين بالرياض التي انتهت بمقتل إرهابيين أول أمس السبت، تفاصيل التقاطه للصورة الأبرز في العملية التي أظهرت محاولة الإرهابيين القفز لأحد المنازل والهروب ب .. [المزيد ...] 
 
محليات
عضو شورى يروي موقفاً إنسانياً نادراً للملك سلمان مع كاتبَين مصريَين
عضو شورى يروي موقفاً إنسانياً نادراً للملك سلمان مع كاتبَين مصريَين اخبارية عفيف : كشف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي عن موقف إنساني نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل في جمعه الكاتبين المصريين المتخاصمين موسى صبري وأحمد بهاء الدين وعقد مصالحة بينهما. .. [المزيد ...] 
 
محليات
الرقيب "الزهراني" أُصيب مرتين بإصابات خطِرة ولا يزال مرابطاً مع زملائه بالحد الجنوبي
الرقيب "الزهراني" أُصيب مرتين بإصابات خطِرة ولا يزال مرابطاً مع زملائه بالحد الجنوبي اخبارية عفيف : كشف الرقيب ماهر الزهراني المرابط بالحد الجنوبي، أنه أُصيب مرتين في أقل من ستة أشهر، ورغم ذلك لم يغادر الميدان واستمر مع زملائه في عمليات تطهير الشريط الحدودي، مبيناً أن إصابته الأولى كانت في البطن، وا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. كما توقعت أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مساءً على و .. [المزيد ...] 
 
حوادث
خمس وفيات وثلاث اصابات بحادث مروري على طريق عفيف القصيم
خمس وفيات وثلاث اصابات بحادث مروري على طريق عفيف القصيم إخبارية عفيف - بدر السليس : لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث مروري مأساوي على عفيف القصيم مساء يوم أمس الاحد ، بالقرب من محافظة ضرية . وتوفي إثر الحادث ثلاث من الابناء لعائلة ( ولدين وبنت ) واصيب والديهما ، بعدما .. [المزيد ...] 
 
محليات
هلع اللحظات المرعبة يقود مصورة مقتل إرهابيي الياسمين إلى الانهيار ودخول المستشفى
هلع اللحظات المرعبة يقود مصورة مقتل إرهابيي الياسمين إلى الانهيار ودخول المستشفى اخبارية عفيف : قادت لحظات القضاء على إرهابيي حي الياسمين على يد رجلي أمن، والتي وثقتها شابة في الـ27 من عمرها بعدسة كاميرتها، إلى أن تصاب بانهيار أدخلها المستشفى. وأوضحت شقيقتها، وفقا لـ "الرياض، أن أختها لم تنم .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية": الإرهابي "الصاعدي" أُخضع للسوار الإلكتروني لكنه تخلص منه قبل نحو شهر ونصف
"الداخلية": الإرهابي "الصاعدي" أُخضع للسوار الإلكتروني لكنه تخلص منه قبل نحو شهر ونصف اخبارية عفيف : كشف مسؤول ملف التحقيقات في وزارة الداخلية، العميد بسام العطية، أن الإرهابي طلال سمران الصاعدي الذي تم القضاء عليه مع الإرهابي طالع الصيعري خلال مداهمة أمنية بحي الياسمين شمال الرياض كان يخضع لسوار الم .. [المزيد ...] 
 
محليات
لجنة من الرياض تطلع على إجراءات الـ 46 موقع استثماري ببلدية عفيف
لجنة من الرياض تطلع على إجراءات الـ 46 موقع استثماري ببلدية عفيف اخبارية عفيف - بدر السليس : وصلت صباح اليوم الاحد لجنة من وكالة أمانة منطقة الرياض لشئون البلديات الى بلدية محافظة عفيف ، اطلعت خلالها على المشاريع المعلنة للاستثمار مؤخراً من قبل البلدية. وعلمت اخبارية عفيف من مصدر خاص بأن ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
البطل خالد فلاج يحقق المركز السابع في أولمبياد اللغة العربية
البطل خالد فلاج يحقق المركز السابع في أولمبياد اللغة العربية اخبارية عفيف - عبدالله سعد : حقق البطل خالد بن فلاج العتيبي أحد طلاب ثانوية القدس المركز الأول على مستوى محافظة عفيف والسّابع على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد اللغة العربية ممثلًا بذلك تعليم عفيف خيرُ تمثيل . ولم يأتي ذلك ال .. [المزيد ...] 
 
تعليم عفيف
تعليم عفيف: الإعلان عن وظائف حراس المدارس الشاغرة.. قريباً
تعليم عفيف: الإعلان عن وظائف حراس المدارس الشاغرة.. قريباً اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : كشفت إدارة التعليم بمحافظة عفيف أنها ستعلن خلال الفترة القريبة القادمة عن وظائفها الشاغرة للمستخدمين بمسمى حراس مدارس. وقالت إدارة تعليم عفيف إن التقديم على هذه الوظائف بعد إعلانها سيكون عن طريق قا .. [المزيد ...] 
 
محليات
حظر القفازات الطبية المحتوية على البودرة
حظر القفازات الطبية المحتوية على البودرة اخبارية عفيف : حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع القفازات الجراحية المحتوية على البودرة، وقفازات فحص المرضى المحتوية على البودرة، والبودرة القابلة للامتصاص المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير الداخلية الإماراتي: رجال الأمن بالسعودية يستحقون التحية
وزير الداخلية الإماراتي: رجال الأمن بالسعودية يستحقون التحية اخبارية عفيف : وجه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، التحية لرجال الأمن السعوديين؛ لشجاعتهم في القضاء على أوكار الإرهاب. وقال الشيخ سيف بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية" تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي
"الخدمة المدنية" تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي اخبارية عفيف : كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، عن توجّه لإقامة مشروع لتسريع الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية، عبر إعداد كراسة في مختلف الوزارات والمصالح. وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تقليص وتسهيل ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
توجيهات عليا بتسوية مستحقات "الطيران المدني" لدى الحكومة
توجيهات عليا بتسوية مستحقات "الطيران المدني" لدى الحكومة اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بتسوية مستحقات "هيئة الطيران المدني" لدى جميع الجهات الحكومية خلال 3 سنوات. وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران .. [المزيد ...] 
 
محليات
منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة
منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة اخبارية عفيف : أقرت وزارة الخارجية آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيًّا، تساعد على السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المت .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل": إجراءات صارمة لحماية "حساب المواطن" من المتلاعبين
"العمل": إجراءات صارمة لحماية "حساب المواطن" من المتلاعبين اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد (8 يناير 2017)، إجراءات صارمة لحماية الدعم النقدي ببرنامج حساب المواطن من المتلاعبين. وأوضح مستشار الوزارة والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد الع .. [المزيد ...] 
 
محليات
محكمة تفسخ نكاح ثمانيني بقاصر.. وأخرى تؤيد زواج خمسيني من فتاة عمرها 13 عاماً
محكمة تفسخ نكاح ثمانيني بقاصر.. وأخرى تؤيد زواج خمسيني من فتاة عمرها 13 عاماً اخبارية عفيف : أصدرت محكمة أبوعريش التابعة لمنطقة جازان حكماً بفسخ عقد نكاح مسن في الثمانين من عمره بفتاة قاصر، وتضمن الحكم تحذيراً لعائلة الفتاة بعدم تكرار مثل هذه الزيجة مستقبلاً للفتاة أو لغيرها من فتيات العائلة. .. [المزيد ...] 
 
محليات
تعميم رسمي بتحصيل رسوم المرافقين مقدماً لمدة سنة مع تجديد الإقامة بدءاً من يوليو المقبل
تعميم رسمي بتحصيل رسوم المرافقين مقدماً لمدة سنة مع تجديد الإقامة بدءاً من يوليو المقبل اخبارية عفيف : وجَّه تعميم رسمي بتنفيذ ما أمرت به جهات عليا بتحصيل الرسوم الجديدة للمرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لمدة سنة مقدماً، اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك عند إصدار أو تجديد وثيقة الإق .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الجمارك" تسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة وفقاً لشروط محددة
"الجمارك" تسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة وفقاً لشروط محددة اخبارية عفيف : أعلنت مصلحة الجمارك عن السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسة، وبيعها في أسواق المملكة، كـ"الدفرنس" و"الماكينة". وقالت الجمارك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أمس السبت: (يُس .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة
حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، وبقاء السماء غائمة جزئيًا على وسط وجنوب المملكة. كما توقعت الهيئة استمرا .. [المزيد ...] 
 
محليات
انقلاب حافلة تقل 50 راكبا قرب الحوميات.. ولا إصابات خطرة
انقلاب حافلة تقل 50 راكبا قرب الحوميات.. ولا إصابات خطرة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 8:25 مساء، يفيد بوجود حادث انقلاب باص على متنه 50 راكبا قبل الحوميات، حيث تم استنفار كافة الفرق الاسعافية حول ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
جبران عواجي يسجل موقفا بطوليا في مواجهة الإرهاب
جبران عواجي يسجل موقفا بطوليا في مواجهة الإرهاب اخبارية عفيف : ضرب رجل الأمن جبران عواجي اليوم مثلا بطوليا رائعا لتضحيات رجال الأمن دفاعا عن الدين والوطن، وذلك أثناء مواجهته لإرهابيين تسلحا بالأحزمة الناسفة، ليواجههما بقوة الإيمان وشجاعة الرجال. وأظهر مقطع فيديو .. [المزيد ...] 
 
محليات
الداخلية : مقتل إرهابيين خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بحي الياسمين شمال الرياض
الداخلية : مقتل إرهابيين خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بحي الياسمين شمال الرياض اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
أمير الشرقية يؤكد لوسائل الإعلام أهمية تحري الدقة بالجانب الأخلاقي في نشر الأخبار والصور
أمير الشرقية يؤكد لوسائل الإعلام أهمية تحري الدقة بالجانب الأخلاقي في نشر الأخبار والصور اخبارية عفيف : أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية تحري الدقة والموضوعية في وسائل الإعلام وفروعه، وتقديم ما يروي عطش الملتقي من المعلومات بدون اختزال، لافتا النظر إلى أن .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير البلديات يوجه باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل بدء اعتماد المخططات السكنية
وزير البلديات يوجه باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل بدء اعتماد المخططات السكنية اخبارية عفيف : أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ تعميماً للأمانات باعتماد الدراسات الهيدرولوجية قبل البدء في إجراءات اعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمح .. [المزيد ...] 
 

مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
الصحة والتعليم بالدوادمي يدشنان المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد الحصبة والنكاف
مجمع الملك عبدالعزيز ببدائع العضيان يحتفل باليوم المفتوح
أولياء الأمور يشاركون أبناؤهم في اليوم المفتوح بمدرسة العيدانية الابتدائية بعفيف
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
ابن جبرين بين مطالب أهالي عفيف وتطوير محافظتهم خلال 17 شهراً
حارس أمن ينحر زميله.. و"شرطة الشرقية" توقع به
أمريكا: مصرع شاب سعودي وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام شاحنة بسيارتهما
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
طالب من كلية التربية بعفيف يصمّم شعارًا للكليّة
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
"العمل" تصدر دليلاً إرشادياً لبرنامج حساب المواطن
"الجمارك": استيراد قطع غيار السيارات المستعملة مسموح
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات
الجهات الأمنية تكثف البحث عن شخص هدد حراس الأمن بمستشفى عفيف



أخبار التعليم
متحدث "التعليم": موعد التقديم لحركة النقل الخارجي لم يُحدد بعد.. وحسابي على "تويتر" لا يزال موقوفاً
قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن إدارة شؤون المعلمين تواصل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات تمهيداً لحركة النقل الخارجي، مؤكداً أن الوزارة لم تحدد بعد موعد التقديم لحركة النقل. وحول ..
وزارة التعليم تطرح مشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص
هاكرز" يخترقون حساب "العصيمي" ويوجهون رسالة لوزير التعليم

أخبار الرياضة
النصر يوافق علي استقالة نائب الرئيس "العمراني"
وافق رئيس هيئة أعضاء شرف النصر رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود على رغبة عبدالله العمراني بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس النادي. وقال العمراني مغردا على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "سعدت بخد..
النصر يوافق على إستقالة الخضير
أمانة اتحاد القدم تخاطب "الفيفا" لمعرفة قضايا الأندية

أخبار الوظائف
هيئة التحقيق والادعاء العام تعلن عن توفر وظائف شاغرة
أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق). وقالت أن من ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن ي..
تعليم الباحة يعلن عن توفر 110 وظائف حراسة بمدارس المنطقة
وظيفة شاغرة بمستشفى دلة في الرياض

أخبار متنوعه
هكذا تصرف أهالي قرية بالطائف بعدما حاول ذئب مهاجمة طلاب المجمع التعليمي بها
تمكن أهالي قرية حراضة الواقعة شرق محافظة الطائف من قتل ذئب حاول مهاجمة المجمع التعليمي داخل القرية أثناء ساعات الدوام المدرسي. وكان الذئب قد نزل من سفح أحد الجبال القريبة من القرية وتوجه نحو المجمع..
3 إماراتيات يقاضين قناة MBC بسبب برنامج ”ليش لا”
أول أمريكي حقق مع صدام حسين: كان ينظر لي باحتقار وأخبرني أنه ليس من السهل حكم العراق

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
الطيران المدني الكويتي : تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى المطار لسوء الأحوال الجوية
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم إلى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر. ..
أمريكا ترصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن شخص مصري الجنسية
بايدن مهاجمًا ترامب: يجب أن تنضج.. أنت رئيس
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سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

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