الأخبار

محليات محافظ عفيف يتلقى التعازي في وفاة اخيه عبدالله بمدينة الرياض اخبارية عفيف - بدر السليس : انتقل الى رحمة الله الاستاذ : عبدالله بن سليمان الجبرين يوم السبت وسوف تقام عليه صلاة الميت عصر هذا اليوم الأحد والعزاء في قصر اخوه عبدالرحمن بمدينة الرياض . إخبارية عفيف تقدم احر التعازي والموا .. [ المزيد ... ] انتقل الى رحمة الله الاستاذ : عبدالله بن سليمان الجبرين يوم السبت وسوف تقام عليه صلاة الميت عصر هذا اليوم الأحد والعزاء في قصر اخوه عبدالرحمن بمدينة الرياض . إخبارية عفيف تقدم احر التعازي والموا .. محليات رئيس بلدية عفيف المهندس : عيد القرني يباشر مهام عمله اخبارية عفيف - بدر السليس : باشر رئيس بلدية محافظة عفيف المهندس الدكتور : عيد محمد القرني مهام عمله اليوم الاحد الموافق 1 / 5 / 1438هـ ، بعد صدور قرار تكليفه رئيساً لبلدية عفيف خلفاً للاستاذ ليل العدواني الذي كلف احيل للتقاعد . .. [ المزيد ... ] باشر رئيس بلدية محافظة عفيف المهندس الدكتور : عيد محمد القرني مهام عمله اليوم الاحد الموافق 1 / 5 / 1438هـ ، بعد صدور قرار تكليفه رئيساً لبلدية عفيف خلفاً للاستاذ ليل العدواني الذي كلف احيل للتقاعد . ..

محليات وفاة والد الفنان ناصر القصبي اخبارية عفيف : نعى فنانون ومثقفون قاسم القصبي والد الفنان ناصر القصبي الذي وافاه الأجل، وسيُصلى على جثمانه عقب صلاة عصر اليوم "الأحد" بجامع الراجحي بحي النسيم شرقي الرياض. وقال الكاتب خلف الحربي في تغريدة على حسا .. [ المزيد ... ] نعى فنانون ومثقفون قاسم القصبي والد الفنان ناصر القصبي الذي وافاه الأجل، وسيُصلى على جثمانه عقب صلاة عصر اليوم "الأحد" بجامع الراجحي بحي النسيم شرقي الرياض. وقال الكاتب خلف الحربي في تغريدة على حسا .. محليات مصادر: 36 مقطعاً صوتياً تكشف جوانب غامضة في قضية تزوير توقيع وزير العمل اخبارية عفيف : تنظر المحكمة الجزائية بمحافظة جدة مطلع الأسبوع المقبل، القضية التي يُتهم فيها 4 أشخاص بتزوير توقيع وزير العمل الأسبق عادل فقيه وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية لصالح عددٍ من الشركات المحلية. وبحس .. [ المزيد ... ] تنظر المحكمة الجزائية بمحافظة جدة مطلع الأسبوع المقبل، القضية التي يُتهم فيها 4 أشخاص بتزوير توقيع وزير العمل الأسبق عادل فقيه وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية لصالح عددٍ من الشركات المحلية. وبحس ..

محليات "الخطوط السعودية" توضح حقيقة تعيين لبنانية مديرة للعلاقات العامة بالشركة اخبارية عفيف : أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر أن اللبنانية "كريستي سركيس" تعمل كمستشارة للشركة وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ا .. [ المزيد ... ] أوضح المتحدث الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية منصور البدر أن اللبنانية "كريستي سركيس" تعمل كمستشارة للشركة وليس في منصب مديرة العلاقات العامة والإعلام، كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي. وقال ا .. محليات مكة: حكم قضائي يمنح أمّاً حق حضانة طفلتها رغم زواجها اخبارية عفيف : قضت دائرة الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة، بأحقية أم بحضانة طفلتها البالغة من العمر 5 أعوام رغم زواجها. تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم أحد الآباء بدعوى للمطالبة بمنحه الحق في حضانة طفلته بعد زواج .. [ المزيد ... ] قضت دائرة الأحوال الشخصية بمنطقة مكة المكرمة، بأحقية أم بحضانة طفلتها البالغة من العمر 5 أعوام رغم زواجها. تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم أحد الآباء بدعوى للمطالبة بمنحه الحق في حضانة طفلته بعد زواج ..

محليات "تنظيم الكهرباء": ربط الفاتورة بالمستأجر قبل نهاية العام.. وخطة لتركيب 12.5 مليون عداد ذكي اخبارية عفيف : أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد إنجاز مشروع ربط فاتورة الكهرباء باسم مستأجر العقار قبل نهاية العام الجاري، كاشفاً عن استراتيجية ل .. [ المزيد ... ] أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الشركة السعودية للكهرباء بصدد إنجاز مشروع ربط فاتورة الكهرباء باسم مستأجر العقار قبل نهاية العام الجاري، كاشفاً عن استراتيجية ل .. محليات مصادر: نحو نصف مليون مقاول وهمي بالمملكة.. والمصنفون لا يتجاوزون 3 آلاف مقاول اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة، إن أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار يتجاوز 600 ألف مقاول، فيما يبلغ العدد الفعلي للمقاولين الموجودين بالسوق نحو 140 ألفاً، ما يعني وجود 460 ألف مقاول وهمي. .. [ المزيد ... ] قالت مصادر مطلعة، إن أعداد المقاولين المسجلين في بيانات وزارة التجارة والاستثمار يتجاوز 600 ألف مقاول، فيما يبلغ العدد الفعلي للمقاولين الموجودين بالسوق نحو 140 ألفاً، ما يعني وجود 460 ألف مقاول وهمي. ..

محليات النيابة الإماراتية تحقق مع "وسيم يوسف" لنشره رقم صحفي سعودي عبر "تويتر" اخبارية عفيف : خضع خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الداعية وسيم يوسف للتحقيق أمام النيابة العامة الإماراتية مؤخراً، حيث أدلى بأقواله بشأن بلاغ أقامه ضده صحفي سعودي لنشر الداعية رقمه على حسابه الرسمي في موقع التو .. [ المزيد ... ] خضع خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي الداعية وسيم يوسف للتحقيق أمام النيابة العامة الإماراتية مؤخراً، حيث أدلى بأقواله بشأن بلاغ أقامه ضده صحفي سعودي لنشر الداعية رقمه على حسابه الرسمي في موقع التو .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد"، أن تكون هناك موجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية كذلك على الأجزاء الشمالية .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد"، أن تكون هناك موجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية كذلك على الأجزاء الشمالية ..

محليات إنقاذ شخص ضل طريقه بين الجبال وعلقت مركبته منذ الجمعة جنوب عفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : عثرت فرق من الجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة عفيف، على شخص ضل طريقه للرياض بين جبال رغبا واستغاث بهاتف العمليات، بأنه تائه على قدميه، بعد أن علقت مركبته في الرمال التي تتخلل المنطقة. وتعود الت .. [ المزيد ... ] عثرت فرق من الجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة عفيف، على شخص ضل طريقه للرياض بين جبال رغبا واستغاث بهاتف العمليات، بأنه تائه على قدميه، بعد أن علقت مركبته في الرمال التي تتخلل المنطقة. وتعود الت .. محليات توقعات بتراجع أسعار العقارات بنسبة 50% خلال عامين اخبارية عفيف : توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة جدة، عبدالله الأحمري تراجع الأسعار بسوق العقار في العامين المقبلين بنسبة 50%. وبين الأحمري أن ذلك سيسهم في تخفيض قيمة إيجارات الشقق السكنية، إضافة إلى .. [ المزيد ... ] توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة جدة، عبدالله الأحمري تراجع الأسعار بسوق العقار في العامين المقبلين بنسبة 50%. وبين الأحمري أن ذلك سيسهم في تخفيض قيمة إيجارات الشقق السكنية، إضافة إلى ..

محليات "الخدمة المدنية": 9 صعوبات تعيق عملنا.. وهذه هي الحلول اخبارية عفيف : حددت وزارة الخدمة المدنية تسع صعوبات، قالت إنها تعد بمنزلة تحديات تواجهها في أداء عملها، ومن أبرز هذه التحديات تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول مو .. [ المزيد ... ] حددت وزارة الخدمة المدنية تسع صعوبات، قالت إنها تعد بمنزلة تحديات تواجهها في أداء عملها، ومن أبرز هذه التحديات تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول مو .. محليات كاتب مطالباً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة: زوجتي لديها 3 رخص وتقود أفضل مني اخبارية عفيف : جدد كاتب صحفي المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، واستعرض مبرراته ودوافعه لهذا الطلب، كاشفاً أن زوجته تتقن قيادة السيارة ولديها ثلاث رخص حصلت عليهم أثناء عيشهم خارج المملكة، مشيراً إلى أنها أكثر ب .. [ المزيد ... ] جدد كاتب صحفي المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، واستعرض مبرراته ودوافعه لهذا الطلب، كاشفاً أن زوجته تتقن قيادة السيارة ولديها ثلاث رخص حصلت عليهم أثناء عيشهم خارج المملكة، مشيراً إلى أنها أكثر ب ..

محليات عضو شورى: عدد مسجلي "حساب المواطن" سيتجاوز أعداد مستفيدي الضمان الاجتماعي اخبارية عفيف : كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن أعداد المسجلين في برنامج "حساب المواطن" ستفوق أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي. وأوضح الراشد، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الجهات ال .. [ المزيد ... ] كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الراشد، أن أعداد المسجلين في برنامج "حساب المواطن" ستفوق أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي. وأوضح الراشد، وفقاً لـ"عكاظ"، أن الجهات ال .. محليات تعرف على المخالفات التي تستوجب حجز مركبتك فوراً.. والمخالفات التي لا تستدعي ذلك اخبارية عفيف : حددت شعبة السير بالإدارة العامة للمرور المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل فوري، ووجهت جهاتها المعنية بعدم حجز أي مركبة فورياً ما لم تكن ضمن المخالفات المستوجبة لذلك، والاكتفاء بتحرير مخالفة مرورية .. [ المزيد ... ] حددت شعبة السير بالإدارة العامة للمرور المخالفات التي تستوجب حجز المركبة بشكل فوري، ووجهت جهاتها المعنية بعدم حجز أي مركبة فورياً ما لم تكن ضمن المخالفات المستوجبة لذلك، والاكتفاء بتحرير مخالفة مرورية ..

محليات السماح للنساء بحضور مهرجان مزاين الإبل لأول مرة منذ انطلاقته اخبارية عفيف : أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ. أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لم .. [ المزيد ... ] أتاحت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل للنساء حضور فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان عام 1422هـ. أكد ذلك المتحدث الرسمي لجائزة الملك عبدالعزيز لم .. محليات أرامكو تحوي نحو 15% من احتياطات النفط العالمية بواقع 265 مليار برميل اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة إن إحدى الجهات المستقلة أصدرت مؤخراً مراجعة كشفت خلالها عن وصول احتياطات النفط لدى شركة أرامكو السعودية إلى 265 مليار برميل. وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ"، أن أرقام .. [ المزيد ... ] قالت مصادر مطلعة إن إحدى الجهات المستقلة أصدرت مؤخراً مراجعة كشفت خلالها عن وصول احتياطات النفط لدى شركة أرامكو السعودية إلى 265 مليار برميل. وأوضحت المصادر وفقاً لما أوردته صحيفة "عكاظ"، أن أرقام ..

محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم (السبت)، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم (السبت)، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، .. مجتمع عفيف ترقية العقيد صالح الموسى الى رتبة عميد بحرس الحدود اخبارية عفيف - بدر السليس : صدرت الموافقة الملكية الكريمة بترقية قائد قطاع حرس الحدود بالطوال العقيد / صالح بن عبيد الموسى العمري الى رتبة عميد بالاضافة لوسام الملك فيصل الدرجه الثالثة . وعبر العميد صالح الموسى عن تقديره واع .. [ المزيد ... ] صدرت الموافقة الملكية الكريمة بترقية قائد قطاع حرس الحدود بالطوال العقيد / صالح بن عبيد الموسى العمري الى رتبة عميد بالاضافة لوسام الملك فيصل الدرجه الثالثة . وعبر العميد صالح الموسى عن تقديره واع ..

محليات الدفاع الجوي يعترض صاروخاً أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه نجران.. ويدمر موقع إطلاقه اخبارية عفيف : أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح اليوم الجمعة صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران. وأوضحت قيادة التحالف .. [ المزيد ... ] أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح اليوم الجمعة صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران. وأوضحت قيادة التحالف .. حوادث حادث مروي يودي بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق "الجنادرية" بالرياض اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض إن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الجمعة) على طريق الجنادرية بمدينة الرياض، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة شخص واحد. وأوضح أن المت .. [ المزيد ... ] قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض عبدالله المريبض إن حادثاً مرورياً وقع اليوم (الجمعة) على طريق الجنادرية بمدينة الرياض، أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة شخص واحد. وأوضح أن المت ..

محليات وزير العمل: تحديث مبالغ الدعم ببرنامج "حساب المواطن" كل 3 أشهر تبعاً لأسعار النفط والسلع اخبارية عفيف : قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص إنه سيتم تحديث مبالغ الدعم المستحقة في برنامج حساب المواطن كل ثلاثة أشهر، تبعاً لتغير أسعار النفط (صعوداً أو هبوطاً) وكذلك أسعار السلع والخدمات ال .. [ المزيد ... ] قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص إنه سيتم تحديث مبالغ الدعم المستحقة في برنامج حساب المواطن كل ثلاثة أشهر، تبعاً لتغير أسعار النفط (صعوداً أو هبوطاً) وكذلك أسعار السلع والخدمات ال .. محليات شرطة الرياض تطيح بثلاثة انتحلوا شخصية رجال أمن واقتحموا على وافد مقر عمله لسرقته وضربه اخبارية عفيف : أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة جناة، دخلوا على وافد في مقر عمله وادعوا أنهم رجال أمن، وقاموا بضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية ب .. [ المزيد ... ] أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة جناة، دخلوا على وافد في مقر عمله وادعوا أنهم رجال أمن، وقاموا بضربه وتفتيشه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية ب ..

محليات القوات السعودية تدمر منصات إطلاق صواريخ للحوثيين.. وتقتل العشرات منهم أثناء محاولتهم التسلل اخبارية عفيف : أفادت مصادر أن سلاح المدفعية والراجمات السعودية تمكنت من تحديد وتدمير عدد من منصات إطلاق القذائف والصواريخ التابعة للمليشيات قبالة الحدود. وأبانت المصادر،أن العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع وقعوا .. [ المزيد ... ] أفادت مصادر أن سلاح المدفعية والراجمات السعودية تمكنت من تحديد وتدمير عدد من منصات إطلاق القذائف والصواريخ التابعة للمليشيات قبالة الحدود. وأبانت المصادر،أن العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع وقعوا .. محليات "العمل" تتدخل وتنهي معاناة 7780 عاملاً بشركة كبرى بالرياض توقفت رواتبهم منذ عام اخبارية عفيف : كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المنهدس طارق الزهراني، أن فريق الأزمات بالوزارة تمكّن من إنهاء معاناة 7780 عاملاً بإحدى الشركات الخاصة كانت رواتبهم متوقفة منذ عام. وأوضح .. [ المزيد ... ] كشف مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المنهدس طارق الزهراني، أن فريق الأزمات بالوزارة تمكّن من إنهاء معاناة 7780 عاملاً بإحدى الشركات الخاصة كانت رواتبهم متوقفة منذ عام. وأوضح ..

محليات 100 ألف دولار جائزة لمن يقدم تحليلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة اخبارية عفيف : أعلن المدير التنفيذي لشركة "سيسكو" في السعودية المهندس عبدالله السواحة عن جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، لمن يقدم تقريراً مميزاً أو تحليلاً مفصلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً .. [ المزيد ... ] أعلن المدير التنفيذي لشركة "سيسكو" في السعودية المهندس عبدالله السواحة عن جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، لمن يقدم تقريراً مميزاً أو تحليلاً مفصلاً للهجمات الإلكترونية التي تعرّضت لها المملكة مؤخراً .. محليات "حساب المواطن": الدخل وليس الراتب شرط للحصول على الإعانة اخبارية عفيف : أوضح المشرف العام على برنامج "حساب المواطن" المهندس ماجد العصيمي أن احتساب قيمة الإعانة للمواطنين المستفيدين من البرنامج، ستتم بناءً على إجمالي الدخل وليس الراتب. وأكد العصيمي خلال لقاء تعريفي عن ب .. [ المزيد ... ] أوضح المشرف العام على برنامج "حساب المواطن" المهندس ماجد العصيمي أن احتساب قيمة الإعانة للمواطنين المستفيدين من البرنامج، ستتم بناءً على إجمالي الدخل وليس الراتب. وأكد العصيمي خلال لقاء تعريفي عن ب ..