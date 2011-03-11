الأخبار

محليات في ذكرى البيعة الثانية.. محمد بن سلمان يعدد إنجازات المملكة خارجيا وداخليا تحت قيادة خادم الحرمين اخبارية عفيف : عدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع، إنجازات المملكة الخارجية والداخلية تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن المملكة تحولت خلال العامين الماضيين إلى م .. [ المزيد ... ] عدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع، إنجازات المملكة الخارجية والداخلية تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن المملكة تحولت خلال العامين الماضيين إلى م .. محليات بعد شهرين من توقفه عن الكتابة.. "خاشقجي": هذا ما كانت ستفعله المملكة في قضية "تيران وصنافير" اخبارية عفيف : كشف الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أن المملكة كانت ستلجأ إلى التحكيم الدولي حيال حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين. وصرح خاشقجي اليوم (السبت) بعد توقفه الكتابة والتغريد على حسابات .. [ المزيد ... ] كشف الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أن المملكة كانت ستلجأ إلى التحكيم الدولي حيال حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين. وصرح خاشقجي اليوم (السبت) بعد توقفه الكتابة والتغريد على حسابات ..

محليات "المتحدث الأمني": استشهاد جندي بعد تعرض نقطة حدودية في جازان لنيران كثيفة من داخل اليمن ‏ اخبارية عفيف : أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم (السبت)، عن استشهاد جندي بعد تعرض إحدى النقاط الحدودية في جازان لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود‏ اليمنية. وأوضح أنه عند الساعة 6:40 من صباح اليوم تعرضت إحدى .. [ المزيد ... ] أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم (السبت)، عن استشهاد جندي بعد تعرض إحدى النقاط الحدودية في جازان لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود‏ اليمنية. وأوضح أنه عند الساعة 6:40 من صباح اليوم تعرضت إحدى .. محليات مصرف الراجحي يعتذر لعملائه عن مشكلة تقنية أدت لخلل في خصم الأقساط ويدعوهم للتواصل معه اخبارية عفيف : اعتذر مصرف الراجحي لعملائه عن حدوث مشكلة تقنية أدت لتأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر الحالي. وأبان المصرف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أنه بعد حدوث هذه ال .. [ المزيد ... ] اعتذر مصرف الراجحي لعملائه عن حدوث مشكلة تقنية أدت لتأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر الحالي. وأبان المصرف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أنه بعد حدوث هذه ال ..

محليات مصر.. حكم قضائي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة ورفض دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود اخبارية عفيف : قضت محكمة مصرية برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت فى 29 سبتمبر ا .. [ المزيد ... ] قضت محكمة مصرية برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت فى 29 سبتمبر ا .. محليات هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات "الشورى": كلامكم وجيه وسنصحح الوضع اخبارية عفيف : قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها. ولفت الشهري، بحسب "عكاظ"، إلى أنهم ينتظرون من الشورى مخا .. [ المزيد ... ] قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها. ولفت الشهري، بحسب "عكاظ"، إلى أنهم ينتظرون من الشورى مخا ..

محليات البدء في تعيين سعوديات للعمل في الـ"كاونترات" بمطارات المملكة اخبارية عفيف : كشفت مصادر عن تعيين موظفات سعوديات للعمل في كاونترات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن شركة أيرلندية حازت على عقد إدارة وتشغيل الصالة الجديدة بالمطار. وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، إلى أن .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر عن تعيين موظفات سعوديات للعمل في كاونترات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن شركة أيرلندية حازت على عقد إدارة وتشغيل الصالة الجديدة بالمطار. وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، إلى أن .. محليات "تغريدة إطراء" من "هيئة الإحصاء" تثير تندر المغردين‬ اخبارية عفيف : أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الإحصاء مساء أمس (الجمعة)٬ موجة انتقادات من قِبل مغردي "تويتر"٬ مطالبين الهيئة بالتركيز على عملها وإصدار إحصائيات مفيدة للمواطنين بدلاً من نشر تغريدا .. [ المزيد ... ] أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الإحصاء مساء أمس (الجمعة)٬ موجة انتقادات من قِبل مغردي "تويتر"٬ مطالبين الهيئة بالتركيز على عملها وإصدار إحصائيات مفيدة للمواطنين بدلاً من نشر تغريدا ..

محليات "الخطوط الحديدية" تُلغي رحلة القطار المباشرة بين الرياض والدمام.. وتكشف الأسباب اخبارية عفيف : أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار اليومية المباشرة بين الرياض والدمام "الرحلة 2030"؛ بعدما كانت قد انطلقت منتصف العام الحالي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة ناصر الدوسري وفقا .. [ المزيد ... ] أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار اليومية المباشرة بين الرياض والدمام "الرحلة 2030"؛ بعدما كانت قد انطلقت منتصف العام الحالي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة ناصر الدوسري وفقا .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير ..

محليات متهم بالتحريض على ولاة الأمر طالب سابقاً بقتل إحدى مشاهير مواقع التواصل بدعوى أنها "مرتدة" اخبارية عفيف : كشفت لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم التحريض على ولاة الأمر وسياسات وقرارات الدولة، عن قيام أحدهم في وقت سابق بالمطالبة باستتابة "لجين الهذلول"، أو .. [ المزيد ... ] كشفت لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم التحريض على ولاة الأمر وسياسات وقرارات الدولة، عن قيام أحدهم في وقت سابق بالمطالبة باستتابة "لجين الهذلول"، أو .. محليات "العمل" تتراجع عن إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" استجابة لقطاع الأعمال اخبارية عفيف : تراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى، وذلك استجابة لرغبة قطاع الأعمال. وقرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق البرنامج، .. [ المزيد ... ] تراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى، وذلك استجابة لرغبة قطاع الأعمال. وقرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق البرنامج، ..

محليات المتهمون في "قضية رافعة الحرم" يتمسكون بعدم مسؤوليتهم عن الحادثة.. واثنان منهما يطلبان رفع منع السفر عنهما اخبارية عفيف : تمسك المتهمون في قضية رافعة الحرم المكي بموقفهم الرافض لتحميلهم مسؤولية الحادثة، لافتين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع المشروع كانت مطابقة للأنظمة المتبعة، وأن الحادث "قضاء وقدر" بسبب الرياح .. [ المزيد ... ] تمسك المتهمون في قضية رافعة الحرم المكي بموقفهم الرافض لتحميلهم مسؤولية الحادثة، لافتين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع المشروع كانت مطابقة للأنظمة المتبعة، وأن الحادث "قضاء وقدر" بسبب الرياح .. محليات "الصندوق العقاري" يدرج أكثر من 124 ألف شخص متعثر في "سمة".. ويدرس تقليص مدة الانتظار اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقاري أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". وأوضحت المصادر أن قيمة القروض المتعثر أصحابها في السداد تبلغ 30 .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقاري أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". وأوضحت المصادر أن قيمة القروض المتعثر أصحابها في السداد تبلغ 30 ..

محليات "الخدمة المدنية" تطلق برنامجاً إلكترونياً لتوظيف المواطنين في مناطقهم اخبارية عفيف : أطلقت وزارة الخدمة المدنية برنامجاً إلكترونياً جديداً بمسمى "مرشد التوظيف الإلكتروني"، بهدف توطين الوظائف الحكومية حسب المناطق، وذلك بتوجيه طالبي الوظائف للتخصصات المطلوبة بالجهات الحكومية في مناطقهم. .. [ المزيد ... ] أطلقت وزارة الخدمة المدنية برنامجاً إلكترونياً جديداً بمسمى "مرشد التوظيف الإلكتروني"، بهدف توطين الوظائف الحكومية حسب المناطق، وذلك بتوجيه طالبي الوظائف للتخصصات المطلوبة بالجهات الحكومية في مناطقهم. .. حوادث أمريكا: مصرع شاب سعودي وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام شاحنة بسيارتهما اخبارية عفيف : لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة، في حادث سير وقع أمس الأول الأربعاء بولاية فلوريدا الأمريكية. ونقلت صحف أمريكية أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن مرافقه المصاب في عمر 31 عاماً، وكان .. [ المزيد ... ] لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة، في حادث سير وقع أمس الأول الأربعاء بولاية فلوريدا الأمريكية. ونقلت صحف أمريكية أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن مرافقه المصاب في عمر 31 عاماً، وكان ..

محليات "الزكاة والدخل" تستعد لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن الهيئة تعمل حاليا مع ا .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن الهيئة تعمل حاليا مع ا .. محليات إحالة 5 من طالبات "مشاجرة جامعة الطائف" إلى هيئة "الادعاء العام" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن شرطة محافظة الطائف استجوبت 5 طالبات من المتورطات في المشاجرة التي شهدتها كلية البنات في جامعة الطائف الأسبوع الماضي. وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، إلى أن الطالبات تمت إ .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن شرطة محافظة الطائف استجوبت 5 طالبات من المتورطات في المشاجرة التي شهدتها كلية البنات في جامعة الطائف الأسبوع الماضي. وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، إلى أن الطالبات تمت إ ..

محليات المفتي يرد على شائعات إيرانية: المملكة لم تمنع أحداً من أداء فريضة الحج اخبارية عفيف : رد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الشائعات التي روجتها إيران؛ بشأن منع المملكة مواطنيها من الحج خلال العام الماضي، بالتأكيد على عدم منع المملكة حاجاً نظامياً واحداً يأتي راغباً أداء ال .. [ المزيد ... ] رد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الشائعات التي روجتها إيران؛ بشأن منع المملكة مواطنيها من الحج خلال العام الماضي، بالتأكيد على عدم منع المملكة حاجاً نظامياً واحداً يأتي راغباً أداء ال .. محليات السجائر تختفي من المحال بعد تسريبات بوصولها لـ40 ريالاً اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن المحال والأسواق التجارية بالرياض شهدت أمس (الخميس) إقبالاً كبيراً على شراء السجائر بمختلف أنواعها؛ عقب انتشار خبر بتطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من الأسبوع المقبل وارتفاعها بنسبة 100 %. .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن المحال والأسواق التجارية بالرياض شهدت أمس (الخميس) إقبالاً كبيراً على شراء السجائر بمختلف أنواعها؛ عقب انتشار خبر بتطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من الأسبوع المقبل وارتفاعها بنسبة 100 %. ..

محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما توقعت الأرصاد أن تتأثر الرؤية الأفق .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما توقعت الأرصاد أن تتأثر الرؤية الأفق .. محليات "الحقيل": إعلان أكبر أرقام للقروض في تاريخ الصندوق العقاري.. الشهر القادم اخبارية عفيف : قال وزير الإسكان "ماجد الحقيل" بأن صندوق التنمية العقارية يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً. جاء ذلك في حديث لقناة الاقتصادية أشار فيه إلى أ .. [ المزيد ... ] قال وزير الإسكان "ماجد الحقيل" بأن صندوق التنمية العقارية يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً. جاء ذلك في حديث لقناة الاقتصادية أشار فيه إلى أ ..

محليات نيابة عن ولي العهد.. ولي ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير اخبارية عفيف : نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب ا .. [ المزيد ... ] نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب ا .. محليات عضوة بالشورى تدعو المجلس لأخذ زمام المبادرة بتمكين المرأة من قيادة السيارة ومنع زواج القاصرات اخبارية عفيف : حثت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان المجلس على أخذ زمام المبادرة وتبني توصيتين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم عملية زواج القاصرات. وقالت الشعلان في كلمة بلجنة الشؤون الأمنية إن قيادة المرأة ل .. [ المزيد ... ] حثت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان المجلس على أخذ زمام المبادرة وتبني توصيتين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم عملية زواج القاصرات. وقالت الشعلان في كلمة بلجنة الشؤون الأمنية إن قيادة المرأة ل ..