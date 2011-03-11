اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الخميس 28 ربيع الثاني 1438 / 26 يناير 2017

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المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف . ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الشؤون البل.. [المزيد ...] 

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
"جزائية مكة" تقضي بصرف النظر عن قضية المتهمين في "رافعة الحرم"
"جزائية مكة" تقضي بصرف النظر عن قضية المتهمين في "رافعة الحرم" اخبارية عفيف : قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الخميس بصرف النظر عن قضية المتهمين في "حادثة سقوط رافعة الحرم" لعدم الاختصاص ولائيا ولا نوعياً. وصدر الحكم بحضور المتهمين والمدعي العام بعد عدة مداولات في .. [المزيد ...] 
 
محليات
الصلاة على زوجة العودة وابنه عصر اليوم بشقراء.. وشقيقها يكشف ملابسات الحادث
الصلاة على زوجة العودة وابنه عصر اليوم بشقراء.. وشقيقها يكشف ملابسات الحادث اخبارية عفيف : تحدد عصر اليوم الخميس موعداً للصلاة على جثامين زوجة الدكتور سلمان العودة "هيا السياري" وابنه "هشام" وابنة أخت زوجته "أسماء الشعلان"، بجامع المهنا بشقراء. وحسبما ذكر عبدالرحمن السياري شقيق زوجة العو .. [المزيد ...] 
 
محليات
شرطة الرياض تعثر على الفتاة المفقودة "شادن" وتسلمها لذويها
شرطة الرياض تعثر على الفتاة المفقودة "شادن" وتسلمها لذويها اخبارية عفيف : عثرت الأجهزة الأمنية بالرياض أمس الأربعاء على الفتاة شادن، التي فُقدت منذ الجمعة الماضي من أمام منزل جدتها في حي طويق. وسلمت الشرطة الطفلة البالغة من العمر 14 عاماً لذويها، بعد بحثٍ استمر عدة أيام، .. [المزيد ...] 
 
محليات
"قياس" يعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
"قياس" يعلن نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اخبارية عفيف : أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الخميس، نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات على الموقع الإلكتروني للمركز. ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي: http://www.qiyas.org/QiyasRes .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العدل" تقر تعديلات بنظام التنفيذ مراعاةً للمرأة في قضايا النفقة والحضانة
"العدل" تقر تعديلات بنظام التنفيذ مراعاةً للمرأة في قضايا النفقة والحضانة اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العدل أقرت 17 تعديلاً على لائحة نظام التنفيذ مراعاة للمرأة في قضايا النفقة والحضانة. وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "المدنية"، أنه تم تحديث لائحة التنفيذ بعدد من التعديلات أب .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التأمينات": لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص
"التأمينات": لا يوجد لدينا إحصائيات محددة بأعداد السعوديين المفصولين من القطاع الخاص اخبارية عفيف : نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود إحصائيات محددة لأعداد السعوديين المفصولين من العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عب .. [المزيد ...] 
 
محليات
إلغاء الأوبريت الغنائي لـ"الجنادرية 31" تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي
إلغاء الأوبريت الغنائي لـ"الجنادرية 31" تضامناً مع مرابطي الحد الجنوبي اخبارية عفيف : كشف نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا لمهرجان الجنادرية عبدالمحسن التويجري، أن مهرجان "الجنادرية 31" الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الأربعاء المقبل سيكون بدون أوبريت غنائي، فيما سيتخلله .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أيام.. وقصره على الشركات فقط
مصادر: استئناف استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية خلال أيام.. وقصره على الشركات فقط اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبلغت مكاتب وشركات الاستقدام بأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة سيُستأنف خلال الأيام المقبلة، وأن الاستقدام سيقتصر على الشركات ومكا .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ووسط وشمال المملكة. كما توقعت بحسب تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن تكون السماء غائمة إلى .. [المزيد ...] 
 
محليات
إشارات خارجة ومطاردة تنتهي بانقلاب سيارة شابين ودورية أمن بعفيف
إشارات خارجة ومطاردة تنتهي بانقلاب سيارة شابين ودورية أمن بعفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : أدى هروب شابين عن الدوريات الأمنية بعفيف؛ لانقلاب مركبتهم وتعرضهم لإصابات خطيرة، وانقلاب الدورية الأمنية التي كانت تتابعهم، بعد خروجهم من المحافظة على طريق مهد الذهب إلى المدينة المنورة، وتعمّدهما الس .. [المزيد ...] 
 
أخبار القطاع الصحي
إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : أطلق مستشفى عفيف العام ممثلاً بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة "بطاقة أولوية"، والتي تختص بتقديم خدمة ورعاية طبية لفئة معينة من المراجعين، من ذوي ظروف صحية محددة، دون التقيد بحجوزات أو إ .. [المزيد ...] 
 
محليات
وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري
وفاة زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه في حادث مروري اخبارية عفيف : قدم عدد كبير من الإعلاميين والدعاة التعازي للشيخ سلمان العودة مساء اليوم (الأربعاء)، لوفاة زوجته وابنه في حادث مروري. وكانت زوجة الشيخ العودة وابنه توفيا في حادث مروري وقع مساء اليوم على طريق الفيض .. [المزيد ...] 
 
محليات
حفل غنائي مجاني لأربعة فنانين سعوديين وفرقة جاز في الرياض غداً.. ومكان خاص للنساء
حفل غنائي مجاني لأربعة فنانين سعوديين وفرقة جاز في الرياض غداً.. ومكان خاص للنساء اخبارية عفيف : قالت مصادر إن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سينظم يوم غد (الخميس) فعاليات غنائية، حيث سيغني على مسرح المركز أربعة فنانين سعوديين بالإضافة إلى فرقة متخصصة في موسيقى الجاز. وأوضحت، بحسب "عكاظ"، أن ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية": ضبط 8 وافدين يروجون مواد وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
"الداخلية": ضبط 8 وافدين يروجون مواد وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي اخبارية عفيف : قالت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، إن إدارة مكافحة المخدرات بالرياض ألقت القبض على عصابة مكونة من 8 وافدين امتهنوا تهريب مواد وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وترويجها. وأوضحت أن العصابة تتكون .. [المزيد ...] 
 
محليات
مواطنة تفسخ نكاحها من زوجها لتصرفاته غير الطبيعية.. ووالد الزوج يؤيدها ويقر بصحة اتهاماتها
مواطنة تفسخ نكاحها من زوجها لتصرفاته غير الطبيعية.. ووالد الزوج يؤيدها ويقر بصحة اتهاماتها اخبارية عفيف : قررت محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة فسخ نكاح امرأة من زوجها، وذلك بعد دعوى رفعتها الزوجة تشتكي فيها من تصرفاته غير الطبيعية، وثبت ذلك بعدما أقر والد زوجها بما جاء في شكواها ضده. وفي حيثيات الق .. [المزيد ...] 
 
محليات
خادم الحرمين يدشن المقاتلة "F-15 SA" المنضمة حديثاً للقوات الجوية
خادم الحرمين يدشن المقاتلة "F-15 SA" المنضمة حديثاً للقوات الجوية اخبارية عفيف : دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم "الأربعاء"، الطائرة المقاتلة "F-15 SA"، وذلك بعد رعايته حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلب .. [المزيد ...] 
 
محليات
القوات المسلحة تضبط مخزنا لأسلحة إيرانية الصنع تابعة لميلشيات الحوثي قبالة محافظة الحرث
القوات المسلحة تضبط مخزنا لأسلحة إيرانية الصنع تابعة لميلشيات الحوثي قبالة محافظة الحرث اخبارية عفيف : قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة السعودية تمكنت من ضبط مخزن أسلحة إيرانية الصنع تابعة للميشيليات الحوثية وقوات المخلوع صالح، كما قتلت 9 منهم وأسرت 4 آخرين بينهم قيادي. جاء ذلك خلال عملية نوعية .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير العدل يلغي صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة مليوني متر مربع بالقطيف
وزير العدل يلغي صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة مليوني متر مربع بالقطيف اخبارية عفيف : ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإلغاء صك طبق على أرض حكومية بالقطيف مساحتها نحو مليوني متر مربع بطريقة مخالفة، وأصدر قراراً بإعادة الأرض إلى أملاك الدولة. وبينت ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية
خادم الحرمين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صباح اليوم "الأربعاء" حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة .. [المزيد ...] 
 
محليات
صرف رواتب "برج الدلو" لموظفي الدولة.. اليوم
صرف رواتب "برج الدلو" لموظفي الدولة.. اليوم اخبارية عفيف : من المتوقع أن تبدأ الوزارات والجهات الحكومية، اليوم الأربعاء (25 يناير 2017)، صرف رواتب "برج الدلو" التي ستُودع في حسابات موظفي الدولة. وأقرت الآلية الجديدة لصرف الرواتب الشهرية، صرفها في اليوم الخ .. [المزيد ...] 
 
محليات
والد الانتحاري نادي العنزي يروي تفاصيل جديدة عن ابنه.. وكيف أبلغ عنه مرتين
والد الانتحاري نادي العنزي يروي تفاصيل جديدة عن ابنه.. وكيف أبلغ عنه مرتين اخبارية عفيف : أوضح المواطن مرزوق خلف المضياني العنزي والد الانتحاري نادي العنزي، أن ابنه البالغ من العمر 30 عاماً سبق له الذهاب إلى مناطق الصراع في العراق، وأنه أبلغ عن تغيبه حينها. وأضاف العنزي، وفقا لـ"الرياض" .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الشورى" يطالب بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن "العمل" وربطها مباشرة بالملك
"الشورى" يطالب بفصل الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن "العمل" وربطها مباشرة بالملك اخبارية عفيف : طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة .. [المزيد ...] 
 
محليات
منح المنشآت مهلة شهر لإنهاء احتفاظها بجوازات العمالة الوافدة
منح المنشآت مهلة شهر لإنهاء احتفاظها بجوازات العمالة الوافدة اخبارية عفيف : قالت مصادر إن الجهات المختصة أمهلت المنشآت التجارية شهراً واحداً، لإنهاء احتفاظها بجوازات السفر الخاصة بالعمالة الوافدة والتي تعد مخالفة حسب أنظمة العمل، مهددة بمضاعفة عقوبة المخالفة إلى ألفي ريال إذا .. [المزيد ...] 
 
محليات
المفتي يقترح على "المرور" إعفاء السائقين المثاليين من رسوم الرخصة وإسقاط المخالفات عنهم‬‬
المفتي يقترح على "المرور" إعفاء السائقين المثاليين من رسوم الرخصة وإسقاط المخالفات عنهم‬‬ اخبارية عفيف : اقترح مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الإدارة العامة للمرور وضع حوافز لتشجيع السائقين على القيادة بشكل مثالي بعيداً عن التهور؛ وذلك للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية والتجاوزات التي .. [المزيد ...] 
 
الطقس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأربعاء" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة وحائل .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية" تكشف هوية انتحاريي حرازات جدة
"الداخلية" تكشف هوية انتحاريي حرازات جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المُعلن بتاريخ 23 / 4 / 1438هـ عن مداهمة وكرين لخلية إرهابية بمحافظة جدة الأول منهما عبارة عن استراحة تقع بحي الحرازات، والثاني كان في شقة سكنية .. [المزيد ...] 
 
محليات
تخصيص 124 موقعاً لعربات الأطعمة المتنقلة بالرياض
تخصيص 124 موقعاً لعربات الأطعمة المتنقلة بالرياض اخبارية عفيف : خصصت أمانة الرياض أول موقع لعربات الأطعمة المتنقلة في حديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بحي العليا، تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، بدعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من نشاطهم ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
884 ألف بلاغ تجاري في 2016
884 ألف بلاغ تجاري في 2016 اخبارية عفيف : تلقت وزارة التجارة والاستثمار عبر مركز بلاغات المستهلك 884678 مكالمة خلال العام 2016، وباشرت الوزارة العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الشورى" يسحب مقترح فرض رسوم التحويلات النقدية
"الشورى" يسحب مقترح فرض رسوم التحويلات النقدية اخبارية عفيف : عقد مجلس الشورى، الثلاثاء (24 يناير 2017)، جلسته الحادية عشرة للسنة الأولى من دورته السابعة؛ حيث سحب المجلس مقترحًا لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة بعد رفضه بالأغلبية من جانب 86 عض .. [المزيد ...] 
 
محليات
أمير مكة يعاقب 9 من المتعدين على أراضٍ حكومية
أمير مكة يعاقب 9 من المتعدين على أراضٍ حكومية اخبارية عفيف : اعتمد أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، خالد الفيصل، قرارات بعقوبات مالية (قيمتها 90 ألف ريال)، ضد 9 مُحدثين، تعدوا على أراضٍ حكومية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة . وأوضح الم .. [المزيد ...] 
 

مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
الصحة والتعليم بالدوادمي يدشنان المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد الحصبة والنكاف
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
وفاة شابين بحادث مركبتين وجها لوجه شرق عفيف
شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين وسوداني اقتحموا عدداً من المنازل وارتكبوا جرائم سطو
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
كلية التربية بعفيف تقيم حفل توديع للدكتور محمد درويش
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
سفارات المملكة تحذر من حمى الضنك وتقلبات الطقس
الربيعة: كنت أمشي 4 كلم يومياً وبعد الوزارة صارت 7 بسبب ما رأيته في المستشفيات
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
العيسى يوجه بمتابعة قضية "نوف".. ويؤكد: لن نسمح بالتقليل من أدوار المعلمين والمعلمات
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزير التعليم وجه بمتابعة موضوع الطالبة نوف الذي أثير مؤخرا في وسائل الإعلام مؤكدا أن التعامل مع الحالات التربوية والتعليمية التي تكون فيها المعلمة أو..
اعتماد ضوابط ترشيح المعلمين للإيفاد إلى الخارج
"التعليم" تحظر إبلاغ الطلاب بالنتائج هاتفياً أو شفيهاً

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
الشباب يطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الأهلي والعويس
أصدرت إدارة نادي الشباب اليوم بيانا فيما يخص قضية لاعب الفريق الكروي الأول محمد العويس، مؤكدة أنها توصلت في وقت سابق إلى قناعة بعدم رغبة اللاعب في الاستمرار رغم تقديم النادي عرضا رسميا له، وأن له وجهة..
الهلال بثلاثية الوحدة يتأهل لدور الـ 8 من كأس الملك
لجنة المسابقات تصدر جدول دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين

اخبار الوظائف
وظائف جديدة في جامعة الأمير سطام بالخرج
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
الإعلان عن وظائف رجالية بغرفة الخرج.. الخميس المقبل
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية

اخبار متنوعه
منع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة.. تحت الدراسة
ذكرت مصادر أن المجلس الصحي يدرس التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، بعد منع بيعها في المرافق الصحية. وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن المج..
تقارب العرض والطلب يصعد بأسعار النفط
الشرقية: وفاة عاملة منزلية إثر حروق على جسدها.. وإحالة كفيلها إلى "الادعاء العام"

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
إعدام الكويتية نصرة العنزي التي أحرقت 59 امرأة وطفلا بينهم 9 سعوديات
نفذت السلطات الكويتية، اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة الكويتية نصرة العنزي التي أشعلت النار في خيمة كان يقام بها حفل زواج زوجها بزوجة ثانية ما تسبب في مقتل عشرات النساء والأطفال. ..
سفارة المملكة لدى تركيا: التصريحات المنسوبة لـ«مرداد» غير صحيحة
الجيش اليمني يحرز تقدما في الضالع ويحكم قبضته على ثلاثة مواقع ‏بحمك
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صور من عفيف
غيوم على محافظة عفيف

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سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

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