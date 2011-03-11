الأخبار

محليات مجلس الوزراء يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية اخبارية عفيف : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين ال .. [ المزيد ... ] رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين ال .. محليات القضاء المصري يصدر حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة اخبارية عفيف : أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم "الإثنين" حكماً نهائياً، يقضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، والتي تقضي بتسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى المملكة. ورفضت المحكمة طعن الحكومة .. [ المزيد ... ] أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم "الإثنين" حكماً نهائياً، يقضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، والتي تقضي بتسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى المملكة. ورفضت المحكمة طعن الحكومة ..

محليات خالد بن طلال يعلن انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة داعمي الهلال وتبرعه بمليوني ريال اخبارية عفيف : أعلن الأمير خالد بن طلال عضو شرف نادي الهلال انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة الداعمين للنادي، مبيناً أن العضو الجديد قرر التبرع بمليوني ريال لخزينة الهلال. وقال الأمير خالد عبر حسابه بموقع "تويتر" إ .. [ المزيد ... ] أعلن الأمير خالد بن طلال عضو شرف نادي الهلال انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة الداعمين للنادي، مبيناً أن العضو الجديد قرر التبرع بمليوني ريال لخزينة الهلال. وقال الأمير خالد عبر حسابه بموقع "تويتر" إ .. محليات مصرع وإصابة 4 من رجال الأمن إثر انقلاب مركبتهم المدنية شرق الحوميات اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : لقي رجل أمن مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه، في حادث انقلاب وقع لمركبتهم المدنية، شرق مركز الحوميات على طريق الرياض السريع. ووقع الحادث، بحسب التقارير الأولية؛ بسبب انفجار أحد إطارات المركبة الت .. [ المزيد ... ] لقي رجل أمن مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه، في حادث انقلاب وقع لمركبتهم المدنية، شرق مركز الحوميات على طريق الرياض السريع. ووقع الحادث، بحسب التقارير الأولية؛ بسبب انفجار أحد إطارات المركبة الت ..

محليات قاتل شقيقه بالقطيف يسلم نفسه للجهات الأمنية بعد أيام من هروبه اخبارية عفيف : أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الشاب الذي قتل شقيقه بطلقات نارية بمحافظة القطيف قام بتسليم نفسه بعد أيام من هروبه. وأوضح الرقيطي، أنه تم التواصل مع الجاني من قِبل .. [ المزيد ... ] أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الشاب الذي قتل شقيقه بطلقات نارية بمحافظة القطيف قام بتسليم نفسه بعد أيام من هروبه. وأوضح الرقيطي، أنه تم التواصل مع الجاني من قِبل .. محليات انخفاض وارادت السيارات المستعملة بالمملكة بنسبة 44% العام الماضي.. تعرف على الأسباب اخبارية عفيف : كشف مستثمرون وأصحاب معارض سيارات، عن ركود كبير تشهده عملية استيراد السيارات المستعملة بالمملكة، مؤكدين تراجع القطاع بنسبة 44% خلال عام 2016. وأكدوا، وفقا لصحيفة "المدينة"، أن المملكة استوردت نحو 37 .. [ المزيد ... ] كشف مستثمرون وأصحاب معارض سيارات، عن ركود كبير تشهده عملية استيراد السيارات المستعملة بالمملكة، مؤكدين تراجع القطاع بنسبة 44% خلال عام 2016. وأكدوا، وفقا لصحيفة "المدينة"، أن المملكة استوردت نحو 37 ..

محليات تأخر رواتب 200 موظف بمترو "جامعة نورة" لمدة 5 أشهر.. واستقالة 80% من السعوديات العاملات به اخبارية عفيف : شكا 200 موظف وموظفة من العاملين بإحدى الشركات المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر، حيث أبانت مصادر أن الوزارة أمهلت الشركة أس .. [ المزيد ... ] شكا 200 موظف وموظفة من العاملين بإحدى الشركات المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر، حيث أبانت مصادر أن الوزارة أمهلت الشركة أس .. محليات بيع 90% من مشاريع "الإسكان" عبر "وافي".. وشهادة "سمة" شرط رئيسي للحصول على التمويل اخبارية عفيف : قال الأمين العام لبرنامج الوحدات العقارية للبيع على الخارطة "وافي" محمد الغزواني، إن 90% من مشاريع وزارة الإسكان سيتم تسويقها عبر برنامج "وافي" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أنه تم وضع 19 ضابطا .. [ المزيد ... ] قال الأمين العام لبرنامج الوحدات العقارية للبيع على الخارطة "وافي" محمد الغزواني، إن 90% من مشاريع وزارة الإسكان سيتم تسويقها عبر برنامج "وافي" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أنه تم وضع 19 ضابطا ..

محليات مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما اخبارية عفيف : أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب زار يوم أمس الأحد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ونفى له اعتزام الهيئة إصدار تراخيص لدور سينما حالياً. وأضاف .. [ المزيد ... ] أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب زار يوم أمس الأحد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ونفى له اعتزام الهيئة إصدار تراخيص لدور سينما حالياً. وأضاف .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الإثنين" أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاء من تلك المناطق. وأضافت الهيئة في ت .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الإثنين" أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاء من تلك المناطق. وأضافت الهيئة في ت ..

محليات شاب يقتل شقيقته بالأردن طعنا في الشارع ثم يحضر كرسيا ويجلس بجوارها حتى ماتت اخبارية عفيف : شهدت العاصمة الأردنية "عمان" جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر أربعين عاما طعنا في الشارع، ثم أحضر كرسيا وجلس بجوار الجثة. وقال مصدر أمني وفقا لصحيفة "الغد"، إن الشاب وجه .. [ المزيد ... ] شهدت العاصمة الأردنية "عمان" جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر أربعين عاما طعنا في الشارع، ثم أحضر كرسيا وجلس بجوار الجثة. وقال مصدر أمني وفقا لصحيفة "الغد"، إن الشاب وجه .. محليات "الجمارك": إيراداتنا بلغت 6.8 مليار ريال خلال الربع الرابع.. وضبطنا 41 مليون مادة مغشوشة ومقلدة اخبارية عفيف : كشف تقرير لمصلحة الجمارك العامة، أنها حققت في الربع الأخير من العام الماضي 2016م إيرادات جمركية بنحو 6.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات 124 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات 39.5 مليار .. [ المزيد ... ] كشف تقرير لمصلحة الجمارك العامة، أنها حققت في الربع الأخير من العام الماضي 2016م إيرادات جمركية بنحو 6.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات 124 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات 39.5 مليار ..

محليات "العقاري" يوقع اتفاقيات مع 10 بنوك و4 مؤسسات لدعم 85 ألف مواطن على قوائم الانتظار خلال عام اخبارية عفيف : كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الصندوق وقّع اتفاقيات شراكة مع 10 بنوك محلية و4 مؤسسات تمويلية، لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين، مبيناً أن ذلك الدعم سيشمل 85 ألف مواطن عل .. [ المزيد ... ] كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الصندوق وقّع اتفاقيات شراكة مع 10 بنوك محلية و4 مؤسسات تمويلية، لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين، مبيناً أن ذلك الدعم سيشمل 85 ألف مواطن عل .. محليات السجن 21 سنة لمقيم يمني وصف المسلمين بـ "القذارة" وصحيح البخاري بـ "الخزعبلات" اخبارية عفيف : عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً يمنياً بالسجن 21 سنة، إثر إدانته بالتشكيك في ثوابت الإسلام ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد ووصفهم بالظلم. .. [ المزيد ... ] عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً يمنياً بالسجن 21 سنة، إثر إدانته بالتشكيك في ثوابت الإسلام ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد ووصفهم بالظلم. ..

محليات خادم الحرمين يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد آل الشيخ اخبارية عفيف : قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الأحد واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 108 سنوات. ووثق مقطع فيديو متداول .. [ المزيد ... ] قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الأحد واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 108 سنوات. ووثق مقطع فيديو متداول .. محليات سفارة المملكة بمصر تصدر بيانًا توضح فيه ملابسات تورط مواطنين في شراء أعضاء بشرية اخبارية عفيف : أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) بيانًا بشأن ما أثير عن احتجاز مرضى سعوديين في مصر، على خلفية قضية شراء أعضاء بشرية، موضحة كل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع. ونفى البيان احتجاز م .. [ المزيد ... ] أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) بيانًا بشأن ما أثير عن احتجاز مرضى سعوديين في مصر، على خلفية قضية شراء أعضاء بشرية، موضحة كل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع. ونفى البيان احتجاز م ..

محليات وزير الإسكان: إعلان أسماء وأرقام مستحقي الدعم السكني منتصف كل شهر اخبارية عفيف : أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعلن منتصف كل شهر ميلادي أسماء وأرقام المستحقين للمنتجات السكنية والتمويلية التي خصصت ضمن حملة "سكني"، مؤكداً أن المنتجات الجديدة ستسلم كل شهر. وأعلنت وزار .. [ المزيد ... ] أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعلن منتصف كل شهر ميلادي أسماء وأرقام المستحقين للمنتجات السكنية والتمويلية التي خصصت ضمن حملة "سكني"، مؤكداً أن المنتجات الجديدة ستسلم كل شهر. وأعلنت وزار .. محليات أب مخمور يحتجز زوجته وأطفاله تحت تهديد السلاح ويطلق النار على نفسه.. والجهات الأمنية تضبطه اخبارية عفيف : احتجز مواطن في حالة غير طبيعية، أسرته داخل منزل والدته تحت تهديد سلاح "رشاش"، بأحد الأحياء في محافظة الطائف. وكشف بلاغ ورد للجهات الأمنية ليلة أمس من أحد أفراد الأسرة، يفيد باحتجاز شقيقه البالغ من .. [ المزيد ... ] احتجز مواطن في حالة غير طبيعية، أسرته داخل منزل والدته تحت تهديد سلاح "رشاش"، بأحد الأحياء في محافظة الطائف. وكشف بلاغ ورد للجهات الأمنية ليلة أمس من أحد أفراد الأسرة، يفيد باحتجاز شقيقه البالغ من ..

محليات إطلاق حملة "سكني" وتسليم وحدات سكنية ومنتجات تمويلية اخبارية عفيف : علمت "المدينة" أن وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية سيطلقان حملة "سكني" وتسليم العديد من الوحدات السكنية والمنتجات التمويلية وذلك على النحو التالي: 1- تخصيص وحدات سكنية موزعة علي جميع مناطق الممل .. [ المزيد ... ] علمت "المدينة" أن وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية سيطلقان حملة "سكني" وتسليم العديد من الوحدات السكنية والمنتجات التمويلية وذلك على النحو التالي: 1- تخصيص وحدات سكنية موزعة علي جميع مناطق الممل .. محليات مصادر: "الصحة" تعتزم التشهير بالمنشآت الصحية المخالفة عبر موقعها الإلكتروني اخبارية عفيف : كشفت مصادر، أن وزارة الصحة ستشهّر بالمنشأة الصحية المخالفة التي يُرصد لديها ممارسون صحيون غير مرخصين عبر موقعها الإلكتروني بذكر اسمها ونوع المخالفة والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة. وأضافت المصادر .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر، أن وزارة الصحة ستشهّر بالمنشأة الصحية المخالفة التي يُرصد لديها ممارسون صحيون غير مرخصين عبر موقعها الإلكتروني بذكر اسمها ونوع المخالفة والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة. وأضافت المصادر ..

محليات "العقاري" يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة عن استحداث الصندوق العقاري عدة آليات وبرامج تتناسب مع توجهه الجديد للتحول إلى مؤسسة استثمارية، وتضع حلولاً عاجلة لإقراض 413 ألف شخص مسجلين على قوائم الانتظار تبلغ قيمة قروضهم نحو 206 .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر مطلعة عن استحداث الصندوق العقاري عدة آليات وبرامج تتناسب مع توجهه الجديد للتحول إلى مؤسسة استثمارية، وتضع حلولاً عاجلة لإقراض 413 ألف شخص مسجلين على قوائم الانتظار تبلغ قيمة قروضهم نحو 206 .. محليات طالب سعودي يبتكر طاولة تمنع نسيان الأدوات الطبية في جسم المريض اخبارية عفيف : ابتكر طالب سعودي طاولة تنبه الأطباء والممرضين حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى، تُوج على أثرها بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي مؤخراً. وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي ذو ا .. [ المزيد ... ] ابتكر طالب سعودي طاولة تنبه الأطباء والممرضين حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى، تُوج على أثرها بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي مؤخراً. وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي ذو ا ..

محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المك .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المك .. محليات "الجوازات" تنفي إطلاق حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة اخبارية عفيف : نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية بإن الجوازات ستبدأ غداً الأحد ١٤٣٨/٤/١٧هـ ب .. [ المزيد ... ] نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية بإن الجوازات ستبدأ غداً الأحد ١٤٣٨/٤/١٧هـ ب ..

محليات أمير مكة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل اخبارية عفيف : أدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على أخيه الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -. .. [ المزيد ... ] أدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على أخيه الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -. .. محليات "العمل" توقف معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل بالوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنش .. [ المزيد ... ] أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل بالوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنش ..

محليات "الصحة" تحيل المخالفات الجنائية إلى هيئة التحقيق والاعاء العام اخبارية عفيف : اتقفت وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والإدعاء العام، على أن تتولى الهيئة سلطات التحقيق في المخالفات في المجال الصحي، والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها النظام بالسجن لمدد متفاوتة. ويأتي هذا الاتفاق إنفاذا .. [ المزيد ... ] اتقفت وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والإدعاء العام، على أن تتولى الهيئة سلطات التحقيق في المخالفات في المجال الصحي، والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها النظام بالسجن لمدد متفاوتة. ويأتي هذا الاتفاق إنفاذا .. محليات رجل الأعمال طرف مشادة خفض الموسيقى: تلقيت رسائل تهديد.. والشبه بيني وبين رئيس هيئة الترفيه سبب انتشار المقطع اخبارية عفيف : طوى رجل الأعمال خليفة الرويلي والشاب المحتسب مشاري الراشد صفحة مشادة خفض صوت الموسيقى التي انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعقد صلح بينهما واعتذار كل منهما للآخر. .. [ المزيد ... ] طوى رجل الأعمال خليفة الرويلي والشاب المحتسب مشاري الراشد صفحة مشادة خفض صوت الموسيقى التي انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعقد صلح بينهما واعتذار كل منهما للآخر. ..