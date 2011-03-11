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|السبت 7 جمادى الأول 1438 / 4 فبراير 2017
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أخبار التعليم
حددت وزارة التعليم ضوابط وتعليمات تحديد المستوى للطلبة الوافدين من الخارج "سوريين أو يمنيين" بهدف حصولهم على مستويات تتناسب مع المرحلة التي وصلوا إليها في بلدانهم. وذكرت الوزارة وفقا لـ"الحياة" أنه..
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء قبول احتجاج نادي الاتفاق ضد حكم مباراته مع الهلال شكلاً، ورفضه موضوعاً معللاً عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة المباراة، حسبما أعلن حساب نادي الاتفاق على صفحته الرسميه في ..
اخبار الوظائف
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
اخبار متنوعه
أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار أن عملية بيع الأراضي ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملائمة ظروف الس..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
ارتكبت ميليشيا الانقلابيين الحوثيين اليوم الجمعة مجزرة جديدة في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء. بحسب ما نقلته مصادر قناة سكاي نيوز الإخبارية. وأكدت مصادر يمنية من داخل السجن أن 40 من السجناء ..
ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس وزراء استراليا ويصف اتصاله معه بالأسوأ.. وينعت اتفاق أوباما بالأحمق
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