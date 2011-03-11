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|الأحد 1 جمادى الأول 1438 / 29 يناير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
أكد مصدر مطلع، أن جهات عليا وافقت على طلب التعليم ندب معلمات سعوديات للعمل بالمدارس والأكاديميات السعودية في الخارج، خاصة زوجات العاملين بالممثليات السعودية، أو ممثلي المملكة في المنظمات الدولية، أو ا..
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، في منافسات الجولة الـ 16 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد ا..
اخبار الوظائف
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
اخبار متنوعه
تمكن مواطن مُسن من أهالي محافظة خباش التابعة لنجران من منع 3 لصوص من سرقة صراف آلي يقع بالقرب من منزله، بعد أن تصدى لهم بسلاحه الخاص وأجبرهم على الفرار، ثم أبلغ الشرطة التي باشرت ملاحقتهم. وقال الموا..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
كشف تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ونجليه أحمد وخالد متورطون في جرائم "غسيل أموال". وبيّن التقرير بحسب "العربية نت"، أ..
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