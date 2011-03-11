اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الأحد 3 ربيع الثاني 1438 / 1 يناير 2017

جديد الأخبار
جديد المقالات

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

انهت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الخميس، ترسية مشروع إحلال مبنى مستشفى عفيف العام على إحدى الشركات الوطنية وبإنتطار توقيع العقود واستلام الموقع للبدء في أعمال الترميم خلال الأيام القليلة القادمة.. [المزيد ...] 

مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ

مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ

على مر السنوات الماضية ومنذ تأسيس كلية التربية بمحافظة عفيف على يد الدكتور سعود القوس الذي بذل كافة الجهود وواجه الصعاب من أجل وضع بذرة التعليم الجامعي بالمحافظة بالإضافة الى التعليم الموازي الذي راهن.. [المزيد ...] 

مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية

مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية

وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال .. [المزيد ...] 

مشاجرة بعفيف تنتهي بمقتل مواطن على يد آخر بعصا حديدية

الأجهزة الأمنية أطاحت بالجاني بانتظار وصول الأدلة الجنائية

مشاجرة بعفيف تنتهي بمقتل مواطن على يد آخر بعصا حديدية

لقي مواطن مصرعه متأثراً بضربة تلقاها بعصى حديدية من آخر، إثر خلاف نشب بينهما مساء اليوم في محافظة عفيف. وقالت مصادر لـ "إخبارية عفيف " إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة نجحت في ضبط المتهم، وتم إيدا.. [المزيد ...] 

اعلن معنا

الأخبار
محليات
في ذكرى البيعة الثانية.. محمد بن سلمان يعدد إنجازات المملكة خارجيا وداخليا تحت قيادة خادم الحرمين
في ذكرى البيعة الثانية.. محمد بن سلمان يعدد إنجازات المملكة خارجيا وداخليا تحت قيادة خادم الحرمين اخبارية عفيف : عدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع، إنجازات المملكة الخارجية والداخلية تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن المملكة تحولت خلال العامين الماضيين إلى م .. [المزيد ...] 
 
محليات
بعد شهرين من توقفه عن الكتابة.. "خاشقجي": هذا ما كانت ستفعله المملكة في قضية "تيران وصنافير"
بعد شهرين من توقفه عن الكتابة.. "خاشقجي": هذا ما كانت ستفعله المملكة في قضية "تيران وصنافير" اخبارية عفيف : كشف الكاتب الصحفي جمال خاشقجي أن المملكة كانت ستلجأ إلى التحكيم الدولي حيال حكم القضاء المصري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير السعوديتين. وصرح خاشقجي اليوم (السبت) بعد توقفه الكتابة والتغريد على حسابات .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المتحدث الأمني": استشهاد جندي بعد تعرض نقطة حدودية في جازان لنيران كثيفة من داخل اليمن ‏
"المتحدث الأمني": استشهاد جندي بعد تعرض نقطة حدودية في جازان لنيران كثيفة من داخل اليمن ‏ اخبارية عفيف : أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اليوم (السبت)، عن استشهاد جندي بعد تعرض إحدى النقاط الحدودية في جازان لإطلاق نار كثيف من داخل الحدود‏ اليمنية. وأوضح أنه عند الساعة 6:40 من صباح اليوم تعرضت إحدى .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصرف الراجحي يعتذر لعملائه عن مشكلة تقنية أدت لخلل في خصم الأقساط ويدعوهم للتواصل معه
مصرف الراجحي يعتذر لعملائه عن مشكلة تقنية أدت لخلل في خصم الأقساط ويدعوهم للتواصل معه اخبارية عفيف : اعتذر مصرف الراجحي لعملائه عن حدوث مشكلة تقنية أدت لتأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر الحالي. وأبان المصرف في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أنه بعد حدوث هذه ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصر.. حكم قضائي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة ورفض دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
مصر.. حكم قضائي بتبعية "تيران وصنافير" للمملكة ورفض دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود اخبارية عفيف : قضت محكمة مصرية برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت فى 29 سبتمبر ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات "الشورى": كلامكم وجيه وسنصحح الوضع
هيئة الإذاعة والتلفزيون رداً على ملاحظات "الشورى": كلامكم وجيه وسنصحح الوضع اخبارية عفيف : قال المتحدث باسم هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ظافر الشهري، إن ملاحظات أعضاء بمجلس الشورى بشأن أداء الهيئة وجيهة، مؤكداً أنهم سيعملون بها. ولفت الشهري، بحسب "عكاظ"، إلى أنهم ينتظرون من الشورى مخا .. [المزيد ...] 
 
محليات
البدء في تعيين سعوديات للعمل في الـ"كاونترات" بمطارات المملكة
البدء في تعيين سعوديات للعمل في الـ"كاونترات" بمطارات المملكة اخبارية عفيف : كشفت مصادر عن تعيين موظفات سعوديات للعمل في كاونترات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ضمن شركة أيرلندية حازت على عقد إدارة وتشغيل الصالة الجديدة بالمطار. وأشارت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، إلى أن .. [المزيد ...] 
 
محليات
"تغريدة إطراء" من "هيئة الإحصاء" تثير تندر المغردين‬
"تغريدة إطراء" من "هيئة الإحصاء" تثير تندر المغردين‬ اخبارية عفيف : أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لهيئة الإحصاء مساء أمس (الجمعة)٬ موجة انتقادات من قِبل مغردي "تويتر"٬ مطالبين الهيئة بالتركيز على عملها وإصدار إحصائيات مفيدة للمواطنين بدلاً من نشر تغريدا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخطوط الحديدية" تُلغي رحلة القطار المباشرة بين الرياض والدمام.. وتكشف الأسباب
"الخطوط الحديدية" تُلغي رحلة القطار المباشرة بين الرياض والدمام.. وتكشف الأسباب اخبارية عفيف : أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار اليومية المباشرة بين الرياض والدمام "الرحلة 2030"؛ بعدما كانت قد انطلقت منتصف العام الحالي. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة ناصر الدوسري وفقا .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير .. [المزيد ...] 
 
محليات
مواطنون بمخطط 799 بعفيف يشتكون من محطة وقود ملاصقة لمنازلهم
مواطنون بمخطط 799 بعفيف يشتكون من محطة وقود ملاصقة لمنازلهم اخبارية عفيف - فهد الغبيوي: يشتكي بعض سكان المخطط "٧٩٩" في محافظة عفيف من وجود محطة وقود ملاصقة لمنازلهم أنشئت على أربع قطع سكنية مخالفة لاشتراطات البلديات في الموقع والأطوال حسب ما ذكروا. وقال المواطن سالم .. [المزيد ...] 
 
محليات
خطيب المسجد الحرام الغامدي: النفاق وأهلة هم أعداء الأمة حقاً
خطيب المسجد الحرام الغامدي: النفاق وأهلة هم أعداء الأمة حقاً اخبارية عفيف : أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي المصلين بتقوى الله,وقال: أيها المسلمون قدر الله على هذه الأمة المحمدية في هذه الأزمان المتأخرة أن يتطالب عليها الأعداء من كل حزب ينسلون .. [المزيد ...] 
 
محليات
متهم بالتحريض على ولاة الأمر طالب سابقاً بقتل إحدى مشاهير مواقع التواصل بدعوى أنها "مرتدة"
متهم بالتحريض على ولاة الأمر طالب سابقاً بقتل إحدى مشاهير مواقع التواصل بدعوى أنها "مرتدة" اخبارية عفيف : كشفت لائحة الاتهام الموجهة ضد المتهمين الذين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم التحريض على ولاة الأمر وسياسات وقرارات الدولة، عن قيام أحدهم في وقت سابق بالمطالبة باستتابة "لجين الهذلول"، أو .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل" تتراجع عن إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" استجابة لقطاع الأعمال
"العمل" تتراجع عن إطلاق برنامج "نطاقات الموزون" استجابة لقطاع الأعمال اخبارية عفيف : تراجعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج نطاقات الموزون إلى أجل غير مسمى، وذلك استجابة لرغبة قطاع الأعمال. وقرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض إيقاف إطلاق البرنامج، .. [المزيد ...] 
 
محليات
المتهمون في "قضية رافعة الحرم" يتمسكون بعدم مسؤوليتهم عن الحادثة.. واثنان منهما يطلبان رفع منع السفر عنهما
المتهمون في "قضية رافعة الحرم" يتمسكون بعدم مسؤوليتهم عن الحادثة.. واثنان منهما يطلبان رفع منع السفر عنهما اخبارية عفيف : تمسك المتهمون في قضية رافعة الحرم المكي بموقفهم الرافض لتحميلهم مسؤولية الحادثة، لافتين إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في موقع المشروع كانت مطابقة للأنظمة المتبعة، وأن الحادث "قضاء وقدر" بسبب الرياح .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الصندوق العقاري" يدرج أكثر من 124 ألف شخص متعثر في "سمة".. ويدرس تقليص مدة الانتظار
"الصندوق العقاري" يدرج أكثر من 124 ألف شخص متعثر في "سمة".. ويدرس تقليص مدة الانتظار اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقاري أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة". وأوضحت المصادر أن قيمة القروض المتعثر أصحابها في السداد تبلغ 30 .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية" تطلق برنامجاً إلكترونياً لتوظيف المواطنين في مناطقهم
"الخدمة المدنية" تطلق برنامجاً إلكترونياً لتوظيف المواطنين في مناطقهم اخبارية عفيف : أطلقت وزارة الخدمة المدنية برنامجاً إلكترونياً جديداً بمسمى "مرشد التوظيف الإلكتروني"، بهدف توطين الوظائف الحكومية حسب المناطق، وذلك بتوجيه طالبي الوظائف للتخصصات المطلوبة بالجهات الحكومية في مناطقهم. .. [المزيد ...] 
 
حوادث
أمريكا: مصرع شاب سعودي وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام شاحنة بسيارتهما
أمريكا: مصرع شاب سعودي وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام شاحنة بسيارتهما اخبارية عفيف : لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة، في حادث سير وقع أمس الأول الأربعاء بولاية فلوريدا الأمريكية. ونقلت صحف أمريكية أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن مرافقه المصاب في عمر 31 عاماً، وكان .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الزكاة والدخل" تستعد لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة
"الزكاة والدخل" تستعد لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من مشروع استحداث إدارة الضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة. وأوضحت المصادر، وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن الهيئة تعمل حاليا مع ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
إحالة 5 من طالبات "مشاجرة جامعة الطائف" إلى هيئة "الادعاء العام"
إحالة 5 من طالبات "مشاجرة جامعة الطائف" إلى هيئة "الادعاء العام" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن شرطة محافظة الطائف استجوبت 5 طالبات من المتورطات في المشاجرة التي شهدتها كلية البنات في جامعة الطائف الأسبوع الماضي. وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة "المدينة"، إلى أن الطالبات تمت إ .. [المزيد ...] 
 
محليات
المفتي يرد على شائعات إيرانية: المملكة لم تمنع أحداً من أداء فريضة الحج
المفتي يرد على شائعات إيرانية: المملكة لم تمنع أحداً من أداء فريضة الحج اخبارية عفيف : رد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على الشائعات التي روجتها إيران؛ بشأن منع المملكة مواطنيها من الحج خلال العام الماضي، بالتأكيد على عدم منع المملكة حاجاً نظامياً واحداً يأتي راغباً أداء ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
السجائر تختفي من المحال بعد تسريبات بوصولها لـ40 ريالاً
السجائر تختفي من المحال بعد تسريبات بوصولها لـ40 ريالاً اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن المحال والأسواق التجارية بالرياض شهدت أمس (الخميس) إقبالاً كبيراً على شراء السجائر بمختلف أنواعها؛ عقب انتشار خبر بتطبيق الأسعار الجديدة بدايةً من الأسبوع المقبل وارتفاعها بنسبة 100 %. .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. كما توقعت الأرصاد أن تتأثر الرؤية الأفق .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الحقيل": إعلان أكبر أرقام للقروض في تاريخ الصندوق العقاري.. الشهر القادم
"الحقيل": إعلان أكبر أرقام للقروض في تاريخ الصندوق العقاري.. الشهر القادم اخبارية عفيف : قال وزير الإسكان "ماجد الحقيل" بأن صندوق التنمية العقارية يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً. جاء ذلك في حديث لقناة الاقتصادية أشار فيه إلى أ .. [المزيد ...] 
 
محليات
نيابة عن ولي العهد.. ولي ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير
نيابة عن ولي العهد.. ولي ولي العهد يرعى حفل سباق الخيل السنوي الكبير اخبارية عفيف : نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
عضوة بالشورى تدعو المجلس لأخذ زمام المبادرة بتمكين المرأة من قيادة السيارة ومنع زواج القاصرات
عضوة بالشورى تدعو المجلس لأخذ زمام المبادرة بتمكين المرأة من قيادة السيارة ومنع زواج القاصرات اخبارية عفيف : حثت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان المجلس على أخذ زمام المبادرة وتبني توصيتين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وتنظيم عملية زواج القاصرات. وقالت الشعلان في كلمة بلجنة الشؤون الأمنية إن قيادة المرأة ل .. [المزيد ...] 
 
محليات
الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
الحكومة المصرية توافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية اخبارية عفيف : أصدرت وزارة الخارجية العمانية مساء اليوم (الخميس) بيانا أكدت فيه على انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية . وأوضحت أن انضمام السلطنة إلى تح .. [المزيد ...] 
 
كليات عفيف
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات اخبارية عفيف - بدر السليس : تصوير - يوسف بن قنوع : دشن عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور مطلق مقعد الروابي معرض أبيض أسود بكلية البنات والذي يحتوي على فن الحرف اليدويه ومزيج بين الحضارة والتراث والمحافظة على النظافة ووركن ازرع ولا تقطع بهدف المحافظة على .. [المزيد ...] 
 
وقوعات أمنية
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : تمكنت تحريات وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة عفيف، من الإيقاع بشاب متهم بالاستعراض بتعاطي مادة الحشيش المخدر في برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات". وتعود التفاصيل بحسب مصادر "اخبارية عفيف " لمق .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التجارة" تستدعي 15 ألف سيارة "هيونداي" لمعالجة خلل مصنعي
"التجارة" تستدعي 15 ألف سيارة "هيونداي" لمعالجة خلل مصنعي اخبارية عفيف : أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الخميس عن استدعاء أكثر من 15 ألف سيارة "هيونداي - سوناتا"، موديلات العامين (2014 - 2015). وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء لوجود خلل في إطار تثبيت زجاجة فتح .. [المزيد ...] 
 

مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
الصحة والتعليم بالدوادمي يدشنان المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد الحصبة والنكاف
العجمي يزور مركز المجهولية لمحو الأمية ويطلع على سير العمل
تغطية مصورة لحفل تكريم طلاب ثانوية الفرسان الأهلية المتفوقين بمحافظة عفيف
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
ابن جبرين بين مطالب أهالي عفيف وتطوير محافظتهم خلال 17 شهراً
ضبط ٨ تورطوا بمشاجرة وإطلاق نار داخل مدرسة بتثليث
جدة: القصاص من خادمة قتلت طفلة الأسرة التي تعمل لديها بطعنها عدة مرات بسكين
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
طالب من كلية التربية بعفيف يصمّم شعارًا للكليّة
بالصور .. عميد كلية التربية بعفيف يلقي محاضرة بعنوان الشراكة المجتمعية بين الجامعة والمجتمع
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
رئيس "نزاهة" السابق: عدم التشهير بالفاسدين أعاق محاربة الفساد.. ولو شهرت الهيئة بهم لعاقبها القضاء
وزير الصحة يعتمد صرف بدل التميز لأكثر من 21 ألف ممارس صحي
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
الجهات الأمنية تكثف البحث عن شخص هدد حراس الأمن بمستشفى عفيف
سرقة سيارة مواطن امام منزلة بعفيف



أخبار التعليم
"التعليم" تنفذ زيارات تفتيشية مفاجئة للمدارس لرصد الاحتفالات برأس السنة
كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف زياد الرحمة، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمات بمنع المدارس العالمية من الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما كثفت الوزارة جولاتها الميدانية لرصد مظاهر هذ..
التعليم لطلابها: أبلغوا عن المتعاطفين مع العمليات الإرهابية
"التعليم": لن نتعاقد مع معلمين غير سعوديين

أخبار الرياضة
السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد السعودي الجديد عادل عزت
تفوق المرشح عادل عزت اليوم على جميع منافسيه وفاز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 2017-2020، وذلك بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 17 صوتا لمنافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة. يمت..
(التحكيم الرياضي) يعتمد ترشح الوادعي لانتخابات نائب رئيس اتحاد القدم
الفيصلي يكسب القادسية في الدوري السعودي

أخبار الوظائف
تعليم الباحة يعلن عن توفر 110 وظائف حراسة بمدارس المنطقة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن توفر 110 وظائف منها 83 وظيفة لمدارس البنات ( حارس صباحي مع زوجته ), و 27 حارس مسائي لمدارس البنين . ودعا مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة علي صالح الغا..
وظيفة شاغرة بمستشفى دلة في الرياض
وظائف شاغرة بجمعية تحفيظ القرآن في محايل عسير

أخبار متنوعه
3 إماراتيات يقاضين قناة MBC بسبب برنامج ”ليش لا”
أقدمت 3 سيدات إماراتيات على مقاضاة مقدمي برنامج "ليش لا" وقناة "MBC" والشركة المنتجة للبرنامج، إثر تصويرهن أثناء تواجدهن في مركز تجاري بأبوظبي دون الحصول على إذن. ودافع المحامي خلفان راشد الكعبي عن..
أول أمريكي حقق مع صدام حسين: كان ينظر لي باحتقار وأخبرني أنه ليس من السهل حكم العراق
6 عادات للعيش بصحة أفضل مع التقدم في السن

جامعة شقراء
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،أقامت كلية إدارة الأعمال بعفيف ندوة عن الشفافية ومكافحة الفساد وذلك بقاعة التدريب بالكلية. جاءت الندوة بتشريف وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور بدر سودان المر..
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم
كلية إدارة الأعمال تدعو للمشاركة في حملة التبرع بالدم

حول العالم
أمريكا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا.. وتعد بالمزيد من الإجراءات
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بطرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة. كما قررت أمريكا إغلاق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك، قالت إنهما يستخدمان في أنش..
الخارجية العمانية تصدر بيانا تفصيليا حول انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي
إعلان وقف شامل لإطلاق النار بسوريا بدءاً من الليلة.. والاستعداد لمفاوضات السلام
أخبار المجتمع
جديد المقالات
أبو عبدالرحمن العتيبي
أبو عبدالرحمن العتيبيالتعليم العالي والنظرة المشرقة
إحصائيات
الصور 186
الأخبار 30307
المقالات 511

صور من عفيف
غيوم على محافظة عفيف

عدسة القارئ
سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

صور تاريخية

التقويم
3 ربيع الثاني 1438
حنثرخجس
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


تابعنا على
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

|راسلنا | للأعلى
Copyright © 1438 afifnp.com - All rights reserved | المصمم محلولة