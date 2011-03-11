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|الأحد 3 ربيع الثاني 1438 / 1 يناير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي بمجلس الغرف زياد الرحمة، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمات بمنع المدارس العالمية من الاحتفال برأس السنة الميلادية، كما كثفت الوزارة جولاتها الميدانية لرصد مظاهر هذ..
أخبار الرياضة
تفوق المرشح عادل عزت اليوم على جميع منافسيه وفاز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم 2017-2020، وذلك بعد حصوله على 25 صوتاً مقابل 17 صوتا لمنافسه سلمان المالك في الجولة الثالثة. يمت..
أخبار الوظائف
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن توفر 110 وظائف منها 83 وظيفة لمدارس البنات ( حارس صباحي مع زوجته ), و 27 حارس مسائي لمدارس البنين . ودعا مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة علي صالح الغا..
أخبار متنوعه
أقدمت 3 سيدات إماراتيات على مقاضاة مقدمي برنامج "ليش لا" وقناة "MBC" والشركة المنتجة للبرنامج، إثر تصويرهن أثناء تواجدهن في مركز تجاري بأبوظبي دون الحصول على إذن. ودافع المحامي خلفان راشد الكعبي عن..
جامعة شقراء
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،أقامت كلية إدارة الأعمال بعفيف ندوة عن الشفافية ومكافحة الفساد وذلك بقاعة التدريب بالكلية. جاءت الندوة بتشريف وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور بدر سودان المر..
حول العالم
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بطرد 35 دبلوماسيا روسيا في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة. كما قررت أمريكا إغلاق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك، قالت إنهما يستخدمان في أنش..
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