الأخبار

محليات حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى اخبارية عفيف : بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. [ المزيد ... ] بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. محليات خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله اخبارية عفيف : أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل .. [ المزيد ... ] أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل ..

محليات قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية اخبارية عفيف : أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. [ المزيد ... ] أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. محليات "المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية .. [ المزيد ... ] أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية ..

محليات "البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. [ المزيد ... ] نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. محليات من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء اخبارية عفيف : أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله .. [ المزيد ... ] أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله ..

محليات وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. [ المزيد ... ] قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. محليات مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة اخبارية عفيف : أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت .. [ المزيد ... ] أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت ..

محليات "المرور": لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهةً إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وأبانت مصادر أن المخالفات المرو .. [ المزيد ... ] أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهةً إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وأبانت مصادر أن المخالفات المرو .. محليات رصد المعوقات التی تواجه المواطنين أثناء التسجيل في "حساب المواطن".. بينها الزوجة غير السعودية اخبارية عفيف : رصد تقرير صحفي بعض من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال عمليات التسجيل ببرنامج "حساب المواطن"، مؤكداً أن أبرزها كانت مشكلات تقنية، وكذلك غياب خانات تجيب عن أسئلة هامة تخص التسجيل. وكشف التقرير الذ .. [ المزيد ... ] رصد تقرير صحفي بعض من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال عمليات التسجيل ببرنامج "حساب المواطن"، مؤكداً أن أبرزها كانت مشكلات تقنية، وكذلك غياب خانات تجيب عن أسئلة هامة تخص التسجيل. وكشف التقرير الذ ..

محليات شركات التأمين: أسعار التأمين لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن تحديد أسعار التأمين على المركبات بعد تخفيضها لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري. وأوضح العيسى أن رأي الخبير الاكتوار .. [ المزيد ... ] قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن تحديد أسعار التأمين على المركبات بعد تخفيضها لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري. وأوضح العيسى أن رأي الخبير الاكتوار .. الطقس حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة اخبارية عفيف : توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط .. [ المزيد ... ] توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط ..

محليات "المرشدي" يحتفل بزواج أبناءه "مقرن وضيف الله" إخبارية عفيف- مجتمع: (تصوير: منيف محمد الهرس): احتفل عناد المرشدي بزواج ابناءه الملازم أول مقرن أحد منسوبي شرطة عفيف، وضيف الله، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بعفيف. وحضر المناسبة عدد من المسؤولين بالمحافظة، وزملاء العريس .. [ المزيد ... ] (تصوير: منيف محمد الهرس): احتفل عناد المرشدي بزواج ابناءه الملازم أول مقرن أحد منسوبي شرطة عفيف، وضيف الله، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بعفيف. وحضر المناسبة عدد من المسؤولين بالمحافظة، وزملاء العريس .. محليات "حساب المواطن": 1.4 مليون أسرة سجلوا حتى الآن.. ونستقبل 30 ألف طلب في الساعة اخبارية عفيف : كشف برنامج "حساب المواطن" في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه على "تويتر"، أن 1.4 مليون أسرة سجلوا عبر البوابة الإلكترونية منذ إطلاق التسجيل في البرنامج حتى الآن، مشيراً إلى أن الحساب يستقبل 30 ألف .. [ المزيد ... ] كشف برنامج "حساب المواطن" في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه على "تويتر"، أن 1.4 مليون أسرة سجلوا عبر البوابة الإلكترونية منذ إطلاق التسجيل في البرنامج حتى الآن، مشيراً إلى أن الحساب يستقبل 30 ألف ..

محليات وزير المالية: نتوقع مزيداً من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة.. واعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة. وأضاف الجدعان أن مراجعة مكتب .. [ المزيد ... ] قال وزير المالية محمد الجدعان إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة. وأضاف الجدعان أن مراجعة مكتب .. محليات بنغلاديش: تلقينا طلباً سعودياً لاستقدام 400 طبيب.. و90 ألف عاملة منزلية وصلن المملكة اخبارية عفيف : قالت القنصلية البنغلاديشية في الرياض خلال ندوة أقامتها أمس الأربعاء في جدة بحضور رجال أعمال من البلدين ومكاتب استقدام، أن المملكة تقدمت لبلادها بطلبات لاستقدام نحو 400 طبيب واستشاري وأخصائي. كما كش .. [ المزيد ... ] قالت القنصلية البنغلاديشية في الرياض خلال ندوة أقامتها أمس الأربعاء في جدة بحضور رجال أعمال من البلدين ومكاتب استقدام، أن المملكة تقدمت لبلادها بطلبات لاستقدام نحو 400 طبيب واستشاري وأخصائي. كما كش ..

محليات "الداخلية": إطلاق نار كثيف على نقطة حدودية بجازان.. واستشهاد عريف بحرس الحدود اخبارية عفيف : تعرضت نقطة حدودية بمنطقة جازان للاستهداف وإطلاق نار عشوائي عبر الحدود، صباح أمس الأربعاء، من قبل عناصر حوثية، ما أدى لاستشهاد عريف بحرس الحدود. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه عند الساعة .. [ المزيد ... ] تعرضت نقطة حدودية بمنطقة جازان للاستهداف وإطلاق نار عشوائي عبر الحدود، صباح أمس الأربعاء، من قبل عناصر حوثية، ما أدى لاستشهاد عريف بحرس الحدود. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه عند الساعة .. محليات العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك مستثناة في "حساب المواطن" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن برنامج "حساب المواطن" استثنى في تسجيل البيانات، العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن. وأوضحت المصادر أن تسجيل السكن في هذه الحالة يكون وفق خانة إيجار، فيما .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن برنامج "حساب المواطن" استثنى في تسجيل البيانات، العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن. وأوضحت المصادر أن تسجيل السكن في هذه الحالة يكون وفق خانة إيجار، فيما ..

محليات "الشورى" يعقد جلسة سرية لمناقشة تقرير "نزاهة".. ويطالب بنك التنمية برفع قيمة قروضه اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيعقد جلسة سرية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1436 – 1437هـ. وقالت المصادر إن المجلس سيناقش أيضاً التقرير السنوي .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيعقد جلسة سرية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1436 – 1437هـ. وقالت المصادر إن المجلس سيناقش أيضاً التقرير السنوي .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة، مع نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على تلك ا .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة، مع نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على تلك ا ..

محليات الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. [ المزيد ... ] رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. محليات الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها اخبارية عفيف : كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه .. [ المزيد ... ] كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه ..

محليات كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى اخبارية عفيف : أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. [ المزيد ... ] أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. حوادث إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة" اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من .. [ المزيد ... ] قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من ..

محليات الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح اخبارية عفيف : كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. [ المزيد ... ] كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. محليات "حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم اخبارية عفيف : خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك .. [ المزيد ... ] خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك ..