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|الأحد 24 ربيع الثاني 1438 / 22 يناير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، إن الهيئة قررت ابتعاث 150 مهندساً سعودياً عاطلاً لبريطانيا، 100 منهم لتعلم اللغة الإنجليزية و50 آخرين لاكتساب مهارات هندسية إضافية...
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
ودع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32، إثر هزيمته من نظيره الطائي، في ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج الشباب على يد "وج". لم يقدم الفريقان..
اخبار الوظائف
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية عن وظائف على بند الأجور فئة (أ) لإشغالها بموظفين سعوديين. وأوضحت الإدارة أن موعد استقبال الطلبات للمتقدمين سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 1 / 5 / 1..
اخبار متنوعه
ذكرت مصادر أن المجلس الصحي يدرس التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، بعد منع بيعها في المرافق الصحية. وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن المج..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات، أمام قاضي المحكمة العليا جون روبرتس، بحضور زوجته ميلينيا ترامب وأبنائه، وعدد من الشخصيات البارزة. وع..
أخبار المجتمع
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