|الصور
|مقالات
|تقارير
|مناسبات
|عن إخبارية عفيف
|الإدارة والمحررون
|راسلنا
|أرسل خبر
|أرسل مقال
|كن مراسلاً
|الخميس 28 ربيع الثاني 1438 / 26 يناير 2017
|جديد الأخبار
|
|جديد المقالات
|
|
الأخبار
|
أخبار التعليم
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن وزير التعليم وجه بمتابعة موضوع الطالبة نوف الذي أثير مؤخرا في وسائل الإعلام مؤكدا أن التعامل مع الحالات التربوية والتعليمية التي تكون فيها المعلمة أو..
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
أصدرت إدارة نادي الشباب اليوم بيانا فيما يخص قضية لاعب الفريق الكروي الأول محمد العويس، مؤكدة أنها توصلت في وقت سابق إلى قناعة بعدم رغبة اللاعب في الاستمرار رغم تقديم النادي عرضا رسميا له، وأن له وجهة..
اخبار الوظائف
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
اخبار متنوعه
ذكرت مصادر أن المجلس الصحي يدرس التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، بعد منع بيعها في المرافق الصحية. وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن المج..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
نفذت السلطات الكويتية، اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة الكويتية نصرة العنزي التي أشعلت النار في خيمة كان يقام بها حفل زواج زوجها بزوجة ثانية ما تسبب في مقتل عشرات النساء والأطفال. ..
أخبار المجتمع
جديد المقالات
إحصائيات
الصور 186
الأخبار 30466
المقالات 513
صور تاريخية
التقويم
تابعنا على
|