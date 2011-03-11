الأخبار

محليات "كفاءة": الإطارات تصنف إلى ثلاثة أنواع رئيسية اخبارية عفيف : أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة ةالاستثمار والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر أبريل من عام 2014, عن اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتم .. [ المزيد ... ] أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة ةالاستثمار والجمارك السعودية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في شهر أبريل من عام 2014, عن اللائحة الإلزامية لمتطلبات مقاومة الدوران والتم .. محليات حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من بلغاريا اخبارية عفيف : حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتًا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أ .. [ المزيد ... ] حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتًا استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية بلغاريا، بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أ ..

محليات مختصون في "كفاءة": التطبيقات الذكية تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة اخبارية عفيف : كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن تطبيق "تأكد" يساعد المستهلك سواء مواطن أو مقيم في التأكد من مصداقية مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهر .. [ المزيد ... ] كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن تطبيق "تأكد" يساعد المستهلك سواء مواطن أو مقيم في التأكد من مصداقية مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهر .. محليات دول الخليج تتفق على مضاعفة ضريبة المشروبات الغازية بنسبة 100% والتبغ إلى 200% اخبارية عفيف : قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مضاعفة الضريبة الانتقائية على سلعة التبع بنسبة 200%، بدلاً عن 100% التي كانت مقررة من قبل، وفقاً لصحيفىة الاتحاد .. [ المزيد ... ] قال وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على مضاعفة الضريبة الانتقائية على سلعة التبع بنسبة 200%، بدلاً عن 100% التي كانت مقررة من قبل، وفقاً لصحيفىة الاتحاد ..

محليات الأرصاد والبيئة تغرم 49 منشأة مخالفة لنظام البيئة اخبارية عفيف : غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 49 منشأة, وأغلقت ثلاثة مصانع مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حتى يتم تصحيح وضعها البيئي, .. [ المزيد ... ] غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 49 منشأة, وأغلقت ثلاثة مصانع مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية حتى يتم تصحيح وضعها البيئي, .. محليات موثق الصورة الأشهر بـ"عملية الياسمين" يكشف كيف رصد تسلّق الإرهابيين للمنازل ومحاولتهم الهرب بـ"الكلاشينكوف" اخبارية عفيف : كشف المواطن الذي وثَّق العملية الأمنية في حي الياسمين بالرياض التي انتهت بمقتل إرهابيين أول أمس السبت، تفاصيل التقاطه للصورة الأبرز في العملية التي أظهرت محاولة الإرهابيين القفز لأحد المنازل والهروب ب .. [ المزيد ... ] كشف المواطن الذي وثَّق العملية الأمنية في حي الياسمين بالرياض التي انتهت بمقتل إرهابيين أول أمس السبت، تفاصيل التقاطه للصورة الأبرز في العملية التي أظهرت محاولة الإرهابيين القفز لأحد المنازل والهروب ب ..

محليات عضو شورى يروي موقفاً إنسانياً نادراً للملك سلمان مع كاتبَين مصريَين اخبارية عفيف : كشف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي عن موقف إنساني نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل في جمعه الكاتبين المصريين المتخاصمين موسى صبري وأحمد بهاء الدين وعقد مصالحة بينهما. .. [ المزيد ... ] كشف عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد زيلعي عن موقف إنساني نبيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل في جمعه الكاتبين المصريين المتخاصمين موسى صبري وأحمد بهاء الدين وعقد مصالحة بينهما. .. محليات الرقيب "الزهراني" أُصيب مرتين بإصابات خطِرة ولا يزال مرابطاً مع زملائه بالحد الجنوبي اخبارية عفيف : كشف الرقيب ماهر الزهراني المرابط بالحد الجنوبي، أنه أُصيب مرتين في أقل من ستة أشهر، ورغم ذلك لم يغادر الميدان واستمر مع زملائه في عمليات تطهير الشريط الحدودي، مبيناً أن إصابته الأولى كانت في البطن، وا .. [ المزيد ... ] كشف الرقيب ماهر الزهراني المرابط بالحد الجنوبي، أنه أُصيب مرتين في أقل من ستة أشهر، ورغم ذلك لم يغادر الميدان واستمر مع زملائه في عمليات تطهير الشريط الحدودي، مبيناً أن إصابته الأولى كانت في البطن، وا ..

محليات "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. كما توقعت أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مساءً على و .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. كما توقعت أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مساءً على و .. حوادث خمس وفيات وثلاث اصابات بحادث مروري على طريق عفيف القصيم إخبارية عفيف - بدر السليس : لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث مروري مأساوي على عفيف القصيم مساء يوم أمس الاحد ، بالقرب من محافظة ضرية . وتوفي إثر الحادث ثلاث من الابناء لعائلة ( ولدين وبنت ) واصيب والديهما ، بعدما .. [ المزيد ... ] لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث مروري مأساوي على عفيف القصيم مساء يوم أمس الاحد ، بالقرب من محافظة ضرية . وتوفي إثر الحادث ثلاث من الابناء لعائلة ( ولدين وبنت ) واصيب والديهما ، بعدما ..

محليات هلع اللحظات المرعبة يقود مصورة مقتل إرهابيي الياسمين إلى الانهيار ودخول المستشفى اخبارية عفيف : قادت لحظات القضاء على إرهابيي حي الياسمين على يد رجلي أمن، والتي وثقتها شابة في الـ27 من عمرها بعدسة كاميرتها، إلى أن تصاب بانهيار أدخلها المستشفى. وأوضحت شقيقتها، وفقا لـ "الرياض، أن أختها لم تنم .. [ المزيد ... ] قادت لحظات القضاء على إرهابيي حي الياسمين على يد رجلي أمن، والتي وثقتها شابة في الـ27 من عمرها بعدسة كاميرتها، إلى أن تصاب بانهيار أدخلها المستشفى. وأوضحت شقيقتها، وفقا لـ "الرياض، أن أختها لم تنم .. محليات "الداخلية": الإرهابي "الصاعدي" أُخضع للسوار الإلكتروني لكنه تخلص منه قبل نحو شهر ونصف اخبارية عفيف : كشف مسؤول ملف التحقيقات في وزارة الداخلية، العميد بسام العطية، أن الإرهابي طلال سمران الصاعدي الذي تم القضاء عليه مع الإرهابي طالع الصيعري خلال مداهمة أمنية بحي الياسمين شمال الرياض كان يخضع لسوار الم .. [ المزيد ... ] كشف مسؤول ملف التحقيقات في وزارة الداخلية، العميد بسام العطية، أن الإرهابي طلال سمران الصاعدي الذي تم القضاء عليه مع الإرهابي طالع الصيعري خلال مداهمة أمنية بحي الياسمين شمال الرياض كان يخضع لسوار الم ..

محليات لجنة من الرياض تطلع على إجراءات الـ 46 موقع استثماري ببلدية عفيف اخبارية عفيف - بدر السليس : وصلت صباح اليوم الاحد لجنة من وكالة أمانة منطقة الرياض لشئون البلديات الى بلدية محافظة عفيف ، اطلعت خلالها على المشاريع المعلنة للاستثمار مؤخراً من قبل البلدية. وعلمت اخبارية عفيف من مصدر خاص بأن ا .. [ المزيد ... ] وصلت صباح اليوم الاحد لجنة من وكالة أمانة منطقة الرياض لشئون البلديات الى بلدية محافظة عفيف ، اطلعت خلالها على المشاريع المعلنة للاستثمار مؤخراً من قبل البلدية. وعلمت اخبارية عفيف من مصدر خاص بأن ا .. محليات البطل خالد فلاج يحقق المركز السابع في أولمبياد اللغة العربية اخبارية عفيف - عبدالله سعد : حقق البطل خالد بن فلاج العتيبي أحد طلاب ثانوية القدس المركز الأول على مستوى محافظة عفيف والسّابع على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد اللغة العربية ممثلًا بذلك تعليم عفيف خيرُ تمثيل . ولم يأتي ذلك ال .. [ المزيد ... ] حقق البطل خالد بن فلاج العتيبي أحد طلاب ثانوية القدس المركز الأول على مستوى محافظة عفيف والسّابع على مستوى المملكة في مسابقة أولمبياد اللغة العربية ممثلًا بذلك تعليم عفيف خيرُ تمثيل . ولم يأتي ذلك ال ..

تعليم عفيف النتائج ستُعلن في موقع الإدارة تعليم عفيف: الإعلان عن وظائف حراس المدارس الشاغرة.. قريباً اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : كشفت إدارة التعليم بمحافظة عفيف أنها ستعلن خلال الفترة القريبة القادمة عن وظائفها الشاغرة للمستخدمين بمسمى حراس مدارس. وقالت إدارة تعليم عفيف إن التقديم على هذه الوظائف بعد إعلانها سيكون عن طريق قا .. [ المزيد ... ] كشفت إدارة التعليم بمحافظة عفيف أنها ستعلن خلال الفترة القريبة القادمة عن وظائفها الشاغرة للمستخدمين بمسمى حراس مدارس. وقالت إدارة تعليم عفيف إن التقديم على هذه الوظائف بعد إعلانها سيكون عن طريق قا .. محليات حظر القفازات الطبية المحتوية على البودرة اخبارية عفيف : حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع القفازات الجراحية المحتوية على البودرة، وقفازات فحص المرضى المحتوية على البودرة، والبودرة القابلة للامتصاص المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات .. [ المزيد ... ] حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تصنيع واستيراد وبيع وتوزيع القفازات الجراحية المحتوية على البودرة، وقفازات فحص المرضى المحتوية على البودرة، والبودرة القابلة للامتصاص المستخدمة لتسهيل ارتداء القفازات ..

محليات وزير الداخلية الإماراتي: رجال الأمن بالسعودية يستحقون التحية اخبارية عفيف : وجه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، التحية لرجال الأمن السعوديين؛ لشجاعتهم في القضاء على أوكار الإرهاب. وقال الشيخ سيف بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في .. [ المزيد ... ] وجه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي، التحية لرجال الأمن السعوديين؛ لشجاعتهم في القضاء على أوكار الإرهاب. وقال الشيخ سيف بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في .. محليات "الخدمة المدنية" تعد مشروعا للقضاء على الروتين الحكومي اخبارية عفيف : كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، عن توجّه لإقامة مشروع لتسريع الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية، عبر إعداد كراسة في مختلف الوزارات والمصالح. وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تقليص وتسهيل ال .. [ المزيد ... ] كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية، عن توجّه لإقامة مشروع لتسريع الإجراءات في مختلف القطاعات الحكومية، عبر إعداد كراسة في مختلف الوزارات والمصالح. وأوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى تقليص وتسهيل ال ..

محليات توجيهات عليا بتسوية مستحقات "الطيران المدني" لدى الحكومة اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بتسوية مستحقات "هيئة الطيران المدني" لدى جميع الجهات الحكومية خلال 3 سنوات. وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بتسوية مستحقات "هيئة الطيران المدني" لدى جميع الجهات الحكومية خلال 3 سنوات. وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران .. محليات منح التأشيرات التجارية للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة اخبارية عفيف : أقرت وزارة الخارجية آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيًّا، تساعد على السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المت .. [ المزيد ... ] أقرت وزارة الخارجية آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيًّا، تساعد على السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المت ..

محليات "العمل": إجراءات صارمة لحماية "حساب المواطن" من المتلاعبين اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد (8 يناير 2017)، إجراءات صارمة لحماية الدعم النقدي ببرنامج حساب المواطن من المتلاعبين. وأوضح مستشار الوزارة والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد الع .. [ المزيد ... ] أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأحد (8 يناير 2017)، إجراءات صارمة لحماية الدعم النقدي ببرنامج حساب المواطن من المتلاعبين. وأوضح مستشار الوزارة والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد الع .. محليات محكمة تفسخ نكاح ثمانيني بقاصر.. وأخرى تؤيد زواج خمسيني من فتاة عمرها 13 عاماً اخبارية عفيف : أصدرت محكمة أبوعريش التابعة لمنطقة جازان حكماً بفسخ عقد نكاح مسن في الثمانين من عمره بفتاة قاصر، وتضمن الحكم تحذيراً لعائلة الفتاة بعدم تكرار مثل هذه الزيجة مستقبلاً للفتاة أو لغيرها من فتيات العائلة. .. [ المزيد ... ] أصدرت محكمة أبوعريش التابعة لمنطقة جازان حكماً بفسخ عقد نكاح مسن في الثمانين من عمره بفتاة قاصر، وتضمن الحكم تحذيراً لعائلة الفتاة بعدم تكرار مثل هذه الزيجة مستقبلاً للفتاة أو لغيرها من فتيات العائلة. ..

محليات تعميم رسمي بتحصيل رسوم المرافقين مقدماً لمدة سنة مع تجديد الإقامة بدءاً من يوليو المقبل اخبارية عفيف : وجَّه تعميم رسمي بتنفيذ ما أمرت به جهات عليا بتحصيل الرسوم الجديدة للمرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لمدة سنة مقدماً، اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك عند إصدار أو تجديد وثيقة الإق .. [ المزيد ... ] وجَّه تعميم رسمي بتنفيذ ما أمرت به جهات عليا بتحصيل الرسوم الجديدة للمرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، لمدة سنة مقدماً، اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك عند إصدار أو تجديد وثيقة الإق .. محليات "الجمارك" تسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة وفقاً لشروط محددة اخبارية عفيف : أعلنت مصلحة الجمارك عن السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسة، وبيعها في أسواق المملكة، كـ"الدفرنس" و"الماكينة". وقالت الجمارك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أمس السبت: (يُس .. [ المزيد ... ] أعلنت مصلحة الجمارك عن السماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسة، وبيعها في أسواق المملكة، كـ"الدفرنس" و"الماكينة". وقالت الجمارك في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أمس السبت: (يُس ..

محليات حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، وبقاء السماء غائمة جزئيًا على وسط وجنوب المملكة. كما توقعت الهيئة استمرا .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، وبقاء السماء غائمة جزئيًا على وسط وجنوب المملكة. كما توقعت الهيئة استمرا .. محليات انقلاب حافلة تقل 50 راكبا قرب الحوميات.. ولا إصابات خطرة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 8:25 مساء، يفيد بوجود حادث انقلاب باص على متنه 50 راكبا قبل الحوميات، حيث تم استنفار كافة الفرق الاسعافية حول ال .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الرياض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 8:25 مساء، يفيد بوجود حادث انقلاب باص على متنه 50 راكبا قبل الحوميات، حيث تم استنفار كافة الفرق الاسعافية حول ال ..

محليات جبران عواجي يسجل موقفا بطوليا في مواجهة الإرهاب اخبارية عفيف : ضرب رجل الأمن جبران عواجي اليوم مثلا بطوليا رائعا لتضحيات رجال الأمن دفاعا عن الدين والوطن، وذلك أثناء مواجهته لإرهابيين تسلحا بالأحزمة الناسفة، ليواجههما بقوة الإيمان وشجاعة الرجال. وأظهر مقطع فيديو .. [ المزيد ... ] ضرب رجل الأمن جبران عواجي اليوم مثلا بطوليا رائعا لتضحيات رجال الأمن دفاعا عن الدين والوطن، وذلك أثناء مواجهته لإرهابيين تسلحا بالأحزمة الناسفة، ليواجههما بقوة الإيمان وشجاعة الرجال. وأظهر مقطع فيديو .. محليات الداخلية : مقتل إرهابيين خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بحي الياسمين شمال الرياض اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم ال .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم ال ..