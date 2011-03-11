|الصور
|مقالات
|تقارير
|مناسبات
|عن إخبارية عفيف
|الإدارة والمحررون
|راسلنا
|أرسل خبر
|أرسل مقال
|كن مراسلاً
|الأربعاء 4 جمادى الأول 1438 / 1 فبراير 2017
|جديد الأخبار
|
|جديد المقالات
|
|
الأخبار
|
أخبار التعليم
أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات عن تمديد فترة استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الثالثة 1436 - 1440هـ . وأوضحت أنها قررت تمديد ال..
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، في منافسات الجولة الـ 16 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد ا..
اخبار الوظائف
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
اخبار متنوعه
أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار أن عملية بيع الأراضي ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملائمة ظروف الس..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
أكدت مصادر يمنية مقتل المطلوبة للجهات الأمنية في المملكة أروى بغدادي، خلال عملية انزال عسكرية أمريكية في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء اليمنية الأحد الماضي، فيما لم ترد أية معلومات عن طفليها اللذين اصطحب..
أخبار المجتمع
جديد المقالات
إحصائيات
الصور 186
الأخبار 30474
المقالات 513
صور تاريخية
التقويم
تابعنا على
|