اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الأحد 8 جمادى الأول 1438 / 5 فبراير 2017

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المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف . ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الشؤون البل.. [المزيد ...] 

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
مصادر: "الخدمة المدنية" تحدد 14 وظيفة لا يشملها قرار إيقاف البدلات
مصادر: "الخدمة المدنية" تحدد 14 وظيفة لا يشملها قرار إيقاف البدلات اخبارية عفيف : أوردت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية حددت مؤخراً 14 وظيفة لا يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء ووقف بعض البدلات والعلاوات، مؤكدةً أن تلك الوظائف لم ترد في الأوامر السامية، ومن ثمَ .. [المزيد ...] 
 
محليات
وفاة مريض السمنة "البارقي" بعد 4 أيام من خضوعه لـ "تكميم معدة" في مستشفى عسير
وفاة مريض السمنة "البارقي" بعد 4 أيام من خضوعه لـ "تكميم معدة" في مستشفى عسير اخبارية عفيف : توفي أول أمس الجمعة مريض السمنة محمد زاهر البارقي بعد أربعة أيام من خضوعه لعملية تكميم المعدة في مستشفى عسير المركزي. وقال رئيس وحدة السمنة بمستشفى عسير المركزي الدكتور عصام باتياه إن البارقي خضع ل .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن": تسجيل ولي الورثة في البرنامج كـ"رب أسرة".. ويحق للمتزوجين منهم الاستقلال بذاتهم
"حساب المواطن": تسجيل ولي الورثة في البرنامج كـ"رب أسرة".. ويحق للمتزوجين منهم الاستقلال بذاتهم اخبارية عفيف : قال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن، إنه سيتم تسجيل الشخص المسؤول شرعا عن الورثة، الذي ينفق عليهم كـ"رب أسرة". وأشار العصيمي وفقا لـ"الاقتصادية"، إلى ضرور .. [المزيد ...] 
 
محليات
مواطنات يشكون رفض مستشفى الولادة بمكة استقبال أي مريضة تطالب بحضور زوجها معها عند الكشف.. و"الصحة" ترد
مواطنات يشكون رفض مستشفى الولادة بمكة استقبال أي مريضة تطالب بحضور زوجها معها عند الكشف.. و"الصحة" ترد اخبارية عفيف : عبر عددٌ من المواطنات المراجعات لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عن ضيقهن من سوء التنظيم والإهمال بالمستشفى، وقال بعضهن إن العيادات الخارجية تمنع دخول الزوج مع زوجته عند الكشف، ويرفضون استقبال أي .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التربية الاجتماعية للبنات بجدة": هذه اشتراطاتنا لمن يرغب في الزواج من فتيات الدار
"التربية الاجتماعية للبنات بجدة": هذه اشتراطاتنا لمن يرغب في الزواج من فتيات الدار اخبارية عفيف : كشفت مديرة دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة أماني الجحدلي، عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتقدم للزواج من إحدى فتيات الدار تتضمن أن يكون ذا خلق ودين، وأن يكون لديه دخل وظيفي يتيح له تحمل أعباء ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
‫القوات المسلحة تحبط محاولة عناصر المخلوع اقتحام جبل الفدنة وتقتل 80 منهم‬‎
‫القوات المسلحة تحبط محاولة عناصر المخلوع اقتحام جبل الفدنة وتقتل 80 منهم‬‎ اخبارية عفيف : تمكنت القوات المسلحة من صد عملية اقتحام لكتيبة من العناصر الانقلابية التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح حاولت السيطرة على جبل الفدنة، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 80 انقلابيا. وذكرت مصاد .. [المزيد ...] 
 
محليات
40 مترا للمدير و10 للموظف.. "الخدمة المدنية" تحدد مساحات ومواصفات المكاتب الحكومية
40 مترا للمدير و10 للموظف.. "الخدمة المدنية" تحدد مساحات ومواصفات المكاتب الحكومية اخبارية عفيف : حددت وزارة الخدمة المدنية المساحات النموذجية لمكاتب المديرين والموظفين بالأجهزة الحكومية، ووضعت عدداً من المعايير والضوابط لتصميم وتأثيث تلك المكاتب، وكذلك قاعات الاجتماعات والاستقبال، وذلك في سياق ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التجارة" تطلق نظام "الجمعيات الإلكتروني" للشركات المساهمة
"التجارة" تطلق نظام "الجمعيات الإلكتروني" للشركات المساهمة اخبارية عفيف : أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام "الجمعيات الإلكتروني"، الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية .. [المزيد ...] 
 
محليات
"النقل" تلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة
"النقل" تلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة اخبارية عفيف : ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص، بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجود .. [المزيد ...] 
 
حوادث
القبض على طاعن الشاب داخل التموينات في مكة
القبض على طاعن الشاب داخل التموينات في مكة اخبارية عفيف : ألقت شرطة مكة المكرمة ممثلة في مركز الكعكية اليوم (السبت) القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطعن آخر داخل أحد المحال التجارية بالعاصمة المقدسة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الع .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية" تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في مقرات الجهات الحكومية
"الخدمة المدنية" تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في مقرات الجهات الحكومية اخبارية عفيف : وضعت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة "مصليات" داخل مقرات الجهات الحكومية، بعد أن وجهت جميع الجهات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة. وتضمنت الاشتراطات التي حددتها الوزارة، وف .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الإسكان": تسديد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني وفق الدخل وعدد أفراد الأسرة
"الإسكان": تسديد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني وفق الدخل وعدد أفراد الأسرة اخبارية عفيف : أوضح المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير أن الوزارة ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها؛ للتغلب ع .. [المزيد ...] 
 
محليات
مقتل 39 من الميليشيات بينهم قيادي وضابط موالي للمخلوع.. وتدمير منصتي إطلاق صواريخ
مقتل 39 من الميليشيات بينهم قيادي وضابط موالي للمخلوع.. وتدمير منصتي إطلاق صواريخ اخبارية عفيف : تمكنت القوات السعودية المتمركزة في عدة نقاط على امتداد الشريط الحدودي من إحباط هجوم للمتمردين على مقر تمركز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية في منطقة مندبة قبالة مركز علب بظهران الجنوب، ح .. [المزيد ...] 
 
محليات
"ساير": المضادات الحيوية المستخدمة بالمملكة غير فعالة.. وتحولت إلى سوق سوداء
"ساير": المضادات الحيوية المستخدمة بالمملكة غير فعالة.. وتحولت إلى سوق سوداء اخبارية عفيف : كشف رئيس البرنامج السعودي للمضادات الحيوية "ساير"، محمد العقيل، عن أن نتائج إحدى الدراسات الاستقصائية الطبية أثبتت سوء استخدام المضادات الحيوية بالمملكة، مبيناً أن المضادات المتداولة في الأسواق غالبيت .. [المزيد ...] 
 
محليات
الطائف: مجهول يعنف طفلاً ويعلقه من ملابسه أمام منزله ويلوذ بالفرار
الطائف: مجهول يعنف طفلاً ويعلقه من ملابسه أمام منزله ويلوذ بالفرار اخبارية عفيف : بدأت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في البحث عن شخص مجهول اعتدى على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بخنقه؛ وكاد أن يتسبب في وفاته. وأوضح والد الطفل، أن ابنه "أنس" تعرض للاعتداء من مجهول أول من أمس الخميس .. [المزيد ...] 
 
محليات
المبتعث السعودي الذي هبط بطائرة على طريق سريع بفلوريدا يروي التفاصيل.. وتعليق السلطات الأمريكية على تصرفه
المبتعث السعودي الذي هبط بطائرة على طريق سريع بفلوريدا يروي التفاصيل.. وتعليق السلطات الأمريكية على تصرفه اخبارية عفيف : روى المبتعث السعودي الذي اضطر للهبوط خلال استقلاله طائرة صغيرة على طريق سريع للسيارات بولاية فلوريدا الأمريكية الإثنين الماضي، تفاصيل رحلته الجوية وسبب هبوطه بتلك الطريقة، لافتاً إلى أن فعلته نالت است .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الصحة" تلاحق مدّعي الطب البديل بالتنسيق مع "الادعاء العام"
"الصحة" تلاحق مدّعي الطب البديل بالتنسيق مع "الادعاء العام" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن وزارة الصحة بدأت تحرص على متابعة الإعلانات التي تدعو للعلاج بالطب البديل والعلاج غير المستند إلى حقائق علمية، لافتة إلى أنها تعتزم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأح .. [المزيد ...] 
 
محليات
"مؤسسة النقد": لا يحق لـ"حساب المواطن" الاطلاع على حسابات المواطنين المصرفية
"مؤسسة النقد": لا يحق لـ"حساب المواطن" الاطلاع على حسابات المواطنين المصرفية اخبارية عفيف : قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إنه ليس من حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج "حساب المواطن" وإن هذا الإجراء .. [المزيد ...] 
 
محليات
عسيري: الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران.. وعليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية
عسيري: الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران.. وعليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية اخبارية عفيف : كد اللواء أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التجاوزات الإيرانية، مشدداً على أن إيران يجب عليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية. وأضاف .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى
حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى اخبارية عفيف : بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. [المزيد ...] 
 
محليات
خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله
خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله اخبارية عفيف : أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل .. [المزيد ...] 
 
محليات
قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية
قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية اخبارية عفيف : أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط
"المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية .. [المزيد ...] 
 
محليات
"البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة
"البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. [المزيد ...] 
 
محليات
من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء
من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء اخبارية عفيف : أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها
وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة
مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة اخبارية عفيف : أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المرور": لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة
"المرور": لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهةً إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وأبانت مصادر أن المخالفات المرو .. [المزيد ...] 
 
محليات
رصد المعوقات التی تواجه المواطنين أثناء التسجيل في "حساب المواطن".. بينها الزوجة غير السعودية
رصد المعوقات التی تواجه المواطنين أثناء التسجيل في "حساب المواطن".. بينها الزوجة غير السعودية اخبارية عفيف : رصد تقرير صحفي بعض من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال عمليات التسجيل ببرنامج "حساب المواطن"، مؤكداً أن أبرزها كانت مشكلات تقنية، وكذلك غياب خانات تجيب عن أسئلة هامة تخص التسجيل. وكشف التقرير الذ .. [المزيد ...] 
 

إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة"
تعرض مدير مرور مكة للدهس من قبل حدث هرب من إحدى نقاط التفتيش
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
كلية التربية بعفيف تقيم حفل توديع للدكتور محمد درويش
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
شركات التأمين: أسعار التأمين لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري
"حساب المواطن": 1.4 مليون أسرة سجلوا حتى الآن.. ونستقبل 30 ألف طلب في الساعة
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
تفاصيل خطة "التعليم" لمواجهة أزمة تقاعد 19 ألف معلم
أفادت مصادر أن وزارة التعليم تعكف على عدة خطوات لسد النقص الحاصل في المدارس بسبب تقاعد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة، وذلك بطرح وظائف شاغرة والإعلان عنها عبر وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى خُطوات أخر..
"التعليم" توضح ضوابط تحديد المستوى للطلبة السوريين واليمنيين
"التعليم" تمدد فترة استكمال إجراءات الابتعاث حتى نهاية أبريل القادم

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
النصر يعبر الخليج بثلاثية
استعاد العالمي فريق النصر توازنه في الدوري المحلي بتغلبه على مضيفه الخليج (3/0)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم (السبت) في ختام منافسات الجولة 17 من دوري جميل للمحت..
جبيرة مؤقتة لـ "عواجي" بعد تعرضه للكسر في المفصل
اتحاد الكرة يرفض احتجاج الاتفاق ضد الحكم فيليكس

اخبار الوظائف
وظائف جديدة في جامعة الأمير سطام بالخرج
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
الإعلان عن وظائف رجالية بغرفة الخرج.. الخميس المقبل
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية

اخبار متنوعه
شروط واستثناءات للطلبة المبتعثين والدبلوماسيين لإدخال مركباتهم للمملكة
وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة شروط للسماح للطلبة المبتعثين والدبلوماسيين بإدخال سياراتهم إلى المملكة. وأوضحت الهيئة، وفقا لـ"الحياة"، أنه للسماح للمبتعثين بإدخال مركباتهم بع..
خادم الحرمين يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات
لجنة المساهمات العقارية : تطرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات متعثرة

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
القنصل الكوري: إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكورية في المملكة خلال الفترة المقبلة
توقع القنصل الكوري بجدة "يونج أو" توصل بلاده لاتفاق مع المملكة، يفضي إلى آلية تسمح لدخول شركات كورية لتصنيع السيارات وقطع الغيار داخل المملكة قريباً. وأشار القنصل الكوري وفقاً لـ"الاقتصادية"، إلى أ..
القبض على أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في عدن
وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.. ومستشار الأمن القومي: لن نتساهل معها
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