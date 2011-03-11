الأخبار

محليات مصادر: "الخدمة المدنية" تحدد 14 وظيفة لا يشملها قرار إيقاف البدلات اخبارية عفيف : أوردت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية حددت مؤخراً 14 وظيفة لا يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء ووقف بعض البدلات والعلاوات، مؤكدةً أن تلك الوظائف لم ترد في الأوامر السامية، ومن ثمَ .. [ المزيد ... ] أوردت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية حددت مؤخراً 14 وظيفة لا يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بإلغاء ووقف بعض البدلات والعلاوات، مؤكدةً أن تلك الوظائف لم ترد في الأوامر السامية، ومن ثمَ .. محليات وفاة مريض السمنة "البارقي" بعد 4 أيام من خضوعه لـ "تكميم معدة" في مستشفى عسير اخبارية عفيف : توفي أول أمس الجمعة مريض السمنة محمد زاهر البارقي بعد أربعة أيام من خضوعه لعملية تكميم المعدة في مستشفى عسير المركزي. وقال رئيس وحدة السمنة بمستشفى عسير المركزي الدكتور عصام باتياه إن البارقي خضع ل .. [ المزيد ... ] توفي أول أمس الجمعة مريض السمنة محمد زاهر البارقي بعد أربعة أيام من خضوعه لعملية تكميم المعدة في مستشفى عسير المركزي. وقال رئيس وحدة السمنة بمستشفى عسير المركزي الدكتور عصام باتياه إن البارقي خضع ل ..

محليات "التربية الاجتماعية للبنات بجدة": هذه اشتراطاتنا لمن يرغب في الزواج من فتيات الدار اخبارية عفيف : كشفت مديرة دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة أماني الجحدلي، عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتقدم للزواج من إحدى فتيات الدار تتضمن أن يكون ذا خلق ودين، وأن يكون لديه دخل وظيفي يتيح له تحمل أعباء ا .. [ المزيد ... ] كشفت مديرة دار التربية الاجتماعية للبنات بجدة أماني الجحدلي، عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيمن يتقدم للزواج من إحدى فتيات الدار تتضمن أن يكون ذا خلق ودين، وأن يكون لديه دخل وظيفي يتيح له تحمل أعباء ا .. محليات ‫القوات المسلحة تحبط محاولة عناصر المخلوع اقتحام جبل الفدنة وتقتل 80 منهم‬‎ اخبارية عفيف : تمكنت القوات المسلحة من صد عملية اقتحام لكتيبة من العناصر الانقلابية التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح حاولت السيطرة على جبل الفدنة، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 80 انقلابيا. وذكرت مصاد .. [ المزيد ... ] تمكنت القوات المسلحة من صد عملية اقتحام لكتيبة من العناصر الانقلابية التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح حاولت السيطرة على جبل الفدنة، وأسفرت العملية عن مقتل نحو 80 انقلابيا. وذكرت مصاد ..

محليات 40 مترا للمدير و10 للموظف.. "الخدمة المدنية" تحدد مساحات ومواصفات المكاتب الحكومية اخبارية عفيف : حددت وزارة الخدمة المدنية المساحات النموذجية لمكاتب المديرين والموظفين بالأجهزة الحكومية، ووضعت عدداً من المعايير والضوابط لتصميم وتأثيث تلك المكاتب، وكذلك قاعات الاجتماعات والاستقبال، وذلك في سياق ال .. [ المزيد ... ] حددت وزارة الخدمة المدنية المساحات النموذجية لمكاتب المديرين والموظفين بالأجهزة الحكومية، ووضعت عدداً من المعايير والضوابط لتصميم وتأثيث تلك المكاتب، وكذلك قاعات الاجتماعات والاستقبال، وذلك في سياق ال .. محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة. وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية ..

محليات "التجارة" تطلق نظام "الجمعيات الإلكتروني" للشركات المساهمة اخبارية عفيف : أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام "الجمعيات الإلكتروني"، الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية .. [ المزيد ... ] أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نظام "الجمعيات الإلكتروني"، الذي يساعد شركات المساهمة المقفلة في جميع مناطق المملكة على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها من خلال القنوات الإلكترونية .. محليات "النقل" تلزم الشاحنات بتركيب حواجز السلامة اخبارية عفيف : ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص، بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجود .. [ المزيد ... ] ألزمت هيئة النقل العام جميع الشاحنات سواءً العاملة بأجر أو شاحنات النقل الخاص، بتركيب حواجز الحماية من كافة جنبات الشاحنات وفق المواصفات والضوابط التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجود ..

حوادث القبض على طاعن الشاب داخل التموينات في مكة اخبارية عفيف : ألقت شرطة مكة المكرمة ممثلة في مركز الكعكية اليوم (السبت) القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطعن آخر داخل أحد المحال التجارية بالعاصمة المقدسة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الع .. [ المزيد ... ] ألقت شرطة مكة المكرمة ممثلة في مركز الكعكية اليوم (السبت) القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يطعن آخر داخل أحد المحال التجارية بالعاصمة المقدسة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الع .. محليات "الخدمة المدنية" تحدد 11 شرطاً لإقامة المصليات في مقرات الجهات الحكومية اخبارية عفيف : وضعت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة "مصليات" داخل مقرات الجهات الحكومية، بعد أن وجهت جميع الجهات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة. وتضمنت الاشتراطات التي حددتها الوزارة، وف .. [ المزيد ... ] وضعت وزارة الخدمة المدنية 11 شرطاً لإقامة "مصليات" داخل مقرات الجهات الحكومية، بعد أن وجهت جميع الجهات الحكومية بتوفير مواقع مناسبة لمنسوبيها لأداء الصلاة. وتضمنت الاشتراطات التي حددتها الوزارة، وف ..

محليات "الإسكان": تسديد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني وفق الدخل وعدد أفراد الأسرة اخبارية عفيف : أوضح المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير أن الوزارة ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها؛ للتغلب ع .. [ المزيد ... ] أوضح المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان المهندس عبدالرحمن الذكير أن الوزارة ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها؛ للتغلب ع .. محليات مقتل 39 من الميليشيات بينهم قيادي وضابط موالي للمخلوع.. وتدمير منصتي إطلاق صواريخ اخبارية عفيف : تمكنت القوات السعودية المتمركزة في عدة نقاط على امتداد الشريط الحدودي من إحباط هجوم للمتمردين على مقر تمركز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية في منطقة مندبة قبالة مركز علب بظهران الجنوب، ح .. [ المزيد ... ] تمكنت القوات السعودية المتمركزة في عدة نقاط على امتداد الشريط الحدودي من إحباط هجوم للمتمردين على مقر تمركز الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليمنية في منطقة مندبة قبالة مركز علب بظهران الجنوب، ح ..

محليات "ساير": المضادات الحيوية المستخدمة بالمملكة غير فعالة.. وتحولت إلى سوق سوداء اخبارية عفيف : كشف رئيس البرنامج السعودي للمضادات الحيوية "ساير"، محمد العقيل، عن أن نتائج إحدى الدراسات الاستقصائية الطبية أثبتت سوء استخدام المضادات الحيوية بالمملكة، مبيناً أن المضادات المتداولة في الأسواق غالبيت .. [ المزيد ... ] كشف رئيس البرنامج السعودي للمضادات الحيوية "ساير"، محمد العقيل، عن أن نتائج إحدى الدراسات الاستقصائية الطبية أثبتت سوء استخدام المضادات الحيوية بالمملكة، مبيناً أن المضادات المتداولة في الأسواق غالبيت .. محليات الطائف: مجهول يعنف طفلاً ويعلقه من ملابسه أمام منزله ويلوذ بالفرار اخبارية عفيف : بدأت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في البحث عن شخص مجهول اعتدى على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بخنقه؛ وكاد أن يتسبب في وفاته. وأوضح والد الطفل، أن ابنه "أنس" تعرض للاعتداء من مجهول أول من أمس الخميس .. [ المزيد ... ] بدأت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف في البحث عن شخص مجهول اعتدى على طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بخنقه؛ وكاد أن يتسبب في وفاته. وأوضح والد الطفل، أن ابنه "أنس" تعرض للاعتداء من مجهول أول من أمس الخميس ..

محليات المبتعث السعودي الذي هبط بطائرة على طريق سريع بفلوريدا يروي التفاصيل.. وتعليق السلطات الأمريكية على تصرفه اخبارية عفيف : روى المبتعث السعودي الذي اضطر للهبوط خلال استقلاله طائرة صغيرة على طريق سريع للسيارات بولاية فلوريدا الأمريكية الإثنين الماضي، تفاصيل رحلته الجوية وسبب هبوطه بتلك الطريقة، لافتاً إلى أن فعلته نالت است .. [ المزيد ... ] روى المبتعث السعودي الذي اضطر للهبوط خلال استقلاله طائرة صغيرة على طريق سريع للسيارات بولاية فلوريدا الأمريكية الإثنين الماضي، تفاصيل رحلته الجوية وسبب هبوطه بتلك الطريقة، لافتاً إلى أن فعلته نالت است .. محليات "الصحة" تلاحق مدّعي الطب البديل بالتنسيق مع "الادعاء العام" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن وزارة الصحة بدأت تحرص على متابعة الإعلانات التي تدعو للعلاج بالطب البديل والعلاج غير المستند إلى حقائق علمية، لافتة إلى أنها تعتزم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأح .. [ المزيد ... ] ذكرت مصادر أن وزارة الصحة بدأت تحرص على متابعة الإعلانات التي تدعو للعلاج بالطب البديل والعلاج غير المستند إلى حقائق علمية، لافتة إلى أنها تعتزم إحالة المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأح ..

محليات "مؤسسة النقد": لا يحق لـ"حساب المواطن" الاطلاع على حسابات المواطنين المصرفية اخبارية عفيف : قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إنه ليس من حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج "حساب المواطن" وإن هذا الإجراء .. [ المزيد ... ] قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي إنه ليس من حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على الحسابات المصرفية للعملاء المتقدمين على برنامج "حساب المواطن" وإن هذا الإجراء .. محليات عسيري: الخيارات مفتوحة في التعامل مع إيران.. وعليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية اخبارية عفيف : كد اللواء أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التجاوزات الإيرانية، مشدداً على أن إيران يجب عليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية. وأضاف .. [ المزيد ... ] كد اللواء أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع التجاوزات الإيرانية، مشدداً على أن إيران يجب عليها أن تلزم حدودها وتكف عن التدخل في الدول العربية. وأضاف ..

محليات حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى اخبارية عفيف : بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. [ المزيد ... ] بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. محليات خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله اخبارية عفيف : أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل .. [ المزيد ... ] أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل ..

محليات قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية اخبارية عفيف : أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. [ المزيد ... ] أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. محليات "المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية .. [ المزيد ... ] أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية ..

محليات "البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. [ المزيد ... ] نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. محليات من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء اخبارية عفيف : أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله .. [ المزيد ... ] أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله ..

محليات وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. [ المزيد ... ] قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. محليات مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة اخبارية عفيف : أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت .. [ المزيد ... ] أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت ..