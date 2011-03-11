اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً السبت 7 جمادى الأول 1438 / 4 فبراير 2017

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المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف . ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الشؤون البل.. [المزيد ...] 

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى
حالة ماطرة متوقعة قبل نهاية الأسبوع المقبل تشمل الوسطى اخبارية عفيف : بشّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني بحالة مطرية مقبلة متوقعة على عدد من المناطق قبل نهاية الأسبوع. وقال الحصيني إن الحالة المتوقعة ستتغشى أجزاء من المناطق الغربية والجنو .. [المزيد ...] 
 
محليات
خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله
خطيب المسجد النبوي: أعز الكلام وأرفعه ما كان ثناءً على الله اخبارية عفيف : أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي في المدينة المنورة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها وأن الله شرف الخل .. [المزيد ...] 
 
محليات
قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية
قسم خاص للتسجيل في (حساب المواطن) بمهرجان الجنادرية اخبارية عفيف : أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، وأوضحت أنها خصصت قسماً -ضمن جناحها المشارك بالمهرجان- للتسجيل في البر .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط
"المرور" تُسقط المخالفات عن صاحب المركبة المتوفى.. بشرط اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرة عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهة إلى أن أي مخالفات تسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وقالت مصادر، إن المخالفات المرورية .. [المزيد ...] 
 
محليات
"البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة
"البيئة": لا إصدار لجوازات الحيوانات الأليفة داخل المملكة نفت وزارة البيئة والمياه عزمها إصدار جوازات خاصة للحيوانات الأليفة، مؤكدة عدم وجود آلية لذلك حتى الآن، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الخليج بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إصدارها. وقال المد .. [المزيد ...] 
 
محليات
من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء
من "الجنادرية".. "آل الشيخ" يُوجِّه رسائل للقادة والعلماء اخبارية عفيف : أكد وزيـر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـاد، الشيخ صالح بـن عبدالعزيز آل الشيخ، أن أهم عوامل قوة أهل السنة والجماعة لمواجهة كل ما يحاك للأمة من مؤامرات وفتن، تكمن في اتحاد كلمتهم واقتدائهم بكتاب الله .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها
وزير المالية: استمرار "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة.. والدعم سيتحرك وفقاً لصعودها وهبوطها اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن وجود واستمرارية برنامج "حساب المواطن" مرتبط بأسعار الطاقة كالكهرباء والبنزين، ويتحرك تبعاً لحركة أسعارها صعوداً ونزولاً، كون أن "حساب المواطن" يهدف لسد الفجوة بين سعر .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة
مصادر خليجية: المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة اخبارية عفيف : أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م. وأضافت .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المرور": لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة
"المرور": لا إسقاط للمخالفات المسجلة بعد تاريخ الوفاة اخبارية عفيف : أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرورية تسقط مباشرةً عن المتوفين الذين لم يسددوا مخالفاتهم، منوهةً إلى أن أي مخالفات تُسجل بعد تاريخ الوفاة لن يتم إسقاطها. وأبانت مصادر أن المخالفات المرو .. [المزيد ...] 
 
محليات
رصد المعوقات التی تواجه المواطنين أثناء التسجيل في "حساب المواطن".. بينها الزوجة غير السعودية
رصد المعوقات التی تواجه المواطنين أثناء التسجيل في "حساب المواطن".. بينها الزوجة غير السعودية اخبارية عفيف : رصد تقرير صحفي بعض من المعوقات التي واجهت المواطنين خلال عمليات التسجيل ببرنامج "حساب المواطن"، مؤكداً أن أبرزها كانت مشكلات تقنية، وكذلك غياب خانات تجيب عن أسئلة هامة تخص التسجيل. وكشف التقرير الذ .. [المزيد ...] 
 
محليات
شركات التأمين: أسعار التأمين لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري
شركات التأمين: أسعار التأمين لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، إن تحديد أسعار التأمين على المركبات بعد تخفيضها لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث تخضع لتقديرات الخبير الاكتواري. وأوضح العيسى أن رأي الخبير الاكتوار .. [المزيد ...] 
 
الطقس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة اخبارية عفيف : توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط .. [المزيد ...] 
 
محليات
"المرشدي" يحتفل بزواج أبناءه "مقرن وضيف الله"
"المرشدي" يحتفل بزواج أبناءه "مقرن وضيف الله" إخبارية عفيف- مجتمع: (تصوير: منيف محمد الهرس): احتفل عناد المرشدي بزواج ابناءه الملازم أول مقرن أحد منسوبي شرطة عفيف، وضيف الله، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بعفيف. وحضر المناسبة عدد من المسؤولين بالمحافظة، وزملاء العريس .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن": 1.4 مليون أسرة سجلوا حتى الآن.. ونستقبل 30 ألف طلب في الساعة
"حساب المواطن": 1.4 مليون أسرة سجلوا حتى الآن.. ونستقبل 30 ألف طلب في الساعة اخبارية عفيف : كشف برنامج "حساب المواطن" في تغريدة نشرها اليوم الخميس عبر حسابه على "تويتر"، أن 1.4 مليون أسرة سجلوا عبر البوابة الإلكترونية منذ إطلاق التسجيل في البرنامج حتى الآن، مشيراً إلى أن الحساب يستقبل 30 ألف .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير المالية: نتوقع مزيداً من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة.. واعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص
وزير المالية: نتوقع مزيداً من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة.. واعددنا آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان إنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة. وأضاف الجدعان أن مراجعة مكتب .. [المزيد ...] 
 
محليات
بنغلاديش: تلقينا طلباً سعودياً لاستقدام 400 طبيب.. و90 ألف عاملة منزلية وصلن المملكة
بنغلاديش: تلقينا طلباً سعودياً لاستقدام 400 طبيب.. و90 ألف عاملة منزلية وصلن المملكة اخبارية عفيف : قالت القنصلية البنغلاديشية في الرياض خلال ندوة أقامتها أمس الأربعاء في جدة بحضور رجال أعمال من البلدين ومكاتب استقدام، أن المملكة تقدمت لبلادها بطلبات لاستقدام نحو 400 طبيب واستشاري وأخصائي. كما كش .. [المزيد ...] 
 
محليات
سجن مستثمر عجز عن سداد 93 مليون ريال لأكثر من 4 آلاف مساهم بمكة المكرمة
سجن مستثمر عجز عن سداد 93 مليون ريال لأكثر من 4 آلاف مساهم بمكة المكرمة اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن أحد المستثمرين في مكة المكرمة، أودع السجن لعدم تمكّنه من سداد ما يقارب 93 مليون ريال لأكثر من 4000 مساهم. وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "المدينة"، أن محكمة التنفيذ بمكة المكرمة أصدرت ص .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الدفع" قبل "الدفن".. مستشفى خاص بجدة يرهن جثمان وافد بسداد 300 ألف ريال.. ونجله يشكك بتعرضه لخطأ طبي
"الدفع" قبل "الدفن".. مستشفى خاص بجدة يرهن جثمان وافد بسداد 300 ألف ريال.. ونجله يشكك بتعرضه لخطأ طبي اخبارية عفيف : احتجز مستشفى خاص في جدة، جثمان وافد يمني الجنسية، وطالب ذويه بسداد تكاليف العلاج البالغة أكثر من 304 آلاف ريال. وروى الشاب محبوب صالح الخدر نجل الوافد المتوفى، وفقا لصحيفة "عكاظ"، تفاصيل الواقعة، ح .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية": إطلاق نار كثيف على نقطة حدودية بجازان.. واستشهاد عريف بحرس الحدود
"الداخلية": إطلاق نار كثيف على نقطة حدودية بجازان.. واستشهاد عريف بحرس الحدود اخبارية عفيف : تعرضت نقطة حدودية بمنطقة جازان للاستهداف وإطلاق نار عشوائي عبر الحدود، صباح أمس الأربعاء، من قبل عناصر حوثية، ما أدى لاستشهاد عريف بحرس الحدود. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه عند الساعة .. [المزيد ...] 
 
محليات
العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك مستثناة في "حساب المواطن"
العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك مستثناة في "حساب المواطن" اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن برنامج "حساب المواطن" استثنى في تسجيل البيانات، العقارات المرهونة والمنتهية بالتمليك من الشروط حتى ينتهي الرهن. وأوضحت المصادر أن تسجيل السكن في هذه الحالة يكون وفق خانة إيجار، فيما .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الشورى" يعقد جلسة سرية لمناقشة تقرير "نزاهة".. ويطالب بنك التنمية برفع قيمة قروضه
"الشورى" يعقد جلسة سرية لمناقشة تقرير "نزاهة".. ويطالب بنك التنمية برفع قيمة قروضه اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن مجلس الشورى سيعقد جلسة سرية الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للعام المالي 1436 – 1437هـ. وقالت المصادر إن المجلس سيناقش أيضاً التقرير السنوي .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق شمال وسط وشرق وجنوب المملكة، مع نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 50 كلم/ساعة على تلك ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير
الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها
الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها اخبارية عفيف : كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه .. [المزيد ...] 
 
محليات
كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى
كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى اخبارية عفيف : أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. [المزيد ...] 
 
حوادث
إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة"
إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة" اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من .. [المزيد ...] 
 
محليات
الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح
الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح اخبارية عفيف : كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم
"حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم اخبارية عفيف : خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك .. [المزيد ...] 
 
محليات
تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر
تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها منحت مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، فرصة 3 أشهر جديدة لتحديث بياناتهم لتجنب إسقاطهم. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية الإرهاب.. والتحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بينهم
"الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية الإرهاب.. والتحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بينهم اخبارية عفيف : أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تزايد أعداد العناصر الباكستانية الموقوفة على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بالمملكة. وقال التركي، وفقا لصحيفة "الرياض"، إن التحقيقات ستكشف .. [المزيد ...] 
 

إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
تعرض مدير مرور مكة للدهس من قبل حدث هرب من إحدى نقاط التفتيش
شاب يضرب شقيقه بلوح خشبي على الرأس فيرديه قتيلًا في جازان
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
كلية التربية بعفيف تقيم حفل توديع للدكتور محمد درويش
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
"الخدمة المدنية" تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف
"العمل": 800 ألف أسرة سجلوا حتى الآن في "حساب المواطن"
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
"التعليم" توضح ضوابط تحديد المستوى للطلبة السوريين واليمنيين
حددت وزارة التعليم ضوابط وتعليمات تحديد المستوى للطلبة الوافدين من الخارج "سوريين أو يمنيين" بهدف حصولهم على مستويات تتناسب مع المرحلة التي وصلوا إليها في بلدانهم. وذكرت الوزارة وفقا لـ"الحياة" أنه..
"التعليم" تمدد فترة استكمال إجراءات الابتعاث حتى نهاية أبريل القادم
مصدر: جهات عليا وافقت على انتداب معلمات سعوديات للعمل بمدارس وأكاديميات الخارج

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
اتحاد الكرة يرفض احتجاج الاتفاق ضد الحكم فيليكس
أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء قبول احتجاج نادي الاتفاق ضد حكم مباراته مع الهلال شكلاً، ورفضه موضوعاً معللاً عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة المباراة، حسبما أعلن حساب نادي الاتفاق على صفحته الرسميه في ..
الفتح يُسجِل فوزه الثالث في جميل على حساب الرَّائد
الأهلي يفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف

اخبار الوظائف
وظائف جديدة في جامعة الأمير سطام بالخرج
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
الإعلان عن وظائف رجالية بغرفة الخرج.. الخميس المقبل
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية

اخبار متنوعه
لجنة المساهمات العقارية : تطرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات متعثرة
أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار أن عملية بيع الأراضي ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملائمة ظروف الس..
مصادر: "الخطوط السعودية" ارتكبت 6 مخالفات في تعيين اللبنانية "سركيس".. والشركة ترد
استمرار البحث عن معلم الشعيبة المفقود.. ومسؤول بحرس الحدود يروي ملابسات اختفائه

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
مجزرة حوثية في سجن صنعاء المركزي
ارتكبت ميليشيا الانقلابيين الحوثيين اليوم الجمعة مجزرة جديدة في السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء. بحسب ما نقلته مصادر قناة سكاي نيوز الإخبارية. وأكدت مصادر يمنية من داخل السجن أن 40 من السجناء ..
‫‫ترامب يغلق الهاتف في وجه رئيس وزراء استراليا ويصف اتصاله معه بالأسوأ.. وينعت اتفاق أوباما بالأحمق‬‬
: مقتل المطلوبة أروى بغدادي في عملية إنزال للقوات الخاصة الأمريكية باليمن
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سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

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