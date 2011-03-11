اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الأربعاء 4 جمادى الأول 1438 / 1 فبراير 2017

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المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ قراراً بتعيين الدكتور المهندس عيد القرني رئيساً لبلدية محافظة عفيف . ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الشؤون البل.. [المزيد ...] 

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير
الملك يرعى حفل افتتاح مهرجان "الجنادرية 31" وسباق الهجن الكبير اخبارية عفيف : رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 31 "، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية. ولدى وصول خادم ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها
الخادمة الإثيوبية المعتدية على طفلتي جازان تكشف دوافع جريمتها.. وتدعي الانتقام لأخيها اخبارية عفيف : كشف المواطن والد الطفلتين المعتدى عليهما من عاملة إثيوبية في قرية صنبة بمنطقة جازان عن السبب الذي دفع الخادمة إلى ارتكاب جريمتها وما قالته للمحققين بعد القبض عليها. وأوضح أن الخادمة قالت في اعترافه .. [المزيد ...] 
 
محليات
كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى
كيف سيتم التحقق من دخل الأسرة بـ"حساب المواطن".. وهذه طريقة تقديم الشكاوى اخبارية عفيف : أوضح المهندس ماجد العصيمي، المشرف العام على برنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن طريقة التحقق من دخل الأسرة في البرنامج ستكون من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات. وقال .. [المزيد ...] 
 
حوادث
إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة"
إطلاق نار بالعوامية يؤدي لاحتراق آلية لشركة مقاولات أثناء إزالتها مباني بحي "المسورة" اخبارية عفيف : قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إن آلية تابعة لشركة مقاولات تعرضت لإطلاق نار في حي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف. وأوضح أن الحادث وقع قرابة الساعة 8:30 من .. [المزيد ...] 
 
محليات
الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح
الفالح: أطلقنا مشروعين في الجوف وتبوك للطاقة الشمسية والرياح اخبارية عفيف : كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، عن عزم المملكة إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى عام 2020م. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي، أنه تم اليوم ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم
"حساب المواطن" يخصّص رقماً للرد على الاستفسارات.. ويتلقى 25 ألف مكالمة اليوم اخبارية عفيف : خصص برنامج "حساب المواطن"، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية، مركز اتصال يحمل الرقم (19912)، لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم. وأعلن الحساب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن مرك .. [المزيد ...] 
 
محليات
تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر
تمديد فترة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي 3 أشهر اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها منحت مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لم يحدثوا بياناتهم، فرصة 3 أشهر جديدة لتحديث بياناتهم لتجنب إسقاطهم. وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية الإرهاب.. والتحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بينهم
"الداخلية: تزايد أعداد الباكستانيين الموقوفين على خلفية الإرهاب.. والتحقيقات ستكشف القواسم المشتركة بينهم اخبارية عفيف : أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تزايد أعداد العناصر الباكستانية الموقوفة على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة بالمملكة. وقال التركي، وفقا لصحيفة "الرياض"، إن التحقيقات ستكشف .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية" تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف
"الخدمة المدنية" تصدر عدة قرارات بشأن خطة تصنيف الوظائف اخبارية عفيف : أصدرت وزارة الخدمة المدنية مجموعة من القرارات المتعلقة بخطة تصنيف الوظائف، والمتمثلة في إعادة تقييم مختلف البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية. وتتضمن القرارات، أ .. [المزيد ...] 
 
حوادث
تعرض مدير مرور مكة للدهس من قبل حدث هرب من إحدى نقاط التفتيش
تعرض مدير مرور مكة للدهس من قبل حدث هرب من إحدى نقاط التفتيش اخبارية عفيف : ذكرت مصادر أن مدير مرور مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم البدري، تعرض للدهس اليوم "الاربعاء" من قبل حدث يقود سيارة. ووقع حادث الدهس بحسب المصادر أثناء محاولة المعتدي الهروب عند إيقافه بإحدى نقاط الف .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل": 800 ألف أسرة سجلوا حتى الآن في "حساب المواطن"
"العمل": 800 ألف أسرة سجلوا حتى الآن في "حساب المواطن" اخبارية عفيف : أكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية ومكتب التحول الاستراتيجي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ماجد العصيمي، أن عدد المسجلين في برنامج التحول الوطني حتى الآن بلغ 800 ألف أسرة. وأضاف العصيم .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصاً بحق مواطن قتل آخر بالرياض
"الداخلية" تنفذ حكم القتل قصاصاً بحق مواطن قتل آخر بالرياض اخبارية عفيف : نفذت وزارة الداخلية بمدينة الرياض اليوم "الأربعاء" حكماً بالقتل قصاصاً بحق جانٍ سعودي، بعد أن أدين بقتل آخر بإطلاق النار عليه. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المواطن عبدالرحمن بن محمد بن شلاش .. [المزيد ...] 
 
محليات
الملحقية السعودية بواشنطن تبعث برسائل تحذير للمبتعثين
الملحقية السعودية بواشنطن تبعث برسائل تحذير للمبتعثين اخبارية عفيف : طالبت الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، الطلاب المبتعثين، بسرعة حذف أي مقاطع أو مواد تدعو إلى الإرهاب أو لها علاقة به من أجهزتهم الإلكترونية. ولفت الملحق الثقافي بأمريكا الدكت .. [المزيد ...] 
 
محليات
"نزاع قضائي" بين زوجين على اسم المولود
"نزاع قضائي" بين زوجين على اسم المولود اخبارية عفيف : تطور خلاف بين زوجين بمنطقة عسير حول تسمية مولودهما الجديد إلى اعتداء الزوج على أهل زوجته، ما دفعهم إلى تحرير محضر بحقه، لتُحيل الجهات الأمنية القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وبحسب السلطات ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصدر يحدد أماكن توزيع أجهزة "ساهر" متعددة الرصد
مصدر يحدد أماكن توزيع أجهزة "ساهر" متعددة الرصد اخبارية عفيف : كشف مصدر مسؤول بالشركة المشغلة لنظام الرصد الآلي "ساهر"، عن اتجاه الشركة لتركيب 4000 جهاز جديد لـ"ساهر"، مزدوج الرصد، بجميع المناطق خلال العامين المقبلين بمواصفات جديدة. وقال المصدر إن تركيب الأجهز .. [المزيد ...] 
 
محليات
صفقة عقارية تورط قاضيًا في 2.6 مليون ريال
صفقة عقارية تورط قاضيًا في 2.6 مليون ريال اخبارية عفيف : سقط أحد القضاة السعوديين ضحيةً لعملية سمسرة عقارية، إثر تدخله كوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة لذلك العقار خلال فترة عمله بمكة المكرمة. وبعد فشل المبايعة، .. [المزيد ...] 
 
محليات
ولي ولي العهد السعودي يبحث مجالات توطين الصناعات العسكرية مع شركة لوكهيد مارتن
ولي ولي العهد السعودي يبحث مجالات توطين الصناعات العسكرية مع شركة لوكهيد مارتن اخبارية عفيف - واس : بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مارلين هيوسن، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، مجالات توطين الصناعات .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الأرصاد": كتلة هوائية باردة تجتاح 9 مناطق بالمملكة
"الأرصاد": كتلة هوائية باردة تجتاح 9 مناطق بالمملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الأربعاء (1 فبراير 2017)، تأثير كتلة هوائية باردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على .. [المزيد ...] 
 
محليات
بالصور.. "إخبارية عفيف " ترصد تدني مستوى النظافة في مسلخ عفيف الوحيد
بالصور.. "إخبارية عفيف " ترصد تدني مستوى النظافة في مسلخ عفيف الوحيد إخبارية عفيف - فهد الغبيوي : رصدت عدسة "اخبار ية عفيف " تدني مستوى النظافة في مسلخ الأنعام الوحيد في محافظة عفيف، وسط تذمر عدد من مرتاديه واتجاه آخرين للمسالخ العشوائية في بعض المواقع وحظائر الأغنام القريبة. وتبين خلال ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
الأرصاد تحذر: موجة باردة وعاصفة ترابية تضربان المملكة.. والحرارة -8 في الشمالية و-3 في القصيم والرياض
الأرصاد تحذر: موجة باردة وعاصفة ترابية تضربان المملكة.. والحرارة -8 في الشمالية و-3 في القصيم والرياض اخبارية عفيف : حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الثلاثاء)، من موجة هوائية شديدة البرودة تؤثر على أجواء المملكة اعتبارا من غدٍ الأربعاء حتى الأحد القادم. وأوضحت الأرصاد أن الأجواء الباردة ستكون على .. [المزيد ...] 
 
حوادث
شاب يضرب شقيقه بلوح خشبي على الرأس فيرديه قتيلًا في جازان
شاب يضرب شقيقه بلوح خشبي على الرأس فيرديه قتيلًا في جازان صحيفة العقيق : لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه قتلا على يد شقيقه اليوم (الثلاثاء)، فيما كثفت الجهات الأمنية في منطقة جازان جهودها حتى تم القبض على الجاني. وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان أن م .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل": بدء التسجيل إلكترونياً في برنامج حساب المواطن غداً
"العمل": بدء التسجيل إلكترونياً في برنامج حساب المواطن غداً اخبارية عفيف : يبدأ غداً الأربعاء التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج. وأكد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، في بيا .. [المزيد ...] 
 
محليات
الإطاحة بسعوديَّين وصيني تورطوا بـ 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة
الإطاحة بسعوديَّين وصيني تورطوا بـ 2.3 مليون قرص إمفيتامين في جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتا .. [المزيد ...] 
 
محليات
برامج للمنشآت ورواد الأعمال وطالبي العمل لدعم توطين قطاع الاتصالات
برامج للمنشآت ورواد الأعمال وطالبي العمل لدعم توطين قطاع الاتصالات اخبارية عفيف : أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" دعمه لتوطين قطاع الاتصالات، من خلال تقديمه مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، ورواد الأعمال، وطالبي العمل الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط الحيوي. ويقدم "ه .. [المزيد ...] 
 
محليات
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بعسير
تنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بعسير اخبارية عفيف : نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بمحافظة محايل بمنطقة عسير. وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، إن المدعو علي بن محمد بن عيسى عسيري، أقدم على قتل محمد بن محم .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: فيروس "شمعون" يضرب حواسيب جوازات مكة المكرمة ويوقف المعاملات منذ أسبوع
مصادر: فيروس "شمعون" يضرب حواسيب جوازات مكة المكرمة ويوقف المعاملات منذ أسبوع اخبارية عفيف : قالت مصادر مطلعة إن فيروس "شمعون"، الذي هاجم العديد من الجهات الحكومية في المملكة مؤخراً، تسبب في تعطل المعاملات بجوازات منطقة مكة المكرمة. وأوضحت المصادر، أن الهجوم الفيروسي تسبب في توقف النظام با .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التجارة" تستدعي سيارات "Polaris Slingshot" لخلل في المصابيح الأمامية
"التجارة" تستدعي سيارات "Polaris Slingshot" لخلل في المصابيح الأمامية اخبارية عفيف : أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن استدعاء 42 مركبة من نوع "Polaris Slingshot"، موديلات (2015 – 2016)؛ وذلك لخلل في الدائرة الكهربائية للمصابيح الأمامية قد يؤدي إلى تعطلها عن العمل. و .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هبوب رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية والقصيم، تمتد إلى الأ .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير العدل يوجه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني
وزير العدل يوجه محاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني اخبارية عفيف : وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائيًا من التعامل ورقيًا. ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعا .. [المزيد ...] 
 
محليات
مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج
مجلس الوزراء يوافق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج اخبارية عفيف : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي عقدها، مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي ال .. [المزيد ...] 
 

إطلاق مبادرة "الخدمات الخاصة" بمستشفى عفيف
مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
حادث مروي يودي بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة على طريق "الجنادرية" بالرياض
وفاة شابين بحادث مركبتين وجها لوجه شرق عفيف
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
كلية التربية بعفيف تقيم حفل توديع للدكتور محمد درويش
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
قرار وزاري يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي
مصادر تكشف ملابسات حريق مستشفى الطائف.. ومريض نفسي قد يكون المتسبب في الحريق
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
"التعليم" تمدد فترة استكمال إجراءات الابتعاث حتى نهاية أبريل القادم
أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات عن تمديد فترة استكمال إجراءات إصدار قرار الابتعاث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرحلة الثالثة 1436 - 1440هـ . وأوضحت أنها قررت تمديد ال..
مصدر: جهات عليا وافقت على انتداب معلمات سعوديات للعمل بمدارس وأكاديميات الخارج
العيسى يوجه بمتابعة قضية "نوف".. ويؤكد: لن نسمح بالتقليل من أدوار المعلمين والمعلمات

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
الأهلي يفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف
فاز فريق الكرة الأول للنادي الأهلي على نظيره الشباب بثلاثة أهداف لهدف، في منافسات الجولة الـ 16 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة الملك عبد ا..
شخصيات كبرى تتدخل لحل أزمة الشباب والأهلي بسبب "العويس"
الشباب يطالب بتطبيق أقصى العقوبات على الأهلي والعويس

اخبار الوظائف
وظائف جديدة في جامعة الأمير سطام بالخرج
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
الإعلان عن وظائف رجالية بغرفة الخرج.. الخميس المقبل
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية

اخبار متنوعه
لجنة المساهمات العقارية : تطرح 14 أرضاً للبيع تخص مساهمات متعثرة
أعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار أن عملية بيع الأراضي ستتم وفق دراسة مُعدة من فريق التسويق بالأمانة لضمان قدرة المناطق الاستيعابية على ما ستطرحه اللجنة من أراضي وملائمة ظروف الس..
مصادر: "الخطوط السعودية" ارتكبت 6 مخالفات في تعيين اللبنانية "سركيس".. والشركة ترد
استمرار البحث عن معلم الشعيبة المفقود.. ومسؤول بحرس الحدود يروي ملابسات اختفائه

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
: مقتل المطلوبة أروى بغدادي في عملية إنزال للقوات الخاصة الأمريكية باليمن
أكدت مصادر يمنية مقتل المطلوبة للجهات الأمنية في المملكة أروى بغدادي، خلال عملية انزال عسكرية أمريكية في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء اليمنية الأحد الماضي، فيما لم ترد أية معلومات عن طفليها اللذين اصطحب..
غضب عالمي من صحيفة بريطانية وصفت مرتكب جريمة مسجد كندا بـ "الذئب المنفرد".. وناشطون: "إرهابي"
ترامب يقيل القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تنفيذ أمر الهجرة
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