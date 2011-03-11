اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الإثنين 18 ربيع الثاني 1438 / 16 يناير 2017

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لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

قالوا: لم يعد إنتاجها يغطي تكاليفها.. ومؤسسة الحبوب تؤكد ثباته على السعر الحالي

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

تذمر كثير من مربي المواشي، خاصة الأغنام، من الفجوة الكبيرة التي حدثت بين تكاليف شراء علف الشعير، وأسعار المواشي التي هوت لأرقام لم يعد ممكنًا معها تغطية تكاليف تربيتها والصرف عليها. وقال لـ"سبق" .. [المزيد ...] 

النفيعي يعتمد يعتمد جداول اختبارات الفصل الدرسي الأول بنين لمدارس تعليم عفيف

النفيعي يعتمد يعتمد جداول اختبارات الفصل الدرسي الأول بنين لمدارس تعليم عفيف

اعتمد مدير تعليم عفيف الاستاذ : سعيد النفيعي جداول اختبارات مدارس عفيف ( للبنين ) للفصل الدراسي الأول 1438/1437هـ لمرحلة المتوسطة والثانوية . وافاد رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم عفيف الاستاذ ع.. [المزيد ...] 

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

ترسية مشروع إحلال لمستشفى عفيف بـ "34" مليوناً

انهت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض اليوم الخميس، ترسية مشروع إحلال مبنى مستشفى عفيف العام على إحدى الشركات الوطنية وبإنتطار توقيع العقود واستلام الموقع للبدء في أعمال الترميم خلال الأيام القليلة القادمة.. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
مجلس الوزراء يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية
مجلس الوزراء يوافق على نظام مزاولة المهن الهندسية اخبارية عفيف : رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين ال .. [المزيد ...] 
 
محليات
القضاء المصري يصدر حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة
القضاء المصري يصدر حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة اخبارية عفيف : أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم "الإثنين" حكماً نهائياً، يقضي ببطلان الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، والتي تقضي بتسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى المملكة. ورفضت المحكمة طعن الحكومة .. [المزيد ...] 
 
محليات
خالد بن طلال يعلن انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة داعمي الهلال وتبرعه بمليوني ريال
خالد بن طلال يعلن انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة داعمي الهلال وتبرعه بمليوني ريال اخبارية عفيف : أعلن الأمير خالد بن طلال عضو شرف نادي الهلال انضمام أحد الرياضيين إلى قائمة الداعمين للنادي، مبيناً أن العضو الجديد قرر التبرع بمليوني ريال لخزينة الهلال. وقال الأمير خالد عبر حسابه بموقع "تويتر" إ .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصرع وإصابة 4 من رجال الأمن إثر انقلاب مركبتهم المدنية شرق الحوميات
مصرع وإصابة 4 من رجال الأمن إثر انقلاب مركبتهم المدنية شرق الحوميات اخبارية عفيف - فهد الغبيوي : لقي رجل أمن مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه، في حادث انقلاب وقع لمركبتهم المدنية، شرق مركز الحوميات على طريق الرياض السريع. ووقع الحادث، بحسب التقارير الأولية؛ بسبب انفجار أحد إطارات المركبة الت .. [المزيد ...] 
 
محليات
قاتل شقيقه بالقطيف يسلم نفسه للجهات الأمنية بعد أيام من هروبه
قاتل شقيقه بالقطيف يسلم نفسه للجهات الأمنية بعد أيام من هروبه اخبارية عفيف : أكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الشاب الذي قتل شقيقه بطلقات نارية بمحافظة القطيف قام بتسليم نفسه بعد أيام من هروبه. وأوضح الرقيطي، أنه تم التواصل مع الجاني من قِبل .. [المزيد ...] 
 
محليات
انخفاض وارادت السيارات المستعملة بالمملكة بنسبة 44% العام الماضي.. تعرف على الأسباب
انخفاض وارادت السيارات المستعملة بالمملكة بنسبة 44% العام الماضي.. تعرف على الأسباب اخبارية عفيف : كشف مستثمرون وأصحاب معارض سيارات، عن ركود كبير تشهده عملية استيراد السيارات المستعملة بالمملكة، مؤكدين تراجع القطاع بنسبة 44% خلال عام 2016. وأكدوا، وفقا لصحيفة "المدينة"، أن المملكة استوردت نحو 37 .. [المزيد ...] 
 
محليات
تأخر رواتب 200 موظف بمترو "جامعة نورة" لمدة 5 أشهر.. واستقالة 80% من السعوديات العاملات به
تأخر رواتب 200 موظف بمترو "جامعة نورة" لمدة 5 أشهر.. واستقالة 80% من السعوديات العاملات به اخبارية عفيف : شكا 200 موظف وموظفة من العاملين بإحدى الشركات المشغلة لمترو جامعة الأميرة نورة إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، تأخر رواتبهم لمدة خمسة أشهر، حيث أبانت مصادر أن الوزارة أمهلت الشركة أس .. [المزيد ...] 
 
محليات
بيع 90% من مشاريع "الإسكان" عبر "وافي".. وشهادة "سمة" شرط رئيسي للحصول على التمويل
بيع 90% من مشاريع "الإسكان" عبر "وافي".. وشهادة "سمة" شرط رئيسي للحصول على التمويل اخبارية عفيف : قال الأمين العام لبرنامج الوحدات العقارية للبيع على الخارطة "وافي" محمد الغزواني، إن 90% من مشاريع وزارة الإسكان سيتم تسويقها عبر برنامج "وافي" خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أنه تم وضع 19 ضابطا .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما
مصادر: الخطيب نفى للمفتي عزم هيئة الترفيه إصدار تراخيص لدور سينما اخبارية عفيف : أفادت مصادر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب زار يوم أمس الأحد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ونفى له اعتزام الهيئة إصدار تراخيص لدور سينما حالياً. وأضاف .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الإثنين" أن تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاء من تلك المناطق. وأضافت الهيئة في ت .. [المزيد ...] 
 
محليات
شاب يقتل شقيقته بالأردن طعنا في الشارع ثم يحضر كرسيا ويجلس بجوارها حتى ماتت
شاب يقتل شقيقته بالأردن طعنا في الشارع ثم يحضر كرسيا ويجلس بجوارها حتى ماتت اخبارية عفيف : شهدت العاصمة الأردنية "عمان" جريمة قتل مروعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر أربعين عاما طعنا في الشارع، ثم أحضر كرسيا وجلس بجوار الجثة. وقال مصدر أمني وفقا لصحيفة "الغد"، إن الشاب وجه .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الجمارك": إيراداتنا بلغت 6.8 مليار ريال خلال الربع الرابع.. وضبطنا 41 مليون مادة مغشوشة ومقلدة
"الجمارك": إيراداتنا بلغت 6.8 مليار ريال خلال الربع الرابع.. وضبطنا 41 مليون مادة مغشوشة ومقلدة اخبارية عفيف : كشف تقرير لمصلحة الجمارك العامة، أنها حققت في الربع الأخير من العام الماضي 2016م إيرادات جمركية بنحو 6.8 مليار ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات 124 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات 39.5 مليار .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العقاري" يوقع اتفاقيات مع 10 بنوك و4 مؤسسات لدعم 85 ألف مواطن على قوائم الانتظار خلال عام
"العقاري" يوقع اتفاقيات مع 10 بنوك و4 مؤسسات لدعم 85 ألف مواطن على قوائم الانتظار خلال عام اخبارية عفيف : كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، أن الصندوق وقّع اتفاقيات شراكة مع 10 بنوك محلية و4 مؤسسات تمويلية، لتقديم الدعم التمويلي للمستفيدين، مبيناً أن ذلك الدعم سيشمل 85 ألف مواطن عل .. [المزيد ...] 
 
محليات
السجن 21 سنة لمقيم يمني وصف المسلمين بـ "القذارة" وصحيح البخاري بـ "الخزعبلات"
السجن 21 سنة لمقيم يمني وصف المسلمين بـ "القذارة" وصحيح البخاري بـ "الخزعبلات" اخبارية عفيف : عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً يمنياً بالسجن 21 سنة، إثر إدانته بالتشكيك في ثوابت الإسلام ووصفه ما جاء في صحيح البخاري بالخزعبلات، ووصفه للمسلمين بالقذارة، وسبه لحكام هذه البلاد ووصفهم بالظلم. .. [المزيد ...] 
 
محليات
خادم الحرمين يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد آل الشيخ
خادم الحرمين يقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد آل الشيخ اخبارية عفيف : قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الأحد واجب العزاء في الفقيد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 108 سنوات. ووثق مقطع فيديو متداول .. [المزيد ...] 
 
محليات
سفارة المملكة بمصر تصدر بيانًا توضح فيه ملابسات تورط مواطنين في شراء أعضاء بشرية
سفارة المملكة بمصر تصدر بيانًا توضح فيه ملابسات تورط مواطنين في شراء أعضاء بشرية اخبارية عفيف : أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم (الأحد) بيانًا بشأن ما أثير عن احتجاز مرضى سعوديين في مصر، على خلفية قضية شراء أعضاء بشرية، موضحة كل الحقائق والملابسات المتعلقة بالموضوع. ونفى البيان احتجاز م .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير الإسكان: إعلان أسماء وأرقام مستحقي الدعم السكني منتصف كل شهر
وزير الإسكان: إعلان أسماء وأرقام مستحقي الدعم السكني منتصف كل شهر اخبارية عفيف : أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة ستعلن منتصف كل شهر ميلادي أسماء وأرقام المستحقين للمنتجات السكنية والتمويلية التي خصصت ضمن حملة "سكني"، مؤكداً أن المنتجات الجديدة ستسلم كل شهر. وأعلنت وزار .. [المزيد ...] 
 
محليات
أب مخمور يحتجز زوجته وأطفاله تحت تهديد السلاح ويطلق النار على نفسه.. والجهات الأمنية تضبطه
أب مخمور يحتجز زوجته وأطفاله تحت تهديد السلاح ويطلق النار على نفسه.. والجهات الأمنية تضبطه اخبارية عفيف : احتجز مواطن في حالة غير طبيعية، أسرته داخل منزل والدته تحت تهديد سلاح "رشاش"، بأحد الأحياء في محافظة الطائف. وكشف بلاغ ورد للجهات الأمنية ليلة أمس من أحد أفراد الأسرة، يفيد باحتجاز شقيقه البالغ من .. [المزيد ...] 
 
محليات
إطلاق حملة "سكني" وتسليم وحدات سكنية ومنتجات تمويلية
إطلاق حملة "سكني" وتسليم وحدات سكنية ومنتجات تمويلية اخبارية عفيف : علمت "المدينة" أن وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية سيطلقان حملة "سكني" وتسليم العديد من الوحدات السكنية والمنتجات التمويلية وذلك على النحو التالي: 1- تخصيص وحدات سكنية موزعة علي جميع مناطق الممل .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر: "الصحة" تعتزم التشهير بالمنشآت الصحية المخالفة عبر موقعها الإلكتروني
مصادر: "الصحة" تعتزم التشهير بالمنشآت الصحية المخالفة عبر موقعها الإلكتروني اخبارية عفيف : كشفت مصادر، أن وزارة الصحة ستشهّر بالمنشأة الصحية المخالفة التي يُرصد لديها ممارسون صحيون غير مرخصين عبر موقعها الإلكتروني بذكر اسمها ونوع المخالفة والمنطقة التي وقعت فيها المخالفة. وأضافت المصادر .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العقاري" يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد
"العقاري" يضع حلولا عاجلة لإقراض نحو 400 ألف مواطن ويحذر الممتنعين عن السداد اخبارية عفيف : كشفت مصادر مطلعة عن استحداث الصندوق العقاري عدة آليات وبرامج تتناسب مع توجهه الجديد للتحول إلى مؤسسة استثمارية، وتضع حلولاً عاجلة لإقراض 413 ألف شخص مسجلين على قوائم الانتظار تبلغ قيمة قروضهم نحو 206 .. [المزيد ...] 
 
محليات
طالب سعودي يبتكر طاولة تمنع نسيان الأدوات الطبية في جسم المريض
طالب سعودي يبتكر طاولة تمنع نسيان الأدوات الطبية في جسم المريض اخبارية عفيف : ابتكر طالب سعودي طاولة تنبه الأطباء والممرضين حال نسيانهم أدوات طبية داخل جسم المرضى، تُوج على أثرها بالميدالية الذهبية في ملتقى العلوم للشباب الخليجي مؤخراً. وقال الطالب مجتبى عبدالله النفيلي ذو ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم "الأحد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المك .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الجوازات" تنفي إطلاق حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة
"الجوازات" تنفي إطلاق حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة اخبارية عفيف : نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية بإن الجوازات ستبدأ غداً الأحد ١٤٣٨/٤/١٧هـ ب .. [المزيد ...] 
 
محليات
أمير مكة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل
أمير مكة يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن فيصل اخبارية عفيف : أدى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام صلاة الميت على أخيه الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله -. .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل" توقف معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل
"العمل" توقف معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات شركة عبداللطيف جميل بالوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنش .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الصحة" تحيل المخالفات الجنائية إلى هيئة التحقيق والاعاء العام
"الصحة" تحيل المخالفات الجنائية إلى هيئة التحقيق والاعاء العام اخبارية عفيف : اتقفت وزارة الصحة مع هيئة التحقيق والإدعاء العام، على أن تتولى الهيئة سلطات التحقيق في المخالفات في المجال الصحي، والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها النظام بالسجن لمدد متفاوتة. ويأتي هذا الاتفاق إنفاذا .. [المزيد ...] 
 
محليات
رجل الأعمال طرف مشادة خفض الموسيقى: تلقيت رسائل تهديد.. والشبه بيني وبين رئيس هيئة الترفيه سبب انتشار المقطع
رجل الأعمال طرف مشادة خفض الموسيقى: تلقيت رسائل تهديد.. والشبه بيني وبين رئيس هيئة الترفيه سبب انتشار المقطع اخبارية عفيف : طوى رجل الأعمال خليفة الرويلي والشاب المحتسب مشاري الراشد صفحة مشادة خفض صوت الموسيقى التي انتشرت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعقد صلح بينهما واعتذار كل منهما للآخر. .. [المزيد ...] 
 
حوادث
شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين وسوداني اقتحموا عدداً من المنازل وارتكبوا جرائم سطو
شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين وسوداني اقتحموا عدداً من المنازل وارتكبوا جرائم سطو اخبارية عفيف : نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في الإطاحة بـ5 جناة (4 سعوديين وسوداني)، تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة متفرقة، تمثلت في اقتحام منازل والسرقة منها، وكسر مركبات وسرقة محتوياتها، وسرق .. [المزيد ...] 
 
محليات
الميمان لاخبارية عفيف : لا يوجد أي بلاغ رسمي بوجود قطاع طرق على طريق المردمه جنوب عفيف
الميمان لاخبارية عفيف : لا يوجد أي بلاغ رسمي بوجود قطاع طرق على طريق المردمه جنوب عفيف اخبارية عفيف - بدر السليس : نفى العقيد فواز الميمان المتحدث بشرطة منطقة الرياض صحة ما انتشر في وسائل التواصل الإجتماعي مساء الجمعه بوجود قطاعي طرق بطريق المردمه اعترضوا مركبة عائلة سعودية ولاذو بالفرار منهم بعد ابلاغ الجهات الأم .. [المزيد ...] 
 

مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
الصحة والتعليم بالدوادمي يدشنان المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد الحصبة والنكاف
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
وفاة ثلاثة مقيمين واصابة اخر في حادث مروري بطريق المردمه جنوب عفيف
خمس وفيات وثلاث اصابات بحادث مروري على طريق عفيف القصيم
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
طالب من كلية التربية بعفيف يصمّم شعارًا للكليّة
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
دول الخليج تدرس الربط الكهربائي مع تـركـيا ودول شمال أفريقيا
"الجوازات" تمنح مخالفي الإقامة مهلة 3 أشهر للمغادرة بدون أخذ بصمتهم
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات
الجهات الأمنية تكثف البحث عن شخص هدد حراس الأمن بمستشفى عفيف



أخبار التعليم
التعليم تعلن تفاصيل وآليات قبول الطلاب في مدارس التعليم العام
أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل في المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام في نسخته المطورة متضمناً قواعد القبول وأنظمته في مراحل التعليم العـام للسعوديين وغير السعوديين. واشتمل الد..
"التعليم" تبدأ تطبيق الضوابط المنظمة لاختبارات اللغة الإنجليزية
"التعليم" تضع 6 ضوابط لمراجعة أولياء أمور الطلاب أوراق إجابات الاختبارات

أخبار تعليم عفيف
تعليم عفيف يعتمد أسماء المرشحين لدورات معهد الإدارة
إعتمد مدير تعليم عفيف الاستاذ : سعيد النفيعي أسماء المرشحين للدورات التدريبية بمعهد الإدارة العامة للفصل التدريبي الثاني وعددهم 58 موظف وموظفه ادارية حسب الموعد المرفق لدوراتهم : http:/..
النفيعي:تعليم عفيف يكمل استعداده للاختبارات الفصلية وطلابنا بشعار "نحن فطنون"
مدير التعليم بمحافظة عفيف رعى ختام بطولة نخبة الفرسان لكرة القدم

اخبار الرياضة
المنتخب السعودي الأول يكسب ودية كمبوديا بسبعة أهداف مقابل هدفين
كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما مساء اليوم على إستاد مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي ، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي..
اندلاع حريق في متجر تابع لحارس الهلال السابق.. والخسائر أكثر من مليون ريال
الهلال يقدم العضوية الشرفية للبطل عواجي

اخبار الوظائف
وظائف نسائية ورجالية بجامعة أم القرى
أعلنت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف (الأكاديمية والتعليمية) للعنصرين (رجال/ نساء)؛ لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. خلال الفترة من يوم الأحد ال..
(الطوارئ) تفتح باب القبول على رتبة (جندي) بجازان
جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية

اخبار متنوعه
​نجل الشاعر "الرشيدي" يروي تفاصيل انتكاسته الصحية الأخيرة حتى وفاته.. وهذه وصيته لأبنائه
روى نجل الشاعر مساعد الرشيدي تفاصيل الأيام الأخيرة لمعاناة والده مع المرض قبيل وفاته صباح يوم أمس الأول (الخميس)، لافتاً إلى أن انتكاسته الصحية بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي واشتدت الآلام في اليوم التا..
الصين: فيديو صادم لأبناء يحبسون أمهم التسعينية في غرفة أشبه بـ"القفص" لسنوات طويلة
العريفي يأمر أولاده ببيع التمور أمام مسجد الراجحي بالرياض.. ويكشف الأسباب

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
مجموعة "mbc" تخفض رواتب عامليها في مصر وتلغي ربطها بالدولار
قالت مصادر مطلعة بمجموعة قنوات "mbc" في مصر، إن الإدارة قررت تخفيض رواتب العاملين إلى ما يقارب النصف، وإلغاء ربطها بالدولار الأمريكي. وأوضحت المصادر، وفقا لـ"هافينغتون بوست عربي" أن إدارة القناة قر..
البحرين تنفذ حكم الإعدام بثلاثة مدانين في قضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار الكويت للاشتباه بوجود قنبلة
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أبو عبدالرحمن العتيبي
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عدسة القارئ
سيارة تابعة لوزارة الصحة تخالف انظمة المرور ويقف سائقها (عرضاً) في الشارع

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