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|الإثنين 18 ربيع الثاني 1438 / 16 يناير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل في المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام في نسخته المطورة متضمناً قواعد القبول وأنظمته في مراحل التعليم العـام للسعوديين وغير السعوديين. واشتمل الد..
أخبار تعليم عفيف
إعتمد مدير تعليم عفيف الاستاذ : سعيد النفيعي أسماء المرشحين للدورات التدريبية بمعهد الإدارة العامة للفصل التدريبي الثاني وعددهم 58 موظف وموظفه ادارية حسب الموعد المرفق لدوراتهم : http:/..
اخبار الرياضة
كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكمبودي بسبعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما مساء اليوم على إستاد مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي ، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي الذي..
اخبار الوظائف
أعلنت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى عن توفر عدد من الوظائف (الأكاديمية والتعليمية) للعنصرين (رجال/ نساء)؛ لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. خلال الفترة من يوم الأحد ال..
اخبار متنوعه
روى نجل الشاعر مساعد الرشيدي تفاصيل الأيام الأخيرة لمعاناة والده مع المرض قبيل وفاته صباح يوم أمس الأول (الخميس)، لافتاً إلى أن انتكاسته الصحية بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي واشتدت الآلام في اليوم التا..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
قالت مصادر مطلعة بمجموعة قنوات "mbc" في مصر، إن الإدارة قررت تخفيض رواتب العاملين إلى ما يقارب النصف، وإلغاء ربطها بالدولار الأمريكي. وأوضحت المصادر، وفقا لـ"هافينغتون بوست عربي" أن إدارة القناة قر..
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