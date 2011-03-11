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|الأحد 8 جمادى الأول 1438 / 5 فبراير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
أفادت مصادر أن وزارة التعليم تعكف على عدة خطوات لسد النقص الحاصل في المدارس بسبب تقاعد أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة، وذلك بطرح وظائف شاغرة والإعلان عنها عبر وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى خُطوات أخر..
أخبار تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
اخبار الرياضة
استعاد العالمي فريق النصر توازنه في الدوري المحلي بتغلبه على مضيفه الخليج (3/0)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم (السبت) في ختام منافسات الجولة 17 من دوري جميل للمحت..
اخبار الوظائف
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز (ممثلةً في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي) في استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية في ال..
اخبار متنوعه
وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة شروط للسماح للطلبة المبتعثين والدبلوماسيين بإدخال سياراتهم إلى المملكة. وأوضحت الهيئة، وفقا لـ"الحياة"، أنه للسماح للمبتعثين بإدخال مركباتهم بع..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
توقع القنصل الكوري بجدة "يونج أو" توصل بلاده لاتفاق مع المملكة، يفضي إلى آلية تسمح لدخول شركات كورية لتصنيع السيارات وقطع الغيار داخل المملكة قريباً. وأشار القنصل الكوري وفقاً لـ"الاقتصادية"، إلى أ..
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