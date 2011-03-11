اخبارية عفيف

الصور مقالات تقارير مناسبات عن إخبارية عفيف الإدارة والمحررون راسلنا أرسل خبر أرسل مقال كن مراسلاً الأحد 24 ربيع الثاني 1438 / 22 يناير 2017

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شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شباب عفيف يلتقون في منتزههم البري بمحافظة عفيف بعد ثلاثون عاماً

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

لاول مرة في المملكة

حفل ملتقى شباب عفيف بين الماضي والحاضر في لمحة وفاء وصدق المشاعر

شهدت محافظة عفيف حدث لأول مرة تشهده مناطق المملكة العربية السعودية , بارزة به ومباهية بقية المناطق وهي تفتخر بأبناءها الذين سجلوا وقفة فيها تلونت صور الوفاء والكرم وصفاء القلوب , عندما إجتمع مئات الرج.. [المزيد ...] 

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

لجنة الإحتفالات تستعد لحفل إستقبال أمير الرياض لمحافظة عفيف

عقدت لجنة الإحتفالات بمحافظة عفيف برئاسة الاستاذ : رشيد الجبرين بمقر المحافظة لمناقشة ووضع خطة إستقبال أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود مطلع الشهر القادم ، وقد تم.. [المزيد ...] 

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

قالوا: لم يعد إنتاجها يغطي تكاليفها.. ومؤسسة الحبوب تؤكد ثباته على السعر الحالي

مربو أغنام: ثبات سعر الشعير مقارنة بهبوط المواشي أوجد فجوة سعرية أرهقتنا

تذمر كثير من مربي المواشي، خاصة الأغنام، من الفجوة الكبيرة التي حدثت بين تكاليف شراء علف الشعير، وأسعار المواشي التي هوت لأرقام لم يعد ممكنًا معها تغطية تكاليف تربيتها والصرف عليها. وقال لـ"سبق" .. [المزيد ...] 

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الأخبار
محليات
"مدني الرياض" : انفجار غاز يتسبب بانهيار منزل وإصابة رجل وامرأة
"مدني الرياض" : انفجار غاز يتسبب بانهيار منزل وإصابة رجل وامرأة اخبارية عفيف : أدى انفجار وقع مساء اليوم السبت بأحد منازل مدينة الرياض بسبب تسرب للغاز إلى إصابة امرأة ورجل وانهيار المنزل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم في مدينة الرياض تلقى بلاغا .. [المزيد ...] 
 
محليات
قناة المجد تعتذرعن عدم بث برنامج "مع سماحة المفتي".. وتؤكد: نرجو أن يعود في أقرب وقت
قناة المجد تعتذرعن عدم بث برنامج "مع سماحة المفتي".. وتؤكد: نرجو أن يعود في أقرب وقت اخبارية عفيف : قدمت قناة المجد الفضائية اعتذارها عن عدم بث حلقة برنامج "مع سماحة المفتي"، الذي يستضيف مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، متمنية أن يعود البرنامج إلى البث في أقرب وقت. جاء ذلك في تغريدة لل .. [المزيد ...] 
 
محليات
شاب يخطف طفلة 3 سنوات ويعتدي عليها في بريدة.. والشرطة تطيح به
شاب يخطف طفلة 3 سنوات ويعتدي عليها في بريدة.. والشرطة تطيح به اخبارية عفيف : أقدم شاب في العقد الثاني من العمر في مدينة بريدة على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام كانت برفقة والدها واعتدى عليها ولاذ بالفرار قبل العثور عليها من قبل الأمن والقبض على الجاني. وأوضح المتحدث الرسمي .. [المزيد ...] 
 
محليات
السجن والجلد والمنع من السفر لـ3 مواطنين ألقى أحدهم جثة مقيم في الشارع
السجن والجلد والمنع من السفر لـ3 مواطنين ألقى أحدهم جثة مقيم في الشارع اخبارية عفيف : أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً متفاوتة بالسجن والجلد والمنع من السفر على 3 مواطنين من متعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع. وكانت الشرطة، وفق .. [المزيد ...] 
 
محليات
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية ل .. [المزيد ...] 
 
محليات
بدء صرف إعانات مزارعي التمور في "زراعة عفيف"
بدء صرف إعانات مزارعي التمور في "زراعة عفيف" اخبارية عفيف: بدأ فرع وزارة الزراعة بمحافظة عفيف، بصرف إعانات التمور للموسم الزراعي المستحق، على المزارعين المسجلين في قوائم الفرع. أوضح ذلك مدير الفرع، خالد بن هذال العتيبي؛ الذي دعا المستفيدين إلى المراجعة لتس .. [المزيد ...] 
 
محليات
سفارة المملكة بعمَّان: 39 سجيناً سعودياً بالأردن بينهم امرأة.. ونتابع أوضاعهم بصفة دورية
سفارة المملكة بعمَّان: 39 سجيناً سعودياً بالأردن بينهم امرأة.. ونتابع أوضاعهم بصفة دورية اخبارية عفيف : أكد المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام العنزي، أن عدد السعوديين بالسجون الأردنية يبلغ 39 سجيناً بينهم امرأة واحدة. وأوضح العنزي وفقاً لـ"الرياض"، أنه قد صدرت أحكام بحق 20 منهم، فيما لم .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصادر تكشف عن قيمة دعم الكهرباء لمستفيدي الضمان.. يختلف حسب عدد أفراد الأسرة
مصادر تكشف عن قيمة دعم الكهرباء لمستفيدي الضمان.. يختلف حسب عدد أفراد الأسرة اخبارية عفيف : قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشر، بدءاً من الأول من فبراير المقبل. من جانبها، كشفت مص .. [المزيد ...] 
 
محليات
"الخدمة المدنية" تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الحكومية وتغيير دور الدولة في عملية التوظيف
"الخدمة المدنية" تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الحكومية وتغيير دور الدولة في عملية التوظيف اخبارية عفيف : طالبت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي للعام المالي (36 ـ1437) بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، ودعم توجهات ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الح .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل والتنمية": بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" بعد 10 أيام
"العمل والتنمية": بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" بعد 10 أيام اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل، مبينة أن المرحلة الأولى للبرنامج ستتمثل في التسجيل والتقديم، على أن يتم الإعلان عن نتائج .. [المزيد ...] 
 
محليات
مصرع أب وطفليه وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة في حادث على طريق الحائر بالرياض
مصرع أب وطفليه وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة في حادث على طريق الحائر بالرياض اخبارية عفيف : لقي أب و2 من أطفاله حتفهم، أمس (الجمعة)، وأصيب 3 من العائلة نفسها بإصابات حرجة، جراء حادث تصادم مركبتهم على طريق الحائر جنوب مدينة الرياض. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالرياض عبدالله المريبض بح .. [المزيد ...] 
 
محليات
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي.. وتدمر عربة محمّلة بالصواريخ الحرارية
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي.. وتدمر عربة محمّلة بالصواريخ الحرارية اخبارية عفيف : كشفت مصادر أن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وعناصر حرس الحدود أحبطوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، إلى إحدى الرقابات قبالة نجران. وأوضحت المصادر أن العملية أسفرت عن قتل 5 من الحوثيين، فيما واصلت .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزارة العمل: "مساند" اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً
وزارة العمل: "مساند" اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً اخبارية عفيف : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج استقدام العمالة المنزلية "مساند"، اختصر مدة إصدار التأشيرات إلى يوم واحد إلكترونياً. وأوضحت الوزارة خلال حسابها على موقع "تويتر"، أن طريقة التسجيل في .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير المالية: في 2030 لن نحتاج للنفط لتغطية الميزانية
وزير المالية: في 2030 لن نحتاج للنفط لتغطية الميزانية اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لا تضع سعراً مناسباً للنفط لتتمكن من تحقيق "رؤية 2030"، لافتاً إلى أن المملكة لن تحتاج في عام 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية. وأضاف الوزير الجدعان في .. [المزيد ...] 
 
محليات
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة, مع فرصة لهطول أمطار متفرقة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات .. [المزيد ...] 
 
محليات
"شرطة الرياض :"تعرض مواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تواجدهم باستراحة إشاعة.. وسنطبق النظام بحق ناشرها
"شرطة الرياض :"تعرض مواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تواجدهم باستراحة إشاعة.. وسنطبق النظام بحق ناشرها اخبارية عفيف : نفى المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الجمعة)، صحة ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من المواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تو .. [المزيد ...] 
 
محليات
"القوات البرية" تعلن فتح باب القبول بوحدات المظليين والقوات الخاصة بدءاً من الأحد المقبل
"القوات البرية" تعلن فتح باب القبول بوحدات المظليين والقوات الخاصة بدءاً من الأحد المقبل اخبارية عفيف : دعت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية الراغبين في الالتحاق بوحدات المظليين والقوات الخاصة، للتقديم إلكترونياً أو مباشرة لدى مكاتبها للتجنيد بدءاً من الأحد القادم وبصفة .. [المزيد ...] 
 
محليات
العريفي ينفي إعلانه الجهاد رداً على حكم القضاء المصري حول جزيرتي تيران وصنافير
العريفي ينفي إعلانه الجهاد رداً على حكم القضاء المصري حول جزيرتي تيران وصنافير اخبارية عفيف : نفى الدكتور محمد العريفي ما نُسب إليه بشأن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكداً أنه لم يتناول موضوع الجزيرتين في خطبه أو تغريداته منذ بدء إثارة الموضوع قبل نحو عام. وكانت صحيفة مصرية زعمت أن الشيخ العريفي .. [المزيد ...] 
 
محليات
"ملاحظة" توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية
"ملاحظة" توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية اخبارية عفيف : تسبب وضع موظف بوكالة الأحوال المدنية ملاحظة على سجل أحد المواطنين قبل 13 عاماً، في وقف السجل المدني لذلك المواطن طيلة هذه المدة، كما تسببت في عدم تمكن أبنائه الأربعة من استصدار الهوية الوطنية. وقال .. [المزيد ...] 
 
محليات
3 وزراء يستعرضون (رؤية المملكة 2030) في منتدى دافوس
3 وزراء يستعرضون (رؤية المملكة 2030) في منتدى دافوس اخبارية عفيف : عُقدت اليوم في مدينة دافوس السويسرية، جلسة ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي شارك فيها كل من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتو .. [المزيد ...] 
 
محليات
"تحديد فرق الطاقة" يدفع شركات الإسمنت لتحجيم التصدير
"تحديد فرق الطاقة" يدفع شركات الإسمنت لتحجيم التصدير اخبارية عفيف : أقدمت بعض شركات الإسمنت التي كانت تعتزم تصدير إنتاجها خارجيًّا، على التراجع في خططها، وتحجيم الكميات المقرر تصديرها، بعد إعلان قرار "تحديد فرق الطاقة"، وذلك لعدم قدرتها على دفع الرسوم. وجاء موقف شر .. [المزيد ...] 
 
محليات
"التحقيق والادعاء العام": التفحيط من الجرائم الموجبة للتوقيف
"التحقيق والادعاء العام": التفحيط من الجرائم الموجبة للتوقيف اخبارية عفيف : حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام الشباب من ممارسة التفحيط، لافتة إلى أنه يعدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأوضحت الهيئة من خلال حسابها على موقع "تويتر" أمس الخميس، أن ممارسة التفحيط جريمة تد .. [المزيد ...] 
 
محليات
الداخلية: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو
الداخلية: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانام .. [المزيد ...] 
 
محليات
"حساب المواطن": المرحلة الأولى هي التسجيل والتقديم والإفصاح عن راتب الزوجة ضرورة
"حساب المواطن": المرحلة الأولى هي التسجيل والتقديم والإفصاح عن راتب الزوجة ضرورة اخبارية عفيف : أكد الحساب الرسمي لبرنامج (حساب المواطن) على أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين للبرامج سيتاح في الأول من فبراير القادم. وقال في عدة تغريدات له على حسابه الرسمي على (تويتر ): "" سيتمكن المستفيدون من ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
الفالح: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي في المرحلة المقبلة
الفالح: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي في المرحلة المقبلة اخبارية عفيف : أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي للمملكة في المرحلة المقبلة. وقال الفالح خلال حديثه عن طريق المملكة إلى رؤية 2030 في منتدى دافوس: "إن تحسين الكفاءة استلزم إعا .. [المزيد ...] 
 
محليات
وزير التجارة: المملكة تسعى لتوفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص
وزير التجارة: المملكة تسعى لتوفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص اخبارية عفيف : شدد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، على أهمية دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة كونها تعد محركاً أساسياً لأي اقتصاد في العالم، مؤكداً على جدية الدولة في توفير شراكات حقيقية مع القطاع .. [المزيد ...] 
 
محليات
"قروب واتساب" يجمع اصدقاء طفولة افترقوا منذ 40 سنة من عفيف
"قروب واتساب" يجمع اصدقاء طفولة افترقوا منذ 40 سنة من عفيف إخبارية عفيف - فهد الغبيوي: أسهم قروب واتساب في لم شمل أصدقاء باعدت بينهم ظروف الحياة بعد أن ترعرعوا سوياً قبل قرابة أربعين عاماً في مدارس وأحياء محافظة عفيف، وقرروا عقد لقاءاً في المحافظة غداً الجمعة في مناسبة كبيرة. وأوضح ا .. [المزيد ...] 
 
محليات
"عقوبات جديدة" تنتظر "المتطاولين" على المسؤولين والعلماء
"عقوبات جديدة" تنتظر "المتطاولين" على المسؤولين والعلماء اخبارية عفيف : يُناقش مجلس الشورى سن عقوبات جديدة ضد كل من يحاول المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء، عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. ويناقش المجلس خلال أيام إقرار عدد من العقوبات الجديدة مع .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العدل" تحذر من البيع الصوري للعقارات بغرض التمويل
"العدل" تحذر من البيع الصوري للعقارات بغرض التمويل اخبارية عفيف : حذرت وزارة العدل من قيام بعض المتعاملين بتوثيق بيوع صورية للعقارات لصالح شركات التمويل والشركات المملوكة للبنوك لغرض التمويل. وقالت الوزارة في تعميم وجهته لكافة كتابات العدل، الخميس (19 يناير 2017) .. [المزيد ...] 
 
محليات
"العمل": تصريحات "العليان" حول فصل الموظفين لا تمثلنا
"العمل": تصريحات "العليان" حول فصل الموظفين لا تمثلنا اخبارية عفيف : قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن ما صدر من تصريحات منسوبة لمدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، في وسائل الإعلام، لا يمثل رأي الوزارة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت "عاجل .. [المزيد ...] 
 

مستشفى عفيف العام يشارك بمؤتمر اليوم العالمي للأشعة بالرياض
الصحة والتعليم بالدوادمي يدشنان المرحلة الثانية من حملة التحصين ضد الحصبة والنكاف
حفل تدشين فرع جمعية إنسان بمحافظة عفيف بدعم يفوق المائة ألف ريال .. بالصور
الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقيم برنامج توعوي للمواطنين بعفيف
مدير جامعة شقراء أبشروا بالخير ... وأهالي عفيف نريد التنفيذ
مواطن يوثق بالفيديو تهور المراهقين في طريق الملك خالد بعد توسعته والاهالي يطالبون بلدية عفيف بالحل
وفاة شابين بحادث مركبتين وجها لوجه شرق عفيف
شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين وسوداني اقتحموا عدداً من المنازل وارتكبوا جرائم سطو
مؤذن الجامع القديم بعفيف في ذمة الله
وفاة الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز
تساؤلات الشارع في عفيف : من يقف وراء دعشنة أبناءنا ؟
موتٌ يمتد من عفيف إلى ظلم!
الروابي يدشن معرض أبيض أسود بكلية إدارة الأعمال للبنات
طالب من كلية التربية بعفيف يصمّم شعارًا للكليّة
ترقية الأستاذ : محمد عثمان المتيهي للمرتبة التاسعة
ابن عجمي عريسا في ليلة الوفاء من منسوبي مدرسة الجمانية
بالأسماء.. اعتماد الهيكل التنظيمي لبرنامج "حساب المواطن".. وضم برامج الدعم النقدي له
"حيلة بارعة" لتهريب 54 ألف حبة مخدرة عبر "حالة عمار"
في ليلة الوفاء : مدير تعليم عفيف يحتفي بالمشرف التربوي المتقاعد الاستاذ محمد النفيعي
حفل زواج الاستاذ : يوسف رفاع ابو ثنتين بقاعة التشريفات بمحافظة عفيف
ضبط قائد مركبة يترنّح بين مسارات طريق الرياض- الطائف ومصاب بالإيدز
"مخدرات عفيف" تضبط شاباً استعرض بالحشيش في سناب شات



أخبار التعليم
"هيئة المهندسين" تبتعث 150 مهندساً عاطلاً إلى بريطانيا لتعلم الإنجليزية لتوسيع فرص توظيفهم
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي، إن الهيئة قررت ابتعاث 150 مهندساً سعودياً عاطلاً لبريطانيا، 100 منهم لتعلم اللغة الإنجليزية و50 آخرين لاكتساب مهارات هندسية إضافية...
وزير التعليم يوجّه بتعديل شرط الدخل لقبول طلبات " القسائم التعليمية "
التعليم تعلن تفاصيل وآليات قبول الطلاب في مدارس التعليم العام

أخبار تعليم عفيف
أسماء الطالبات المتاهلات للمرحله الثانيه للاولمبياد الوطني على مستوى تعليم عفيف
تأهل من تعليم عفيف عدد من الطالبات في المرحله الثانيه للاولمبياد الوطني للرياضيات والعلوم من جميع المراحل وذلك بعد اجراءات اختبارات ومقاييس على مستوى مدارس تعليم عفيف وهن : متأهلات المرحله الابت..
ورشة لنظام فارس لقائدات المدارس الداخلية والقرى بالابتدائية الثانية للبنات
التجهيزات المدرسية بتعليم عفيف تشارك في اللقاء الوزاري من خلال اللقاء الالكتروني الثالث لامناء وامينات مراكز التعلم

اخبار الرياضة
في ثاني مفاجآت البطولة.. "الطائي" يقصي الاتحاد من كأس الملك
ودع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الاتحاد مساء اليوم الجمعة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32، إثر هزيمته من نظيره الطائي، في ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج الشباب على يد "وج". لم يقدم الفريقان..
تونس تحسم المواجهة العربية الأفريقية بفوزها على الجزائر
النهضة يتأهل إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين

اخبار الوظائف
وظائف شاغرة للسعوديين فقط بالشؤون الإدارية للقوات العسكرية
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية للقوات العسكرية عن وظائف على بند الأجور فئة (أ) لإشغالها بموظفين سعوديين. وأوضحت الإدارة أن موعد استقبال الطلبات للمتقدمين سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 1 / 5 / 1..
وظائف جديدة لـ"الأطباء" عبر مؤسسة "التدريب التقني"
وظائف نسائية ورجالية بجامعة أم القرى

اخبار متنوعه
منع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة.. تحت الدراسة
ذكرت مصادر أن المجلس الصحي يدرس التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمنع إعلانات المشروبات الغازية في الشوارع والأماكن العامة، بعد منع بيعها في المرافق الصحية. وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن المج..
تقارب العرض والطلب يصعد بأسعار النفط
الشرقية: وفاة عاملة منزلية إثر حروق على جسدها.. وإحالة كفيلها إلى "الادعاء العام"

جامعة شقراء
مدير جامعة شقراء يزور كليات عفيف في جولة تفقدية
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
كلية إدارة الأعمال تقيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
كلية إدارة الأعمال تشارك في حملة التبرع بالدم

حول العالم
الرئيس الأمريكي ترامب يؤدي اليمين الدستورية في حضور الروساء السابقين
أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات، أمام قاضي المحكمة العليا جون روبرتس، بحضور زوجته ميلينيا ترامب وأبنائه، وعدد من الشخصيات البارزة. وع..
المخابرات الأمريكية تنشر وثائق تكشف كيف عاش أسامة بن لادن أيامه الأخيرة
مجلس الأمن يطالب يحيى جامع بالتنحي فوراً عن رئاسة جامبيا
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