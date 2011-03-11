الأخبار

محليات "مدني الرياض" : انفجار غاز يتسبب بانهيار منزل وإصابة رجل وامرأة اخبارية عفيف : أدى انفجار وقع مساء اليوم السبت بأحد منازل مدينة الرياض بسبب تسرب للغاز إلى إصابة امرأة ورجل وانهيار المنزل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم في مدينة الرياض تلقى بلاغا .. [ المزيد ... ] أدى انفجار وقع مساء اليوم السبت بأحد منازل مدينة الرياض بسبب تسرب للغاز إلى إصابة امرأة ورجل وانهيار المنزل. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم في مدينة الرياض تلقى بلاغا .. محليات قناة المجد تعتذرعن عدم بث برنامج "مع سماحة المفتي".. وتؤكد: نرجو أن يعود في أقرب وقت اخبارية عفيف : قدمت قناة المجد الفضائية اعتذارها عن عدم بث حلقة برنامج "مع سماحة المفتي"، الذي يستضيف مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، متمنية أن يعود البرنامج إلى البث في أقرب وقت. جاء ذلك في تغريدة لل .. [ المزيد ... ] قدمت قناة المجد الفضائية اعتذارها عن عدم بث حلقة برنامج "مع سماحة المفتي"، الذي يستضيف مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، متمنية أن يعود البرنامج إلى البث في أقرب وقت. جاء ذلك في تغريدة لل ..

محليات شاب يخطف طفلة 3 سنوات ويعتدي عليها في بريدة.. والشرطة تطيح به اخبارية عفيف : أقدم شاب في العقد الثاني من العمر في مدينة بريدة على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام كانت برفقة والدها واعتدى عليها ولاذ بالفرار قبل العثور عليها من قبل الأمن والقبض على الجاني. وأوضح المتحدث الرسمي .. [ المزيد ... ] أقدم شاب في العقد الثاني من العمر في مدينة بريدة على خطف طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام كانت برفقة والدها واعتدى عليها ولاذ بالفرار قبل العثور عليها من قبل الأمن والقبض على الجاني. وأوضح المتحدث الرسمي .. محليات السجن والجلد والمنع من السفر لـ3 مواطنين ألقى أحدهم جثة مقيم في الشارع اخبارية عفيف : أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً متفاوتة بالسجن والجلد والمنع من السفر على 3 مواطنين من متعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع. وكانت الشرطة، وفق .. [ المزيد ... ] أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة أحكاماً متفاوتة بالسجن والجلد والمنع من السفر على 3 مواطنين من متعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تخلص أحدهم من جثة وافد برميها في أحد الشوارع. وكانت الشرطة، وفق ..

محليات المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: انتحار إرهابيين والقبض على اثنين خلال مداهمة وكرين إرهابيين في جدة اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية ل .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ما تقوم به الجهات الأمنية من مهام في مكافحة الإرهاب والإطاحة بأوكاره وخلاياه وعناصره وإضعاف المقومات التي يعتمدون عليها في الإعداد لمخططاتهم الإجرامية ل .. محليات بدء صرف إعانات مزارعي التمور في "زراعة عفيف" اخبارية عفيف: بدأ فرع وزارة الزراعة بمحافظة عفيف، بصرف إعانات التمور للموسم الزراعي المستحق، على المزارعين المسجلين في قوائم الفرع. أوضح ذلك مدير الفرع، خالد بن هذال العتيبي؛ الذي دعا المستفيدين إلى المراجعة لتس .. [ المزيد ... ] بدأ فرع وزارة الزراعة بمحافظة عفيف، بصرف إعانات التمور للموسم الزراعي المستحق، على المزارعين المسجلين في قوائم الفرع. أوضح ذلك مدير الفرع، خالد بن هذال العتيبي؛ الذي دعا المستفيدين إلى المراجعة لتس ..

محليات سفارة المملكة بعمَّان: 39 سجيناً سعودياً بالأردن بينهم امرأة.. ونتابع أوضاعهم بصفة دورية اخبارية عفيف : أكد المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام العنزي، أن عدد السعوديين بالسجون الأردنية يبلغ 39 سجيناً بينهم امرأة واحدة. وأوضح العنزي وفقاً لـ"الرياض"، أنه قد صدرت أحكام بحق 20 منهم، فيما لم .. [ المزيد ... ] أكد المتحدث الرسمي لسفارة المملكة بالأردن عبدالسلام العنزي، أن عدد السعوديين بالسجون الأردنية يبلغ 39 سجيناً بينهم امرأة واحدة. وأوضح العنزي وفقاً لـ"الرياض"، أنه قد صدرت أحكام بحق 20 منهم، فيما لم .. محليات مصادر تكشف عن قيمة دعم الكهرباء لمستفيدي الضمان.. يختلف حسب عدد أفراد الأسرة اخبارية عفيف : قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشر، بدءاً من الأول من فبراير المقبل. من جانبها، كشفت مص .. [ المزيد ... ] قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى دعم نقدي في حسابات المستفيدين مباشر، بدءاً من الأول من فبراير المقبل. من جانبها، كشفت مص ..

محليات "الخدمة المدنية" تطالب بإعادة هيكلة وتوزيع الوظائف الحكومية وتغيير دور الدولة في عملية التوظيف اخبارية عفيف : طالبت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي للعام المالي (36 ـ1437) بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، ودعم توجهات ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الح .. [ المزيد ... ] طالبت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي للعام المالي (36 ـ1437) بإعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، ودعم توجهات ورؤيتها لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الح .. محليات "العمل والتنمية": بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" بعد 10 أيام اخبارية عفيف : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل، مبينة أن المرحلة الأولى للبرنامج ستتمثل في التسجيل والتقديم، على أن يتم الإعلان عن نتائج .. [ المزيد ... ] أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدء التسجيل في برنامج "حساب المواطن" سيكون في الأول من فبراير المقبل، مبينة أن المرحلة الأولى للبرنامج ستتمثل في التسجيل والتقديم، على أن يتم الإعلان عن نتائج ..

محليات مصرع أب وطفليه وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة في حادث على طريق الحائر بالرياض اخبارية عفيف : لقي أب و2 من أطفاله حتفهم، أمس (الجمعة)، وأصيب 3 من العائلة نفسها بإصابات حرجة، جراء حادث تصادم مركبتهم على طريق الحائر جنوب مدينة الرياض. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالرياض عبدالله المريبض بح .. [ المزيد ... ] لقي أب و2 من أطفاله حتفهم، أمس (الجمعة)، وأصيب 3 من العائلة نفسها بإصابات حرجة، جراء حادث تصادم مركبتهم على طريق الحائر جنوب مدينة الرياض. وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بالرياض عبدالله المريبض بح .. محليات القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي.. وتدمر عربة محمّلة بالصواريخ الحرارية اخبارية عفيف : كشفت مصادر أن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وعناصر حرس الحدود أحبطوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، إلى إحدى الرقابات قبالة نجران. وأوضحت المصادر أن العملية أسفرت عن قتل 5 من الحوثيين، فيما واصلت .. [ المزيد ... ] كشفت مصادر أن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وعناصر حرس الحدود أحبطوا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي، إلى إحدى الرقابات قبالة نجران. وأوضحت المصادر أن العملية أسفرت عن قتل 5 من الحوثيين، فيما واصلت ..

محليات وزارة العمل: "مساند" اختصر مدة إصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلى يوم واحد إلكترونياً اخبارية عفيف : أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج استقدام العمالة المنزلية "مساند"، اختصر مدة إصدار التأشيرات إلى يوم واحد إلكترونياً. وأوضحت الوزارة خلال حسابها على موقع "تويتر"، أن طريقة التسجيل في .. [ المزيد ... ] أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج استقدام العمالة المنزلية "مساند"، اختصر مدة إصدار التأشيرات إلى يوم واحد إلكترونياً. وأوضحت الوزارة خلال حسابها على موقع "تويتر"، أن طريقة التسجيل في .. محليات وزير المالية: في 2030 لن نحتاج للنفط لتغطية الميزانية اخبارية عفيف : قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لا تضع سعراً مناسباً للنفط لتتمكن من تحقيق "رؤية 2030"، لافتاً إلى أن المملكة لن تحتاج في عام 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية. وأضاف الوزير الجدعان في .. [ المزيد ... ] قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة لا تضع سعراً مناسباً للنفط لتتمكن من تحقيق "رؤية 2030"، لافتاً إلى أن المملكة لن تحتاج في عام 2030 لإيرادات النفط لتغطية الميزانية. وأضاف الوزير الجدعان في ..

محليات حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت اخبارية عفيف : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة, مع فرصة لهطول أمطار متفرقة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات .. [ المزيد ... ] توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على وسط وشرق المملكة, مع فرصة لهطول أمطار متفرقة, كما تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات .. محليات "شرطة الرياض :"تعرض مواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تواجدهم باستراحة إشاعة.. وسنطبق النظام بحق ناشرها اخبارية عفيف : نفى المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الجمعة)، صحة ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من المواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تو .. [ المزيد ... ] نفى المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، اليوم (الجمعة)، صحة ما ورد في مقطع صوتي متداول على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي حول تعرض مجموعة من المواطنين وعائلاتهم للسطو أثناء تو ..

محليات "القوات البرية" تعلن فتح باب القبول بوحدات المظليين والقوات الخاصة بدءاً من الأحد المقبل اخبارية عفيف : دعت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية الراغبين في الالتحاق بوحدات المظليين والقوات الخاصة، للتقديم إلكترونياً أو مباشرة لدى مكاتبها للتجنيد بدءاً من الأحد القادم وبصفة .. [ المزيد ... ] دعت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية الراغبين في الالتحاق بوحدات المظليين والقوات الخاصة، للتقديم إلكترونياً أو مباشرة لدى مكاتبها للتجنيد بدءاً من الأحد القادم وبصفة .. محليات العريفي ينفي إعلانه الجهاد رداً على حكم القضاء المصري حول جزيرتي تيران وصنافير اخبارية عفيف : نفى الدكتور محمد العريفي ما نُسب إليه بشأن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكداً أنه لم يتناول موضوع الجزيرتين في خطبه أو تغريداته منذ بدء إثارة الموضوع قبل نحو عام. وكانت صحيفة مصرية زعمت أن الشيخ العريفي .. [ المزيد ... ] نفى الدكتور محمد العريفي ما نُسب إليه بشأن جزيرتي تيران وصنافير، مؤكداً أنه لم يتناول موضوع الجزيرتين في خطبه أو تغريداته منذ بدء إثارة الموضوع قبل نحو عام. وكانت صحيفة مصرية زعمت أن الشيخ العريفي ..

محليات "ملاحظة" توقف السجل المدني لمواطن 13 عاماً وتحرم أبناءه الأربعة من الهوية الوطنية اخبارية عفيف : تسبب وضع موظف بوكالة الأحوال المدنية ملاحظة على سجل أحد المواطنين قبل 13 عاماً، في وقف السجل المدني لذلك المواطن طيلة هذه المدة، كما تسببت في عدم تمكن أبنائه الأربعة من استصدار الهوية الوطنية. وقال .. [ المزيد ... ] تسبب وضع موظف بوكالة الأحوال المدنية ملاحظة على سجل أحد المواطنين قبل 13 عاماً، في وقف السجل المدني لذلك المواطن طيلة هذه المدة، كما تسببت في عدم تمكن أبنائه الأربعة من استصدار الهوية الوطنية. وقال .. محليات 3 وزراء يستعرضون (رؤية المملكة 2030) في منتدى دافوس اخبارية عفيف : عُقدت اليوم في مدينة دافوس السويسرية، جلسة ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي شارك فيها كل من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتو .. [ المزيد ... ] عُقدت اليوم في مدينة دافوس السويسرية، جلسة ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي شارك فيها كل من معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتو ..

محليات "تحديد فرق الطاقة" يدفع شركات الإسمنت لتحجيم التصدير اخبارية عفيف : أقدمت بعض شركات الإسمنت التي كانت تعتزم تصدير إنتاجها خارجيًّا، على التراجع في خططها، وتحجيم الكميات المقرر تصديرها، بعد إعلان قرار "تحديد فرق الطاقة"، وذلك لعدم قدرتها على دفع الرسوم. وجاء موقف شر .. [ المزيد ... ] أقدمت بعض شركات الإسمنت التي كانت تعتزم تصدير إنتاجها خارجيًّا، على التراجع في خططها، وتحجيم الكميات المقرر تصديرها، بعد إعلان قرار "تحديد فرق الطاقة"، وذلك لعدم قدرتها على دفع الرسوم. وجاء موقف شر .. محليات "التحقيق والادعاء العام": التفحيط من الجرائم الموجبة للتوقيف اخبارية عفيف : حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام الشباب من ممارسة التفحيط، لافتة إلى أنه يعدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأوضحت الهيئة من خلال حسابها على موقع "تويتر" أمس الخميس، أن ممارسة التفحيط جريمة تد .. [ المزيد ... ] حذرت هيئة التحقيق والادعاء العام الشباب من ممارسة التفحيط، لافتة إلى أنه يعدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وأوضحت الهيئة من خلال حسابها على موقع "تويتر" أمس الخميس، أن ممارسة التفحيط جريمة تد ..

محليات الداخلية: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو اخبارية عفيف : صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانام .. [ المزيد ... ] صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تم بتوفيق الله تعالى استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانام .. محليات "حساب المواطن": المرحلة الأولى هي التسجيل والتقديم والإفصاح عن راتب الزوجة ضرورة اخبارية عفيف : أكد الحساب الرسمي لبرنامج (حساب المواطن) على أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين للبرامج سيتاح في الأول من فبراير القادم. وقال في عدة تغريدات له على حسابه الرسمي على (تويتر ): "" سيتمكن المستفيدون من ا .. [ المزيد ... ] أكد الحساب الرسمي لبرنامج (حساب المواطن) على أن التسجيل الإلكتروني للمتقدمين للبرامج سيتاح في الأول من فبراير القادم. وقال في عدة تغريدات له على حسابه الرسمي على (تويتر ): "" سيتمكن المستفيدون من ا ..

محليات الفالح: زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي في المرحلة المقبلة اخبارية عفيف : أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي للمملكة في المرحلة المقبلة. وقال الفالح خلال حديثه عن طريق المملكة إلى رؤية 2030 في منتدى دافوس: "إن تحسين الكفاءة استلزم إعا .. [ المزيد ... ] أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن زيادة مجالات توظيف المرأة هدف استراتيجي للمملكة في المرحلة المقبلة. وقال الفالح خلال حديثه عن طريق المملكة إلى رؤية 2030 في منتدى دافوس: "إن تحسين الكفاءة استلزم إعا .. محليات وزير التجارة: المملكة تسعى لتوفير شراكات حقيقية مع القطاع الخاص اخبارية عفيف : شدد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، على أهمية دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة كونها تعد محركاً أساسياً لأي اقتصاد في العالم، مؤكداً على جدية الدولة في توفير شراكات حقيقية مع القطاع .. [ المزيد ... ] شدد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، على أهمية دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة كونها تعد محركاً أساسياً لأي اقتصاد في العالم، مؤكداً على جدية الدولة في توفير شراكات حقيقية مع القطاع ..