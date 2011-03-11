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|الإثنين 11 ربيع الثاني 1438 / 9 يناير 2017
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الأخبار
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أخبار التعليم
قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن إدارة شؤون المعلمين تواصل تحديث بيانات المعلمين والمعلمات تمهيداً لحركة النقل الخارجي، مؤكداً أن الوزارة لم تحدد بعد موعد التقديم لحركة النقل. وحول ..
أخبار الرياضة
وافق رئيس هيئة أعضاء شرف النصر رئيس المجلس التنفيذي الأمير مشعل بن سعود على رغبة عبدالله العمراني بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس النادي. وقال العمراني مغردا على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "سعدت بخد..
أخبار الوظائف
أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عن توفر وظائف شاغرة على كادر الأعضاء بمرتبة (ملازم تحقيق). وقالت أن من ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن ي..
أخبار متنوعه
تمكن أهالي قرية حراضة الواقعة شرق محافظة الطائف من قتل ذئب حاول مهاجمة المجمع التعليمي داخل القرية أثناء ساعات الدوام المدرسي. وكان الذئب قد نزل من سفح أحد الجبال القريبة من القرية وتوجه نحو المجمع..
جامعة شقراء
وصل مدير جامعة شقراء معالي الاستاذ دكتور عوض خزيم الأسمري الى محافظة عفيف عصر اليوم الاثنين وبرفقته وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات في جولة تفقدية بدأها بالاجتماع بعمداء كلية التربية الدكتور طلال ..
حول العالم
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم إلى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر. ..
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